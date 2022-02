SBT renova marcas e reforça ações para dar início à Copa Libertadores

A maior competição do continente se transformou no principal ativo esportivo da emissora (foto: Conmebol/Divulgação )



Com a participação de duas equipes mineiras – Atlético e América –, o SBT entra em contagem regressiva para o início da Copa Libertadores da América. A emissora ajusta os últimos detalhes para começar a transmitir a competição a partir de 22 de fevereiro, no jogo de estreia do Fluminense contra o Milionários, clube da Colômbia. Com um trabalho forte e eficiente no mercado, o SBT confirmou as quatro marcas patrocinadoras nesta temporada de 2022: Prime Video (Amazon), Claro, Sanofi e Sportingbet. A Amazon também adquiriu o top de 5 segundos.

Além de participarem das partidas, as marcas irão desenvolver ações em a toda a cobertura jornalística do torneio na grade do SBT. A competição tornou-se um dos principais ativos esportivos do SBT, que voltou a investir na aquisição de direitos de transmissão. Além da Conmebol Libertadores, o SBT também é detentor, na TV aberta, da Champions League, o maior importante torneio de clubes do mundo. Em Belo Horizonte, os jogos serão transmitidos pela TV Alterosa.





PROTOCOLOS O SBT divulgou em nota que "cabe às autoridades, confederações, federações e clubes resguardarem todas as questões relacionadas aos protocolos sanitários necessários em função da pandemia, para que todos os campeonatos de futebol e eventos esportivos em andamento continuem sendo um ambiente seguro a todas as pessoas envolvidas". Ainda de acordo com o comunicado, a equipe do SBT escalada para trabalhar em cada rodada seguirá todas as orientações da OMS e protocolos da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).





RECORDE O SBT registrou na final do torneio do ano passado, em novembro, no confronto entre Palmeiras e Flamengo, audiência recorde. A emissora de Silvio Santos ficou na liderança isolada no horário nas principais praças brasileiras. Por isso, a renovação do contrato de transmissão em TV aberta do torneio a partir do próximo ano é uma das negociações mais aguardadas do mercado. A intenção do SBT é manter o torneio em sua grade, para consolidar seu retorno ao mercado do futebol.





ESTRATÉGICO A nova fase do SBT coloca o futebol como uma das plataformas mais estratégicas em audiência e, consequentemente, em faturamento. A emissora investiu pesado. Além dos direitos de transmissão da Copa Libertadores da América (temporadas 2021/2022), o SBT comprou os direitos de exibir a Uefa Champions League (2021/2024) e assinou acordo de exclusividade com a Conmebol para a Copa América 2022, o principal torneio de seleções da América do Sul. Outra competição confirmada na grade é a Copa do Nordeste.

A emissora entra forte também no digital, com várias ações que complementam as transmissões abertas e oferecem às marcas a opção de investimento em espectadores mais conectados. Nos últimos anos, foram criadas uma série de atrações esportivas para dar suporte às competições: o “Arena SBT”, com Benjamin Back, Mano, Cicinho e Sheik, além de Nadine Bastos (analista de arbitragem); aos domingos, Luiz Alano apresenta o “SBT Sports”, enquanto Téo José puxa as transmissões da Copa América, Libertadores da América e Champions League. Com 110 emissoras em todo o país, o SBT reúne cerca de 198 milhões de telespectadores em 69 milhões de lares.