Novas ideias interligadas

Louis Vuitton (foto: Louis Vuitton/divulgação)







Definição e redefinição são fundamentais para entender o trabalho de Virgil Abloh na Louis Vuitton. Sustentado por seu vocabulário sazonal – “uma definição liberal de termos e explicação de ideias” –, seu arco de oito coleções é fundado no desejo de mudar nossa maneira de ver. Utilizando a moda como ferramenta, sua premissa está em decodificar os preconceitos associados aos componentes da aparência humana. Ele quer recodificar a maneira como tratamos uns aos outros de acordo com nossa aparência e nos apresentamos. Um dos termos mais usados por Abloh, a imaginação é o que alimenta esse sonho. É o que o levou à Louis Vuitton e o que define seu legado na Maison.

Trabalho do diretor artístico da linha masculina da Louis Vuitton (foto: Louis Vuitton/divulgação)

Executado em oito partes entre 2018 e 2022, o trabalho do diretor artístico da linha masculina da Louis Vuitton nunca se contenta em simplesmente imaginar novas roupas e acessórios. Ele busca evoluir os valores humanos nos quais estão impregnados nossos códigos de vestimenta e testar como eles – como significantes sociais, políticos e culturais – podem ser usados para implementar mudanças além da moda. Impulsionada por essa imaginação, a Dreamhouse™ concebida por Virgil Abloh para o outono-inverno 2022 (Coleção 8) serve para contar os temas e mensagens do arco que ele criou na LV. É uma “octologia” que segue a tradição da Jornada do Herói: a milenar história do azarão, que é experimentado e testado e se torna uma sensação aos olhos de seus espectadores.

A história de amadurecimento une o designer com seu público e permite que as gerações futuras se espelhem em sua experiência. Em sua raiz está sua Boyhood Ideology®, a sensibilidade infantil observada em toda a sua obra, que Abloh define como a visão intocada de uma criança, que ainda não foi afetada pelas ideias preconcebidas da sociedade. Ele quer redefinir nossas percepções predeterminadas e começar do zero, em que roupas são roupas e humanos são humanos. Para cimentar essa metodologia, ele enquadra seus desfiles em caprichos infantis: a Dreamhouse™ da Coleção 8, o castelo inflável e o kit construa sua própria pipa da Coleção 3, ou a passarela arco-íris da Coleção 1, onde tudo começa.

Em sua raiz está sua Boyhood Ideology (foto: Louis Vuitton/divulgação)

O que notamos é que todas as coleções feitas por Virgil Abloh estão ligadas em uma sequência lógica imaginária, nada foi por acaso e tudo se conecta até chegar à coleção atual. Erguido através do Palais-Royal, o arco-íris é sua versão da estrada de tijolos amarelos da história de “O mágico de Oz”. Na coleção, ele filtra motivos do filme nas silhuetas de hip-hop da comunidade de onde ele surgiu, em Rockford, Illinois. Com ironia implícita, ele se espelha na história da garota da fazenda, que é transportada por um tornado para a terra dos contos de fadas de Oz. Nesse paralelo, Oz é Paris, Dorothy é Virgil, e o mágico é sua imaginação: a ideia recorrente de uma força todo-poderosa de mudança, também representada nos gráficos do mago na Coleção 8, ou o personagem do pai no filme para a Coleção 7.

Em sua primeira campanha, Coleção 1, ele reimagina “O pintor”, de Gustave Courbet, estúdio de 1855 em forma fotográfica. A obra original mostra Courbet trabalhando em uma pintura cercada à sua esquerda por pessoas de todos os níveis da sociedade francesa e à sua direita por membros da alta sociedade. A perspectiva contemporânea de Abloh se imagina encaixando um visual da coleção cercado por membros de sua equipe, círculo social e modelos, cada um vestido na coleção. Enquanto a pintura de Courbet interpreta a sociedade do 'mundo real', Virgil Abloh define sua visão para a Louis Vuitton: diversidade, inclusão e unidade. Ele revisita a pintura para a Coleção 8, adaptando o original em tapeçarias e gravuras.

Para Virgil Abloh, documentar sua produção é sempre uma questão de posteridade (foto: Louis Vuitton/divulgação)

Depois de “O mágico de Oz”, tinha que ser “The wiz”. Inspirada na adaptação de Oz que contou com um elenco totalmente negro, a Coleção 2 estabelece a imaginação negra que sustentará cada movimento de Virgil na Louis Vuitton. Quer criar uma consciência negra encorajadora para o presente e o futuro. Mesclando essa premissa com sua Boyhood Ideology®, o diretor criativo cria uma equipe colorida de marionetes para a Coleção 5 com base em suas memórias e de seus amigos quando desceram a Paris para seu primeiro desfile da label.

Os bonecos são inspirados nas esculturas de madeira da África Ocidental com as quais cresceu como filho de imigrantes ganenses. Ao longo das Coleções 5, 6 e 7, seu trabalho começa a expressar um caráter mais pessoal. A bandeira de Gana, o tecido kente e as silhuetas da África Ocidental de sua herança ocupam o centro do palco. Ele baseia seu filme para a Coleção 6 em “Stranger in the village”, de James Baldwin, examinando a experiência de ser um artista negro no berço da arte europeia. Ele dedica a Coleção 7 ao Amen Break, um break de bateria pouco conhecido do grupo de funk-soul The Winstons em 1969, que passaria a sustentar os gêneros hip-hop e jungle, e fragmentar em milhares das faixas pop mais familiares para nós hoje.

Para Virgil Abloh, documentar sua produção é sempre uma questão de posteridade: preservá-la para que possa inspirar as gerações futuras e abrir a porta que ele manteve entreaberta para os outros. Com isso em mente, o tempo é essencial: o tempo de vida que nos é dado para fazer a diferença nesta Terra.

O convite para a Coleção 4 apresenta um relógio que anda para trás. No meio do cenário surrealista adornado com nuvens, há uma árvore equipada com uma escada que alcança o céu. O motivo é ecoado na Coleção 8, em bolsas azul-céu embelezadas com alças de escalada, e nas estruturas semelhantes a pipas que se transformam em asas de anjo de tamanho humano. Como suas amadas paisagens urbanas de Giorgio de Chirico, Virgil Abloh imagina uma vida onde podemos desacelerar o relógio, voltar no tempo ou até mesmo fazê-lo parar.

Para Virgil Abloh, as limitações são feitas pelo homem. Ele imagina como seria o Céu na Terra (Coleção 4), interpreta as flores como símbolos da diversidade humana (Coleções 3; 8) e encontra civilidade no romantismo parisiense (Coleções 2; 3; 8). Ele é apaixonado pelo surrealismo, mas seu trabalho nunca é tão passivo quanto o escapismo. No centro de seu ethos está um desejo genuíno de confrontar as questões do mundo, e ele aborda esse sonho com fervoroso pragmatismo.

Para a Coleção 5, Virgil Abloh encena um desfile quase psicodélico. Uma maneira irracional de inspirar compaixão nas pessoas através de demonstrações alucinógenas de admiração está intimamente ligada ao seu conceito de cavalo de troia para a Mente™. Virgil Abloh vê que as roupas podem ser usadas como ferramentas de mudança e decide usar cada centímetro de sua plataforma global para criar algo muito além do reino da “moda”.