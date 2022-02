O milionário 'planeta bowl' se conecta hoje na final da NFL

Sinônimo de dinheiro, o Super Bowl esgotou os 70.240 lugares no SoFi Stadium e deve alcançar 100 milhões de telespectadores hoje (foto: NFL/Brasil/Montagem/AF)





Coloque numa batedeira uma boa porção de futebol de alto nível, música da boa, apresentações artísticas de qualidade, alta tecnologia de comunicação, ufanismo nacionalista, exacerbado volume de informações... Pronto! Tudo junto e 'organizadamente' misturado vai dar no Super Bowl.

Mas não pense em bagunça, não. Pelo contrário. Qualquer ação, por menor que seja, tem que ser milimetricamente planejada. Assim é o megaevento que envolve a grande final da Liga de Futebol Americano, neste domingo, entre Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, a partir das 20h30 (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tudo que gira em torno do grande jogo é "mega", o que resulta em uma das maiores audiências – e faturamento – esportivas do planeta. Ah, mas não se esqueça da cereja do bolo: a bola oval!

Além das emoções em campo, o Super Bowl é repleto de atrações, como seu 'Pepsi Halftime Show', sempre um dos momentos mais aguardados da noite, trazendo as maiores estrelas do cenário musical em apresentações especiais. Hoje, cinco dos maiores ícones do hip-hop mundial vão agitar o intervalo: Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, J. Blige e Kendrick Lamar. Juntos, os artistas somam 43 prêmios do Grammy, principal premiação do segmento.





ASTRONÔMICO Super Bowl é sinônimo de dinheiro. É o espaço publicitário mais caro do mundo. Cada comercial de 30 segundos este ano custa cerca de R$ 32 milhões. E eles são sempre um show à parte, com as marcas disputando o protagonismo da temporada. Recorrem a superproduções e ideias mais que criativas (ou engraçadinhas), muita tecnologia e esbanjam as maiores estrelas do momento. Como cada comercial dura em média um minuto, dependendo da superprodução e dos megacachês dos artistas, eles podem ultrapassar fácil os R$ 100 milhões.





CUSTO/BENEFÍCIO Mas estar no Super Bowl é muito mais do que fazer um grande investimento em publicidade para obter alcance de audiência. Entrar no seleto grupo de anunciantes do grande show do futebol americano é cultural para qualquer marca. O engajamento é perfeito e, dependendo da qualidade do comercial, ele pode entrar definitivamente para o hall dos comerciais eternos. Para se ter uma ideia da força de mídia do Super Bowl, dados do Topic Insights da Taboola, que faz parte da plataforma de análise de audiência em tempo real Taboola Newsroom, mostram aumento de quase 500% no interesse pelo termo "Super Bowl" nos últimos 45 dias.





ÔMICRON Os organizadores do Super Bowl, promotores de turismo e empresários locais estão na corda bamba entre promover protocolos de saúde seguros e incentivar os fãs de futebol a comemorarem e gastar. E os altos preços dos hotéis e os níveis de ocupação sugerem que a ameaça persistente da variante Ômicron não reduziu o apetite por celebrações e gastos.

Mas, e os times? Quem é favorito? Quem será a estrela da noite? Bem, diante de tanto glamour envolvendo o jogo é bom ficar atento para não perder as grandes jogadas dentro de campo. Se bem que para um grande número de telespectadores no mundo – inclusive no Brasil –, o futebol americano ainda é esporte com regras complicadas. Então, vamos à festa e que vença o melhor!