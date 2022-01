Com ideias variadas apoiadas no leve e fluido. (foto: Padronagem/Divulgação)



Adaptar-se às necessidades da demanda é uma forma de crescer. Duas marcas se apoiam nesse princípio: a Padronagem, que aumentou sua numeração de 38 até 50, e a Endless, que diversifica seus lançamentos com ideias variadas apoiadas no leve, fluido. Ambas ficam no Prado