Campanha de Popularização do Teatro volta ao ItaúPower

A peça "As aventuras do bebe tubarão" narra a história da dupla Max e Pérola no fundo do mar (foto: ItaúPower/Divulgação)

O Espaço Cultural do ItaúPower Shopping é uma de suas principais ferramentas de fidelização de clientes. Instalado no estacionamento do 3° piso do empreendimento, o teatro tem acessibilidade via escadas rolantes e elevadores, e ocupa área total de 225m², com capacidade para receber até 300 pessoas, o que o torna o maior espaço cultural de Contagem, na Região Metropolitana de BH. E depois de passar por um longo período com suas atividades suspensas, por conta da Covid-19, o teatro será reaberto com a Campanha de Popularização Teatro & Dança.





O evento ocorre de 20 de janeiro a 20 de fevereiro, com atrações para todos as idades e gostos. Serão apresentadas quatro peças: "As aventuras do bebê tubarão", "A vovó, em vamos falar de sexo", "O Gato de Botas" e "A empregada quase perfeita". Devido à pandemia, a ocupação no espaço será de no máximo 180 pessoas ao mesmo tempo, para evitar contaminação.





OPÇÕES

O público infantil, neste período de férias, terá atenção especial com peças famosas: "O Gato de Botas" abre a agenda com a história de quatro crianças que resolvem visitar a biblioteca da escola e embarcam em uma viagem mágica pela literatura. Com muita música e dramaturgia moderna, a peça incentiva crianças a se desenvolverem por meio da leitura. A peça estará em cartaz em 13 de fevereiro, às 16h30.





Já "As aventuras do bebê tubarão" narra a história de Max e Pérola, dois mergulhadores curiosos. Com a ajuda de uma família de tubarões, a dupla vai explorar a vida marinha e conhecer seres que vivem no fundo do mar. A peça será encenada em 5 e 6 de fevereiro, às 16h30.





COMÉDIAS

Mas a programação é para toda a família, e mais duas peças completam o cronograma. Em 27 de janeiro, 3 e 17 de fevereiro, às 20h30, uma comédia que trata do sexo com delicadeza e bom gosto entra em cartaz. "A vovó, em vamos falar de sexo" traz uma senhora de 70 anos, viúva, narrando suas experiências sexuais e tirando dúvidas da plateia sobre sexo.





Na comédia "A empregada quase perfeita", um casal resolve contratar uma empregada por meio de uma agência. A partir daí, o conflito surge quando a empregada recorda que o patrão é um antigo namorado e transforma a vida do casal numa loucura, tentando recuperar o amor do passado. A apresentação será em10 e 13 de fevereiro, às 20h30 (quinta-feira) e às 19h30 (domingo).





INGRESSOS

Serão vendidos no posto de venda instalado no segundo piso, ao lado do cinema, de segunda a sábado, das 12h às 19h, e aos domingos, das 14h às 18h. Há ainda a opção de comprar on-line pelo site Vá ao Teatro, que também agrupa outras informações da 47ª edição da campanha, como a programação completa e os espaços culturais do circuito em todas as cidades participantes. Confira a programação no site do ItaúPower Shopping.