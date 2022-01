O título da coleção resort de Cris Barros é perfeito para o sentimento geral das pessoas em relação ao período. O que as pessoas mais queriam, ou querem, nesse verão é escapar de casa. Infelizmente, tinha uma pedra no meio do caminho, que prejudicou a tão desejada fugida.





Um dos destinos ais requisitados para a fuga de réveillon e janeiro é a Bahia, que ficou impeditiva por causa das fortes chuvas que começaram a cair no início de dezembro em todo o estado. Mesmo assim, não foram poucos os turistas que se aventuraram e decidiram enfrentar o mau tempo. Acabaram ficando presos nas casas, hotéis e pousadas, e se contentando com os poucos dias de sol que se abriam por lá. O que vale mesmo é respirar novos ares, mudar a paisagem e sentir o cheiro do mar, principalmente para nós, mineiros, que vivemos tão longe da costa.

(foto: Fotos: Bruna Castanheira)



E se é para curtir a orla, que seja com elegância. “Aprendi que em todos os momentos que estamos vivendo precisamos de um certo otimismo. Eu gosto de imaginar as coisas sempre indo para um caminho melhor. O verão 2022 me transporta para um lugar de escapismo que me permitiu criar esta coleção com paz, leveza e felicidade”, descreve Cris Barros





Para desenvolver a coleção a estilista relata que seus escapismos vieram de formas diferentes; o escapismo estético por exemplo remete à nostalgia de interiores das décadas 1950-1970 explorando a arquitetura dessas épocas em suas formas e cores vibrantes que inspiraram a construção dos tecidos e de uma cartela de cores cheia de vida. Já o escapismo interno traz o esporte e a sensação de liberdade que ele proporciona. No alpinismo, a conquista do topo do mundo se traduz em um escapismo mais minimalista de se encontrar com si mesmo. No mundo náutico, em completa harmonia com os elementos naturais, se revela um escapismo quase terapêutico sem deixar de ser lúdico e leve, inspirado no grafismo eterno e atemporal dos barcos à vela.





Para Cris, calma, placidez e profusão de alegria são fundamentais na procura do equilíbrio que todos nós precisamos. Sua proposta é que cada um encontre seu escape, seu lugar de felicidade. O lançamento Resort, explora um escapismo mais minimalista. Em meio as renovações de ciclos que ocorrem neste período do ano, entre comemorações e férias, o lançamento traz reflexões pessoais sobre encontrar o seu próprio lugar de felicidade.





O destaque são as peças solares e alegres: saias, vestidos, calças e blusas de alcinhas ou de mangas largas, com modelagens soltas, contraposto por texturas, transparências, fendas e recortes estratégicos que deixam a pele à mostra.





A coleção traz o romantismo clássico da marca em shapes fluidos e cintura marcada com destaque para o vestido midi de renda off white, ou para a estampa inspirada da década de 1960, composta por um delicado mix floral de fundo azul-claro, que aparece em diferentes peças com leitura mais moderna como no conjunto camisa e crop top. A cartela de cores é marcada por tons como off white e vermelho vibrante com pontos iluminados em delicados detalhes dourados, que vão das celebrações à beira mar.





Sempre seguindo a premissa de reduzir ao máximo os impactos ambientais de sua produção, a label adota matérias primas sustentáveis, como por exemplo o Linho Stoned, de base natural composto por fibras de madeira de reflorestamento, que usa baixos níveis de água em sua produção. Destaque para o Taiti, tecido em fibra natural que dispensa processos de tingimento e lavagem, economizando água e reduzindo a liberação de resíduos químicos pelo selo Eco Cycle Less Water. E ainda o selo “Sou de algodão”, que garante processo produtivo eco friendly de alguns tecidos exclusivos da marca.





Acessórios desejos deste último lançamento são a linha praia com maios com detalhes de concha em forma de botões, ou na versão mais esportiva, o biquíni Atlanta, com detalhe de ancora. Sem esquecer das saídas de praias em algodão, leves, chiques e atemporais.