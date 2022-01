Campeonato Mineiro 2022 começa reforçado por novas marcas em campo

A Gerdau aumenta seu investimento no esporte com o patrocínio do Campeonato Mineiro (foto: Gerdau/Divulgação)



A bola voltou a rolar nos gramados mineiros com a abertura do Campeonato Mineiro 2022 recheado de novidades dentro e fora das quatros linhas. A sequência da segunda rodada promete fortes emoções hoje à tarde, com cinco jogos. Em campo, novos craques, postulantes ao status de craques, revelações das categorias de base, treinadores estrangeiros, o retorno de Ronaldo Fenômeno, agora como dono do Cruzeiro, e grandes expectativas de sucesso. Fora das quatro linhas, as novidades também são muitas. Os clubes trabalharam para renovar patrocínios, correram em busca de novas marcar parceiras para aumentar o poder de concorrência com outras praças e entregar um produto melhor para os torcedores.

E uma dessas novidades na competição é a Gerdau, que estreou como patrocinadora do campeonato. A parceria é inédita com o futebol, mas reforça a estratégia da empresa de valorização do esporte como instrumento de cidadania e educação. A Gerdau já apoia outras modalidades, como o vôlei do Minas Tênis Clube. "Sabemos da paixão do mineiro por esporte e a tradição no futebol. Justamente por essa forte conexão e valorização, a Gerdau deu mais esse passo patrocinando o Campeonato Mineiro de futebol. Ao patrocinarmos uma competição que reúne equipes de várias regiões de Minas, mostramos o nosso compromisso com a valorização do esporte em nível estadual, contemplando equipes da capital e do interior. Uma empresa que tem como slogan 'Brasileira de nascimento. Mineira de coração' não poderia deixar de apoiar uma das maiores paixões dos mineiros e mineiras", afirma Pedro Torres, líder de comunicação da Gerdau.





ATIVO SOCIAL O presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, comemora a chegada do novo patrocínio. Ele entende que o patrocínio da empresa ajudará no crescimento do esporte. "É um grande prazer ter a Gerdau do nosso lado como parceira do futebol mineiro. É importante termos empresas desse tamanho que também veem o esporte como ativo social e cultural dentro do estado. Crescemos muito tendo um patrocinador desse tamanho e espero que possamos fazer muitas ações juntos para que esse trabalho em conjunto renda frutos", ressalta o presidente.





INVESTIMENTOS Em 2021, a Gerdau ampliou a sua atuação no ambiente esportivo por meio do patrocínio das equipes feminina e masculina de vôlei, de times de futebol e de formação de atletas de várias modalidades, consolidando a Gerdau como a indústria do aço que mais valoriza o esporte mineiro. Uma das ações foi o acordo de patrocínio para os times de vôlei masculino e feminino do Minas Tênis Clube. A parceria foi oficializada em evento realizado no MM Gerdau (Museu das Minas e do Metal), em Belo Horizonte.

A Gerdau se tornou patrocinadora máster do time masculino, dividindo espaço com a Fiat, que também renovou a parceria com o clube. As duas marcas estampam seus logotipos no espaço principal da camisa masculina e, com isso, a equipe passou a ser chamada de Fiat/Gerdau/Minas. Já no time feminino, a Gerdau tem exposição de marca nas laterais e nas costas do uniforme da equipe, agora chamada de Itambé/Minas.

"Neste ano, completamos 120 anos de trajetória e somos uma empresa mineira de coração, que valoriza o que Minas Gerais tem de melhor. O Minas Tênis é o maior celeiro para a prática esportiva de qualidade no estado, e o vôlei é um esporte coletivo de destaque, que tem potencial para inspirar muitos jovens a traçarem novos caminhos para o futuro. Ficamos felizes em fazer parte desse projeto", disse Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.

Para o presidente do Minas TC, Ricardo Vieira Santiago, a parceria vai trazer ganhos dentro e fora da quadra, pela importância social do esporte. E sua expectativa é de que o sucesso seja coroado com a conquista de novos títulos. "O Minas fica muito feliz em ter a Gerdau como patrocinadora das nossas equipes de vôlei. Nos orgulhamos desta oportunidade e esperamos que seja uma parceria de muito sucesso. O clube, que já é tradicional no cenário esportivo, agora se soma à força da maior empresa produtora de aço do país. Esperamos que o resultado positivo dessa união possa ser visto nas quadras e na busca por títulos", acrescentou Ricardo Vieira Santiago, presidente do Minas Tênis Clube.





INCLUSÃO SOCIAL Pelo contrato, serão promovidas oportunidades de melhoria nas condições de vida e desenvolvimento para cerca de 180 crianças e adolescentes por meio da prática de atividade física orientada e inclusão social. O objetivo é revelar talentos e promover uma formação cidadã baseada em valores como disciplina, concentração, cooperação e espírito de equipe. Os núcleos esportivos serão instalados em cidades mineiras em que a Gerdau está presente.