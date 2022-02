ItaúPower Shopping e a TV Alterosa realizam a 7ª edição do Power SPA

De volta ao formato presencial, Power SPA investe no bem-estar feminino (foto: ItaúPower/Divulgação )



O Mês da Mulher está chegando. E como já é tradição, o ItaúPower Shopping e a TV Alterosa se juntam novamente para promover o sempre aguardado Power SPA. O evento nasceu com o propósito de valorizar e empoderar as mulheres, proporcionar momentos de cuidados e relaxamento para elas dentro do shopping. Rapidamente, a ação ganhou projeção, tornando-se uma ferramenta de engajamento social pelas variações de conteúdos inseridas e se transformou em marca registrada dos parceiros. O Power SPA passou a ocupar lugar de destaque na agenda de eventos do mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, envolvendo diversos atores e grandes marcas.





CONQUISTA Para compensar a estafante rotina das mulheres, nada melhor do que aproveitar bem as horas de descanso no SPA exclusivo do ItaúPower Shopping. Assim, de 4 a 13 de março, todas as mulheres que passarem pelo mall poderão participar da ação. Bastará um cadastro rápido no local para que desfrutem dos serviços de beleza. O cadastro dá direito à realização de um serviço, por ordem de chegada – massagem, manicure ou design de sobrancelha. Todos os serviços são gratuitos, realizados na Praça Central do mall e agendados de acordo com a ordem de chegada das clientes.

"O Power SPA é uma forma de proporcionarmos momentos de cuidado para mulheres, que, tradicionalmente, assumem papel de cuidadoras na nossa sociedade e acabam deixando o próprio bem-estar em segundo plano. Não é fácil conciliar responsabilidades de trabalho, família, filhos, casa e ainda manter rotinas de autocuidado. O Power SPA é um convite a esse momento", convida Renata Costa, gerente de marketing do ItaúPower Shopping

RESPONSABILIDADE Devido à pandemia, o formato da ação foi alterado nos últimos anos, e chegou a ser 100% virtual, mas sem perder o foco de ajudar as mulheres a olharem com mais carinho para si. Nesse período, todas as ferramentas disponíveis foram usadas e o evento manteve seu propósito com relativo sucesso. Este ano, com a flexibilização orientada pelas autoridades sanitárias, o Power SPA volta a ser presencial, o que aumenta a responsabilidade da produção do evento, a carga da TV Alterosa, como destaca Marcelo Gosende, gerente da Diretoria de Comercialização e Marketing dos Diários Associados. "Este ano, a 7ª edição do Power SPA no Itaúpower Shopping tem sua importância aumentada. Além de oferecer carinho às mulheres mineiras, clientes do shopping, estamos resgatando o relacionamento humano com segurança."





TRABALHO EM EQUIPE Marcelo Gosende ressalta o empenho dos profissionais envolvidos na realização de uma das ações mais importantes da TV Alterosa direcionada ao público feminino. "Os profissionais da área de marketing do Grupo Diários Associados, somados aos profissionais do shopping, estão produzindo essa ação com todo o cuidado, para ser mais uma bela homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Estamos muito felizes. Essa parceria, mais uma vez, reforça a credibilidade, profissionalismo, respeito e confiança do relacionamento que temos com nossos clientes".

Serviço - Power SPA 2022

Formato: Presencial

Data: De 4 a 13 de março

Local: Praça Central do

ItaúPower Shopping

Horário: De segunda a sexta,

das 13h às 21h | Sábado: das 10h às 22h

Domingo: das 14h às 20h