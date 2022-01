Ícones atemporais e sustentabilidade

(foto: Fotos: prada/divulgação)

Adidas e Prada retornaram com total simbiose, bom gosto e elegância e apresentaram um novo capítulo de sua parceria colaborativa, combinando o artesanato especializado da Prada com a inovação Adidas em roupas esportivas. Hoje, as duas marcas buscam compromissos compartilhados com metas cruciais de sustentabilidade, enquanto celebram dois ícones atemporais: o Adidas Originals Forum e o tecido Re-Nylon da Prada.





O compromisso desta parceria é com a inovação. A coleção Adidas para Prada Re-Nylon reimagina roupas esportivas de luxo por meio de lentes mais sustentáveis. Pela primeira vez na história da colaboração, esta coleção inclui Ready to Wear, acessórios e bolsas, bem como versões elevadas das silhuetas adidas Forum High and Low. Cada peça foi feita na Itália pela Prada, composta por tecido Re-Nylon, infinitamente reciclável, e atual assinatura da marca.





Lançado pela primeira vez em 2019, o Prada Re-Nylon é um tecido inovador criado por meio da reciclagem de resíduos plásticos coletados dos oceanos e resíduos de fibras têxteis, e pode ser purificado e reciclado indefinidamente, sem perda de qualidade. É um reflexo fundamental da ideologia ambientalmente consciente da Prada e do compromisso com práticas sustentáveis, e é tecido na própria fibra de seu tecido exclusivo. Esta celebração do Prada Re-Nylon através da coleção da Adidas para Prada ressalta um marco: a mudança de toda a produção da Prada do nylon virgem para o Re-Nylon, alcançada no final de 2021.





A coleção foi lançada globalmente dia 13, em lojas selecionadas da Prada, prada.com e adidas.com/prada.