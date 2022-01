(foto: Site/Atlético/Divulgação)

A MAIS BONITA

O ano de 2021 é considerado mágico pelos torcedores atleticanos. E a temporada se encerrou com mais uma grande conquista para eles. Só que fora de campo. Além dos títulos de campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil, o Galo levou para sua galeria de troféus o título de camisa mais bonita do mundo. Criada por um arquiteto e designer da cidade de Divinópolis, Lucas Adriano, a camisa foi eleita a mais bonita do mundo em levantamento feito pelo jornal O Globo. A criativa peça desenhada com detalhes dos 853 municípios de Minas Gerais venceu o concurso Manto da Massa, em julho de 2021, foi sucesso de vendas por todo o mundo e recebeu 17 mil votos em um ranking elaborado pelo Globo. O Manto Sagrado ficou com 24% dos votos.





FATURAMENTO

A ação realizada pelo Atlético entre os torcedores foi lançada em 2020 e repetida no ano passado, para que o próprio torcedor desenhasse a camisa do clube. Em 2021, foram registrados mais de 70 mil cadastros no site do concurso. O modelo idealizado por Lucas recebeu 14 mil votos entre os 13 finalistas. A campanha impulsionou o programa sócio-torcedor do clube, que já ultrapassou mais de 120 mil sócios e continua crescendo. O clube já arrecadou cerca de R$ 15 milhões e continua faturando com a bela camisa. Enfim, um case de sucesso sem precedentes no futebol mineiro. Veja ranking eleito: 1º: Atlético-MG – Le Coq Sportif (Manto da Massa 113); 2º: Ajax-HOL – Adidas (Bob Marley); 3º: Venezia FC-ITA – Kappa (Trompe L’Oeil); 4º: CRB – Regatas (camisa feita por um torcedor); 5º: Red Bull Bragantino – Nike (Carijó); 6º: Genoa CFC-Itália – Kappa (segundo uniforme); 7º: Ponte Preta – 1900+ (121 anos); 8º: Corinthians – Nike (terceiro uniforme, roxo).





PROPAGANDA ELEITORAL

A propaganda partidária está de volta na televisão e no rádio. Depois de aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, a lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Vetada em 2017 pelo Congresso, espaço na mídia, diferente do horário eleitoral gratuito, é utilizado pelos partidos para divulgar suas propostas e seus representantes. Pela nova lei, a propaganda partidária poderá ser realizada no rádio e na TV entre as 19h30 e as 22h30, tanto em âmbito nacional quanto federal. De acordo com a lei, as propagandas serão apresentadas em blocos, com inserções de 30 segundos, no intervalo comercial da programação das emissoras. As veiculações nacionais devem ser feitas às terças, quintas e sábados, enquanto as estaduais podem ser exibidas nas segundas, quartas e sextas-feiras.





SEM COMPENSAÇÃO

A lei, no entanto, traz uma diferença em relação ao texto que havia sido aprovado pelo Senado, em dezembro. Jair Bolsonaro vetou um trecho que previa que as emissoras de TV e de rádio teriam uma compensação fiscal por ceder o horário para a propaganda partidária. Pelas determinações da lei, os partidos podem utilizar o espaço para difundir programas, transmitir mensagens aos afiliados sobre a execução dos programas partidários, eventos com este relacionados e atividades congressuais, divulgar suas posições em relação a temas políticos e ações da sociedade civil, incentivar a filiação partidária, além de promover e difundir a participação de mulheres, jovens e negros.





SENSORIAL

Uma ação da Nestlé vai deixar a vida de alguns paulistanos e cariocas mais “cheirosa e sonora”. Pelo menos até 18 de janeiro, nos túneis das estações de metrô Paulista (SP) e General Osório (RJ), os passageiros serão impactados por uma experiência sensorial da marca com cheiro de chocolate em lugares estratégicos. No Rio, além do cheiro, os passageiros irão ouvir o som da campanha Pare o mundo que eu quero Nestlé no túnel da estação e após o anúncio da próxima parada dentro dos vagões. Outras estações receberão um envelopamento digital especial com peças chamando o mundo para fazer uma pausa e curtir um chocolate em meio à agitação do dia a dia. Será que o “cheirinho” de chocolate vai se espalhar por todo o país?





UNO CIAO

A Fiat anuncia a despedida do Uno depois de 37 anos de produção no Brasil, em campanha criada pela Leo Burnett Tailor Made e que traz o conceito ‘A paixão é interminável’. O filme para mídia on-line traz o próprio carro contando sua história, no formato Draw my life, com uma edição acelerada juntamente com ilustrações, e uma narração do Uno se despedindo do público brasileiro. Como parte da campanha, a Fiat firmou parceria com o BuzzFeed, que promete apontar ‘Qual Uno você é?’, além de ter lançado uma série de memes que encorajam os internautas a compartilharem as suas histórias com o modelo. A marca também apresenta uma edição especial limitada de 250 unidades, batizada de Uno Ciao.





ANISTIA

A Anistia Internacional Brasil apresenta campanha criada pela agência carioca Quintal para destacar questões como direitos indígenas e crise climática. Os filmes focados no meio digital trazem trechos de matérias de jornais e procuram reforçar como a organização atua, educando e mobilizando a sociedade. O conteúdo pretende deixar clara a atuação da entidade e apresentar algumas das causas em que ativamente trabalha. Outras peças ainda abordam a atuação da Anistia na pandemia, violência urbana e justiça racial. Veja em https://www.youtube.com/watch?v=A2DpwXImis4&ab_channel=QuintalAgênciadeEstratégiaeCriatividade.





BEM VIRTUAL

Fornecedores da construção civil de 30 municípios da região da bacia do Paraopeba e Sudeste de Minas Gerais terão a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços com potencial de contribuir para os projetos de reparação da Vale em Brumadinho e região. Entre 25 e 27 de janeiro, será realizada mais uma edição do Projeto Compre Bem Virtual, encontro de negócios que conecta empresas a potenciais fornecedores mineiros. Podem participar empresas que oferecem produtos e serviços nas áreas de obras e infraestrutura, construção de edifícios, além de serviços especializados para a construção. As inscrições serão abertas apenas a empresas que têm CNPJ dos seguintes municípios: Abaeté, Barão de Cocais, Betim, Biquinhas, Brumadinho, Caetanópolis, Conceição do Pará, Conselheiro Lafaiete, Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé, Juatuba, Maravilhas, Mário Campos, Mateus Leme, Morada Nova de Minas, Nova Lima, Paineiras, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Pequi, Pompéu, São Gonçalo do Abaeté, São Joaquim de Bicas, São José da Varginha e Três Marias.