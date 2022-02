Salto nos negócios

Ana Paula Pezzotto Lima (foto: Karen Ramos/Divulgação)







Ver o pai estagnado à frente da sua mercearia, sem enxergar que poderia se profissionalizar para crescer, marcou a história de Ana Paula Pezzotto Lima. Por causa disso, ainda adolescente, a paranaense decidiu que seria executiva e fez carreira na área de vendas de uma multinacional. Anos depois, quando quis investir em um negócio de impacto, ela se lembrou do exemplo do pai e entendeu que deveria usar seu conhecimento para impulsionar micro e pequenas empresas. Ana Paula é a fundadora da Canguru Expert, empresa mineira que ajuda empreendedores, por meio de mentorias, a melhorarem a gestão e encontrar o caminho do crescimento. Em cinco anos, ela quer impactar 10 mil negócios.

Como começa a sua história?

Nasci em Londrina, a segunda maior cidade do Paraná. Meu pai tem uma mercearia e praticamente cresci dentro do negócio. Com cinco anos, já arrumava as prateleiras e ia com ele fazer compras. Quando cheguei aos 15, 16 anos, comecei a perceber que o meu pai não tinha funcionários, não tinha controle das contas, não tinha nada tecnológico. Tentei mostrar que isso era importante, mas na cabeça dele estava tudo certo, então desisti de brigar. Resolvi seguir outro sonho: vou ser executiva. Foi uma decisão tão firme que não tive dúvida de que faria faculdade de administração.

Por que pensava em ser executiva?

Peguei trauma de empreender. Empreender para mim era a prisão em que meu pai vivia, de nunca tirar férias, não ter domingo, trabalhar o dia inteiro, nem poder ficar doente. Em paralelo, via em filmes mulheres de saia lápis, salto alto e maleta, sentadas na mesa liderando as reuniões, e me imaginava assim. Queria ser aquela mulher e trabalhar em uma grande empresa. Concluí a faculdade e consegui entrar na norte-americana Bemis Embalagens, que depois foi comprada pela australiana Amcor. Era a maior empresa de Londrina e ficava no meu bairro. Morava na periferia da cidade, onde fica a área industrial, e vi essa empresa crescer. Não queria trabalhar na fábrica, como todo mundo, mas na área executiva.





Como foi sua experiência nessa multinacional?

Comecei na área de planejamento de produção. Depois fiz especialização em comércio exterior e MBA em gestão comercial, com a expectativa de ir para a área comercial da empresa, em São Paulo. Já tinha 27 anos e os meus pais estavam me pressionando para me casar. Na minha idade, todo mundo da cidade estava casado e com filhos. Não tinha filhos e nem pensava em me casar. Meu pai falava que eu só poderia sair de casa casada, então dei um jeito de morar em outra cidade e continuar solteira. De toda a família, fui a única que fiz universidade. A prioridade era casar e ter filhos. Em 2013, fui morar em Guarulhos. Dediquei-me muito ao trabalho para provar que era boa o suficiente, porque não tinha experiência como executiva de vendas. Além de tirar pedidos, comecei a oferecer serviços adicionais para os clientes. Levava um expert para dar treinamento sobre sistemas de controle de produção, levava um engenheiro de produção para dar dicas de como melhorar a eficiência. Desse jeito, fui ganhando mais valor para os clientes e conseguindo mais espaço dentro das empresas. Comecei a vender mais e ganhar mais. Virei um case. No início, as pessoas achavam que eu era doida, depois todo mundo passou a ajudar os clientes. Isso era um diferencial.





Como você veio parar em Belo Horizonte?

Conheci o meu marido, que mora em BH. Pensava que fosse ser independente o resto da vida, mas acabei me casando no fim de 2017. Quando cheguei à cidade, fui atrás de headhunter, comecei a fazer uma pesquisa de mercado e vi que BH pagava metade, às vezes até 30% do que ganhava em São Paulo. Então, resolvi abrir um negócio. O meu sonho era ter um negócio que mudasse o mundo, impactasse pessoas e gerasse transformação.





Como surgiu a ideia da Canguru Expert?

Para ter um negócio de impacto relevante, precisava entender qual era dor do Brasil naquele momento. Identifiquei o desemprego. Estávamos com o maior índice de desemprego da história, acima dos 13%. Trabalhava em multinacional, achava que empresas grandes eram as maiores empregadoras, mas isso não é verdade. Diferentemente dos Estados Unidos, aqui, mais de 50% da população trabalha em micro e pequenas negócios, que representam 99% dos estabelecimentos e 30% do nosso PIB. Então, decidi ajudar as micro e pequenas empresas a crescerem para contratar mais gente. Entrei em contato com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, e perguntei qual era a principal dificuldade para micro e pequenas empresas crescerem. Não era falta de dinheiro, era a gestão do negócio, a questão do controle financeiro. Foi aí que resolvi criar um negócio para ajudar a melhorar a gestão dessas empresas e tudo começou a se conectar. Lembrei-me da minha experiência profissional (já ajudava os clientes com isso). Depois, pensei na história do meu pai, que poderia ter tido a maior rede de supermercados do Paraná, mas não se profissionalizou, não cresceu e o negócio não foi para frente por causa da gestão. Depois me lembrei do meu marido, empresário no ramo do café, que me contou que foi uma mentoria que ajudou a empresa a crescer. Na época, eles entenderam que precisavam informatizar e implementaram o sistema mais sofisticado de gestão de negócio do mundo.





Você sempre teve um espírito empreendedor?

Sempre tive trauma de empreender e não queria isso para a minha vida, mas esse espírito sempre esteve dentro de mim. As três monografias que já fiz foram sobre os negócios onde trabalhava. Nunca fiz projeto em base de livros, sempre fiz estudos práticos. Então, está claro que sempre fui uma intraempreendedora, ou uma empreendedora corporativa.





Quais são as principais dores dos empreendedores?

Encontrar o caminho do crescimento e focar nele. O excesso de oportunidades pode ser uma distração tão grande que o tira do seu objetivo. Vejo que isso acontece com muita gente: gasta investimentos e energia com aquilo que não leva para o objetivo. O que nos desvia do sucesso é perder foco, pegar caminhos errados. A Canguru coloca as empresas na rota de crescimento.





Como funciona o serviço de mentoria?

O que estamos fazendo é novo. Micro e pequeno empreendedor não conhece esse tipo de solução. Está acostumado com o que é padronizado, como coach, curso, consultoria. Alguns até acertam, mas, na maioria das vezes, investem dinheiro e saem sem resolver a questão. Diferentemente da consultoria, em que o consultor analisa tudo, lhe dá um documento e você tem que implementar, a mentoria permite um acompanhamento mais direcionado, atua especificamente sobre aquela dificuldade do empreendedor. Além disso, o mentor é alguém que tem experiência naquele assunto, já passou por aquele problema, sabe do que está falando. A chance de acelerar o processo de aprendizagem seguindo alguém que já trilhou aquele caminho é muito maior. Só trabalhamos com gerentes e diretores, profissionais do alto nível de gestão, ou empresários experientes. Todos são voluntários, fazem isso de coração. Percebo que eles querem deixar um legado na história do empreendedor e da empresa. Não estão ali para ganhar dinheiro, fazem isso porque apoiam o nosso propósito de transformar a vida das pessoas. O canguru é um animal que tem aquela bolsa na barriga. O nosso canguru é o mentor, que coloca o empreendedor no colo e o ajuda a dar um salto no negócio.





O que é mais desafiador nesse mercado?

A nossa maior dificuldade é engajar o empreendedor, fazê-lo compreender o benefício que vai ter se profissionalizar o negócio. Às vezes, ele está tão frustrado que não acredita em mais nada. Oferecemos gratuitamente o processo de diagnóstico para que as empresas tenham a oportunidade de enxergar suas dificuldades. Alguns nem sabem que têm problemas e as dificuldades viram um problema crônico. Vou começar em março uma pesquisa na Universidade de São Paulo (Usp) sobre o quanto a alienação é um fator limitante de crescimento das pequenas empresas. Para mim, está clara a importância de unir a ciência, estudando o comportamento do empreendedor, com a metodologia da Canguru e a comunicação ampla para mostrar que, se não se capacitar, vai quebrar. Na minha opinião, os negócios fecharam na pandemia não por causa do lockdown, mas porque não estavam preparados para enfrentar um problema. Alguns nem quiseram se adaptar e preferiram fechar. Aonde vamos parar se não mudarmos isso? Acho muito relevante um número do programa de pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que acompanha o empreendedorismo no Brasil há 20 anos: entre 2019 e 2020, nove em cada 10 pessoas abriram negócios por necessidade, ou seja, não tinham emprego e precisavam de renda. Se não pensarmos em uma solução para ajudar o empreendedor a encontrar o caminho certo, de requalificação, de crescimento sustentável, o que vai ser desses CPNJs daqui a 20 anos? Estou persistindo nessa luta e estou muito firme de que tenho a solução adequada.





Quem são os empreendedores atendidos pela empresa?

O nosso critério de qualificação para ser um empreendedor Canguru é faturar até R$ 400 mil por mês. Além disso, não aceitamos empresas tecnológicas, porque já existem incubadoras em universidades e grandes empresas para elas. A Canguru quer fazer o mesmo para negócios na área de serviço, comércio, indústria e produtores rurais. São os segmentos tradicionais, mais representativos dentro do universo das pequenas empresas. O perfil do nosso empreendedor são empresas que faturam entre R$ 10 mil e R$ 50 mil por mês, a maioria administrada por mulheres. Normalmente, chegam muito desesperançosos, às vezes traumatizados, por terem feito tantas coisas que não funcionaram. Fazem um curso que não conseguem implementar na empresa ou contratam uma consultoria e não veem resultado. No fundo, estão muito perdidos, sem um objetivo claro, sem saber aonde querem chegar. Quando não há um direcionamento, todo o resto fica sem foco.





Como os mentores são escolhidos?

O ponto mais importante é fazer o diagnóstico da forma mais assertiva possível. Consideramos dois aspectos: conhecimento e afinidade, ou técnica e coração. Como o nosso foco está na gestão, independentemente do segmento da empresa, existem problemas-padrão e experts altamente qualificados para resolver esses problemas. Para os experts, é até um prazer conseguir vencer o desafio de aplicar conhecimento técnico em áreas diferentes – essa, inclusive, é uma das motivações deles. O profissional que trabalhou a vida inteira em um conglomerado de shoppings e agora vai ajudar a assessoria de imprensa. Ou o especialista em área financeira dentro de uma indústria farmacêutica de grande porte que adota uma clínica de longa permanência para idosos. O lado do coração envolve uma questão comportamental, fazer com que a relação entre o mentor e o empreendedor tenha química. Trabalho como caçadora de talentos para dar match. Quero ser o Tinder dos empresários.





Como você deseja que as empresas saiam da mentoria?

Quero que as empresas tenham um crescimento sustentável, estruturado, cresçam sabendo para onde estão indo. E isso está acontecendo. Tenho vários casos, como o do empreendedor que faturava R$ 6 mil e hoje tem faturamento de mais de R$ 100 mil. Outra pessoa que estava com uma dívida de mais de R$ 80 mil e fechou o ano passado com R$ 2 milhões e meio de faturamento. Gente que estava para quebrar, no fundo do poço, conseguiu se reerguer e encontrar uma direção. A minha maior frustração é ver que o meu pai não chegou lá, então a minha missão é que outros empreendedores não fiquem com esse mesmo sentimento. A minha vontade é que as empresas, daqui a 20 anos, estejam estruturadas. Problemas sempre vão existir, mas que tenham consciência do que estão fazendo de bom e de ruim. Se decidirem que não querem crescer, tudo bem, mas que façam uma escolha consciente.





Quais são os seus planos como empreendedora?

Recentemente, contratei cinco pessoas e investi na plataforma. Quero continuar ajudando mais pessoas. Já atendemos 166 empreendedores, são mais de 500 horas de mentoria, e pretendemos chegar a mil empreendedores até o fim do ano. Em cinco anos, quero atender 10 mil empreendedores. Só acredito nessa meta porque consolidamos o nosso modelo. Venho nesse tempo validando os processos e estou no momento de escalar, até porque preciso de volume para sustentar o negócio. Caso contrário, teria que aumentar o nosso ticket e não quero fazer isso, senão não vou atender quem precisa. O custo tem que ser viável para o empreendedor, para que o pagamento não seja um problema. Para isso, tenho que ter escala.





A Canguru é uma realização pessoal e profissional para você?

O que me inspira é ouvir um agradecimento, saber que o faturamento dobrou, que o outro empreendedor conseguiu salvar o negócio da família. São essas histórias que me dão força para investir e buscar formas de escalar o negócio. O mais difícil é este momento de buscar volume, é aí que muitos empreendedores perdem o gás financeiro e o apoio da família. Também enfrento isso. Não desisti porque o meu propósito é muito forte e recebo muito incentivo dos mentores. Mas não é fácil.