M. Rodarte (foto: Gustavo Marx/Divulgação)



Coleções de moda festa para o réveillon estão apostando em muitos brilhos e sofisticação.

É uma forma que os consumidores estão encontrando para recuperar o tempo perdido com a reclusão social. Para a entrada do ano novo vale tudo – do tênis combinado com lurex aos saltos altos com short. A proposta é a busca da felicidade