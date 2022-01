Leve e colorido

A Padronagem se reposicionou naturalmente, foi ficando mais jovem e antenada e o mercado absorveu as mudanças (foto: Divulgação)







As marcas do bairro Prado estão com seus lançamentos para o outono-inverno programados para o final do mês ou início de fevereiro, mas algumas lojas praticamente pularam o período das liquidações e já mostram as novas coleções nas vitrines. A antecipação casa com a necessidade de exibir novidades para a clientela, o que é plenamente aceitável, já que, nessa rodada inicial, as roupas apresentadas continuam com a cara de verão: as peças são leves, fluidas, esvoaçantes.

Na nova ordem que rege o mundo da moda, velocidade é a palavra que movimenta as empresas, sobretudo as que trabalham com pronta-entrega. Uma só estação pode compreender de cinco a seis cápsulas diferentes, lançadas em etapas mensais, para que os compradores possam absorver a produção de acordo com o ritmo das suas lojas. Ser bem-sucedido nesse formato de comércio exige expertise e um profundo conhecimento do comportamento dos clientes.

É o caso da Padronagem, que sempre sai na frente dos lançamentos do Prado. Na segunda-feira (17/1), a primeira coleção da temporada já estava pendurada nas araras, as fotos tinham sido preparadas e a equipe de vendas se encontrava a postos para atender à demanda dos lojistas, presencial ou virtualmente, tanto no showroom belo-horizontino quanto no de São Paulo.

Tal engrenagem azeitada exige equipes eficientes e bem treinadas – do estilo à comercialização, passando pelo marketing –, capazes de convergir esforços para que não haja nenhum furo na programação: é o que garantem Ana Paula e Cristina Vereza, donas da marca e sócias há 36 anos em um negócio que começou timidamente, direcionado para o segmento plus size. O timing tem que ser perfeito, as sobras bem calculadas, asseguram.

Se no início o foco eram as mulheres cheinhas, que namoravam shapes com cara de moda, há muito tempo o leque se ampliou: a numeração vai do 38 ao 50, cobrindo várias formas de corpo e desejos. A Padronagem se reposicionou naturalmente, foi ficando mais jovem e antenada e o mercado absorveu as mudanças. Ana Paula e Cristina coordenam todo o processo, mirando sempre o equilíbrio: as tendências das estações estão presentes, ao mesmo tempo em que se prioriza uma roupa confortável, urbana, versátil, capaz de circular por várias ocasiões.

Temas Essas características se renovam na coleção recém-lançada, a Endless parte 1, que, por sua vez, se divide em subtemas, abarcando ideias variadas. “É uma cápsula de transição, será vendida, agora, em pleno verão. Então, pensamos em algo bem leve e fluido” explica Antônio Diniz. Parceiro de longa data, o estilista conhece bem o perfil da label e o seu público.

Neste primeiro momento, a Padronagem investe no vermelho, bem quente, que aparece no tom original ou permite ótimos composées de prints florais com estampas manchadas/rabisca- das. Essas propostas estão na linha Warm Heart. “O vermelho faz contraponto com o off white, que remete à leveza”, observa. E fica bem com o segmento de jeans, que sempre dá um tom jovem às coleções.

Antônio ressalta que aquarelados manchados, bicolores e florais costuram todo o trabalho. As estampas de flores em tons terrosos são destaques – a saber, o marrom está ensaiando uma volta. Esse conceito pode ser conferido no tema The Auntum , que carrega no seu bojo a essência e a poesia do outono.

Para as clássicas e chiques, a Padronagem propõe misturas de laises e tecido plano, além de um padrão geométrico exclusivo. Já na linha Romantic View impera o off white com detalhes em rendas, babados nas mangas e nas saias. Entre verdes bandeira e limão, sobra espaço para o roxo, que se mixa a esses tons e a listras em preto e branco em uma proposta fashion e autoral.

As cores vibrantes expressam todo o entusiasmo e vivacidade de tempos mais intimistas e repletos de energia, seja em looks monocromáticos ou misturas inusitadas. Do vestido minimalista à bermuda esportiva, passando pela versatilidade do macacão, as opções são capazes de atender às mais variadas demandas. A mensagem da marca nesta estação é a reconexão com os desejos e sonhos, celebrando a essência individual para viver cada momento como se fosse único – e infinito!