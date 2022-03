Mês da Mulher: tempo para comemorar e refletir

O ItaúPower Shopping homenageia as mulheres com o Power SPA, promovido em parceria com a TV Alterosa (foto: ItaúPower/Divulgação)



O Mês da Mulher chegou com uma velha pergunta: "O que elas têm para comemorar?". Apesar de importantes conquistas e alguns avanços, o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, ainda está longe de ser uma data livre e festiva. O simbolismo ainda é de muita luta. Especialmente depois do período de pandemia, que escancarou as desigualdades sociais, a falta de equidade de gênero no mercado, a crescente violência doméstica e a escalada do feminicídio, ao mesmo tempo em que o período ratificou a importância da mulher como centro familiar.





DESIGUALDADE Esse paradoxo é facilmente identificado não só no mercado publicitário, como em qualquer outro importante segmento. Mesmo com toda luta travada por elas, a falta de equidade de gênero ainda é um dos maiores desafios nas empresas grandes e pequenas, em todo o mundo. Hoje, nos EUA, por exemplo, menos de 8% das empresas listadas na Fortune 500 são lideradas por mulheres, nenhuma delas é latina e apenas uma negra faz parte dessa lista.

No Brasil, conforme dados mais recentes de pesquisa do IBGE, além do baixo percentual de mulheres em posição de liderança, elas ganham 20% menos que homens desempenhando as mesmas funções. E de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), as mulheres representam apenas 20% dos profissionais de tecnologia no Brasil. Já na área de marketing, essa representatividade é de 56%, de acordo com análise da Associação de Marketing Promocional (Ampro).





LIDERANÇA Em cargos de liderança, os homens ocupam muito mais postos em comparação às mulheres, muitas vezes vistas até como menos capazes de atuar em cargos de chefia ou alto nível de gestão. Uma a cada 10 posições de CEO é ocupada por mulheres ou negros, ou seja, 90% dos CEOs das empresas brasileiras são homens brancos, de acordo com a pesquisa da Page Executive, unidade de negócio do PageGroup especializada em recrutamento e seleção de executivos para alta direção, em parceria com a Fundação Dom Cabral.





DESVALORIZAÇÃO Os números não deixam dúvida da desvalorização feminina nos cargos de líderes. Dados do levantamento Estatística de Gênero (Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil), no país, indicam que apenas 37% dos cargos gerenciais em 2019 eram ocupados por mulheres (IBGE). As mulheres negras não estão sendo representadas no mercado de trabalho, na educação e ainda sofrem com a desigualdade social, mesmo o Brasil apresentando 56% da população preta ou parda, de acordo com o IBGE. Pesquisa Racismo no Brasil, do Instituto Locomotiva, aponta que apenas 22% dos cargos de chefia são ocupados por negros.





EMPREENDER Uma das saídas para as mulheres é o empreendedorismo. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o número de lojas abertas no terceiro trimestre de 2021 foi maior do que o número de lojas fechadas no mesmo período, 3,5% (5.775 unidades) e 1,2% (1.988 unidades), respectivamente. Comparado ao terceiro trimestre de 2020, o número também foi maior, sendo 1,2% (1.815 unidades) de lojas abertas e 1,2% (1.767 unidades) de lojas fechadas.

Portanto, o empreendedorismo feminino tem sido de suma importância enquanto ferramenta de transformação e traz força e visibilidade a essas questões sociais. Com a pandemia, as mulheres se reinventaram e se mostraram fortes para tomar conta de seus negócios, as profissionais empreendedoras implementaram inovações nas suas empresas. Cerca de 42% delas passaram a comercializar novos produtos/serviços desde o início do coronavírus, contra 37% dos homens, segundo dados do Sebrae. Como a luta das mulheres parece longe de acabar, todo o esforço merece ser reconhecido neste mês dedicado exclusivamente a elas.