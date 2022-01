Nova linha do Boticário de cuidados para a pele (foto: Divulgação)



LE BOOM BOOM

A nova linha do Boticário de cuidados para a pele do corpo conta com dois produtos específicos para skincare do bumbum. E a campanha traz a veterana Gretchen, a eterna Rainha do Bumbum, como protagonista do clipe embalado com nova versão da icônica “Freak le boom boom”. De forma leve e divertida, a cantora se une a outros personagens para apresentar a nova linha de produtos, que tem opções especialmente pensadas e formuladas para os cuidados com o bumbum. Sempre descolada dos tabus e preconceitos, Gretchen abre discussões sobre questões do corpo da mulher. Tudo isso com sua personalidade divertida e sincera, em abordagem atual e bem-humorada. Afinal, Gretchen não é apenas conhecida como Rainha do Bumbum, mas também da internet. Por tudo isso, a escolha da cantora surgiu naturalmente, já que marca queria trazer o tema de forma leve e despojada para que o público pudesse se identificar com a campanha e se visse no dia a dia da rotina de cuidados com a região.





MOVIMENTO DIGITAL

Enquanto Gretchen é revelada como estrela da campanha, bumbuns diversos protagonizam cenas de aplicação do produto, desbravando as texturas sensoriais, embalados por uma versão moderna e atualizada da música icônica “Freak le boom boom”, que traz trechos inspirando o autocuidado e amor-próprio. Convocando todos a admirarem, cuidar e não ter vergonha ou tabus, a marca cria um movimento de conversas sobre o tema com muitos conteúdos no digital, convidando também outros influenciadores a entrarem no movimento nas redes junto a Gretchen. O time de influenciadores também produzirá conteúdos ensinando e falando ainda mais sobre o assunto, dos produtos e seus benefícios.





TEATRO NO ITAÚPOWER

A 47ª Campanha de Popularização Teatro & Dança está com várias peças em cartaz no Espaço Cultural ItaúPower Shopping. O espaço foi reativado com todos os protocolos de segurança para receber peças de sucesso para todas as idades. Além das atrações infantis, a campanha oferece variadas opções de comédias, como a tradicional "Guarapa rir". Titia Kayete e Guilherme Oliveira formam um casal ZN, que vai passar férias em Guarapari – Praia do Morro. Farofada e muita confusão rolam soltas nessa deliciosa comédia, vista por mais de 100.000 pessoas, assinada pelo mesmo autor de ''Acredite, um espírito baixou em mim'', e ganhadora do prêmio Copasa Sinparc de maior público 2015. Confira a programação nos sites vaaoteatromg.com.br ou itaupowershopping.com.br.

CONECTA HUB

As incrições para a segunda edição do Desafio Conecta Hub estão abertas até 20 de fevereiro. Para participar, as indústrias interessadas devem preencher um formulário em que apresentam o dilema do negócio. Ou seja, algum problema que possa ser trabalhado pelos estudantes. Os universitários, acompanhados de professores e coordenadores de cursos envolvidos, irão atuar no caso durante cinco meses, fazendo reuniões mensais com as empresas para alinhar pautas. No fim do período, as possíveis soluções criadas serão apresentadas aos participantes. Na hora de se inscrever, o representante da empresa poderá submeter até três dilemas (sendo um por área) no Desafio Conecta Hub. As áreas disponíveis são: engenharia; gestão e negócios; e tecnologia. Para a engenharia, as temáticas são: Manufatura auxiliada por computador; Planejamento e controle da produção; e Projeto e realização do produto.





RECODE PRO

Recode abre inscrições para formação em programação com foco em empregabilidade para jovens de Belo Horizonte. Totalmente on-line e gratuito, Recode Pro atende pessoas entre 18 e 39 anos, com renda familiar de até um salário mínimo e ensino médio completo. Política de diversidade prevê 51% das vagas para pretos e pardos, 40% para mulheres e preferência para pessoas LGBTQIA+ nos critérios de desempate. Lançado em 2019, as inscrições estão abertas para pessoas das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Manaus. Fundada há 26 anos, a Recode é uma ONG que está presente em nove países por meio de mais de mil centros de empoderamento digital (CED). Com o objetivo de promover a inclusão digital, a Recode desenvolve metodologias para ampliar o impacto das ações de ONGs, bibliotecas e escolas públicas parceiras que tenham interesse em desenvolver nos jovens habilidades digitais e competências socioemocionais, estimulando o protagonismo e o potencial da nova geração como agentes de transformação social. Mais de 1,8 milhão de pessoas já foram impactadas e os números seguem aumentando a cada dia.





HORA H DO EMPREGO

A Una, que integra o Ecossistema Ânima, apresenta nova campanha assinada pela Agência LVL. A estratégia é ressaltar que na instituição são formados os melhores talentos e que ela é uma ponte no caminho que leva o profissional às principais vagas disponíveis no mercado. Sob o mote "Vem pra Una, a gente prepara você para a hora H do emprego", o filme tem vídeos em versões de 15 e 30 segundos e destaca algumas das atividades que realmente diferenciam a formação dos futuros profissionais, colocando-os em condições de atuar na profissão escolhida. O foco no mercado de trabalho tem total sinergia com a real atuação da Uma, e a campanha deve rodar até meados de fevereiro, em TV aberta, digital, OOH e rádio. As peças reforçam a metodologia inovadora da Ânima Educação, focada no ensino de qualidade e que respeita a individualidade dos estudantes, como a escolha de um currículo que corresponda aos seus anseios, a experiência multidisciplinar e o aprendizado dentro de grandes empresas.





BERNOULLI ON

O grupo Bernoulli, que tem origem em Minas Gerais, já ultrapassou as fronteiras do estado: são duas unidades na Bahia, além das três na capital mineira. Agora, além das unidades físicas, o Bernoulli está também no mundo on-line. Atento ao mercado, o grupo aderiu ao ensino a distância, tendência do mercado global. E os números confirmam isso. A busca por cursos de ensino a distância, o EAD, cresceu 59% entre 2020 e 2021 em comparação com os anos anteriores, conforme estudo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes). A pandemia da covid-19 intensificou o uso de tecnologias digitais no Brasil. Diante de novo cenário, o Bernoulli passou a oferecer a modalidade 100% on-line para o pré-vestibular em 2022. As aulas podem ser assistidas ao vivo ou de forma assíncrona, do jeito que o aluno preferir. A quantidade de alunos nas turmas foi pensada de maneira que permite a interação em tempo real com os professores. As aulas serão gravadas no Estúdio UX, que foi especialmente construído para garantir a melhor experiência audiovisual para o aluno.





GOOGLE INFORMA

Com o fim dos cookies programados, o Google anunciou ao mercado novo recurso que pretende auxiliar os anunciantes a direcionarem suas mensagens no ambiente digital. Com o nome de Topics, a ferramenta, segundo a empresa de tecnologia, tem o objetivo de fornecer às marcas e agências a possibilidade de direcionamento de mensagens com base nos interesses dos usuários, ao mesmo tempo em que mantém a privacidade no ambiente digital. A tecnologia do Topics foi desenvolvida a partir do feedback e aprendizado gerado com o FLoC (Federated Learning of Cohorts), recurso anunciado pelo Google no ano passado e que trazia a proposta de agrupar os usuários em rótulos de interesses, a fim de garantir o direcionamento de mensagens publicitárias. A partir de agora, o Topics substitui o FLoC como a nova proposta do Privacy Sandbox.