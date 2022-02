Verde inspirador

Designer faz uma imersão pelos jardins do Inhotim (foto: Henrique Raw/Divulgação)







Natureza para ser admirada e agora também usada. Com beleza única, os jardins do Inhotim inspiram a coleção de acessórios Viveiro, desenvolvida pela marca Abi Project, da designer Nathália Abi-Ackel, em parceria com a loja do museu. Para quem compra uma peça, a sensação é de levar para casa uma porção daquela natureza exuberante, com o compromisso de preservá-la.

“Queremos que os produtos da loja sejam uma extensão da experiência da visita ao museu”, destaca a gerente criativa da Inhotim Loja Design, Cristiana Paz. Além de fazer uma curadoria do trabalho de designers brasileiros, ela articula o desenvolvimento de coleções para uma linha exclusiva, que tem desde suvenires a objetos de arte. A inspiração vem, especialmente, da botânica e da arte.

Sempre existiu o desejo de unir o universo do Inhotim com o da Abi Project. Ambos têm uma conexão forte com a natureza. O museu é conhecido pelos seus jardins, que reúnem mais de quatro mil espécies brasileiras e de várias partes do mundo, enquanto a marca gosta de explorar as formas orgânicas das plantas nos seus acessórios máxi, divertidos e originais.



Nathália diz que tem um caso de amor com Inhotim. “Desde a primeira vez em que pisei lá, achei o lugar mais lindo do mundo.” Uma das perspectivas que mais chamam a sua atenção é a natureza, tanto que ela quis se casar em meio aos jardins exuberantes de mata atlântica. Depois disso veio o convite para vender suas peças na loja, seguida pela proposta de parceria para desenvolver uma coleção exclusiva.

Rapidamente, ficou decidido que o tema seria a natureza. A equipe da Abi Project fez uma imersão pelos jardins do Inhotim com o curador botânico Juliano Borin. Dessas visitas surgiram os insights para criar as peças. “Não existe lugar melhor para inspiração do que os jardins e a natureza exuberantes. São tantas ideias que daria para ter feito mais cinco coleções”, brinca.



O metal dourado é o material mais usado pela marca, e não foi diferente no trabalho para o Inhotim. Decidiu-se deixá-lo no seu estado natural, sem banho, apenas lixado, o que resulta em um acabamento mais fosco. “Optamos pela forma mais crua do metal para que ele tenha a mesma transformação que os jardins sofrem com a ação do tempo”, explica Nathália. A resina entra para colorir a coleção com o verde característico do museu.

A coleção reproduz plantas que estão muito presentes nos jardins (algumas só encontramos por lá), com destaque para espécies com formas diferentes do comum. Nathália tentou ser o mais realista possível, imprimindo nas peças todos os detalhes e texturas.



A bananeira rosa é uma das espécies que mais encantaram a designer. Segundo ela, além do fato de ser uma flor e uma fruta, a cor rosa-choque a deixa mais bela e atrativa. O metal foi tingido no tom natural dos cachos de banana, que se transformam em brinco pendente e pingente. Outra planta que ela destaca é a banksia, que conheceu durante a imersão. As pequenas flores são representadas por pontinhos dourados interligados, formando o que parece ser uma constelação.





BEST-SELLER Em dois meses de vendas, já deu para identificar o best-seller. É o brinco Elefante, que tem o mesmo formato da enorme folha de orelha-de-elefante, parente do inhame, que lembra a orelha do animal. “Parece que, literalmente, você está com a planta na orelha”, comenta Nathália. Na superfície do metal vemos até os seus veios. O único anel da coleção exibe uma folha exuberante desse espécime.

O brinco Palmeira também está entre os mais desejados. É uma cópia fiel da palmeira rabo-de-peixe, com textura que pode ser comparada a um plissado. Já o brinco D'agua reproduz perfeitamente a planta alface-d’água. Abaixo das folhas, correntes representam as raízes, que ficam submersas na água. O conjunto Bico-de-papagaio faz referência à flor helicônia, enquanto o Formiga representa a fauna do parque. “As formigas trabalham para manter aquilo tudo vivo, por isso é o único animal na coleção.”

Além de brincos, colares e anel, chama a atenção o escapulário Philo, que tem em cada ponta uma representação da folha da espécie Philodendron pastazanum. “Todo mundo ama essa planta porque ela tem formato de coração. Queremos que a peça seja uma proteção da natureza”, comenta a designer.

Os produtos são vendidos nas lojas do Inhotim (on-line e dentro do museu) e no site da Abi Project. A intenção é fortalecer a parceria com outras coleções.