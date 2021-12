(Re) Encontro Anual da Propaganda Mineira vive noite histórica na FIEMG

Helinho Faria, presidente do Conselho de Comunicação da ACEM recebe homenagem entregue por Eduardo Mineiro e Adolpho Resende (foto: divulgação)



O Encontro Anual da Propaganda 2021, o tradicional Jantar da Propaganda, voltou a reunir os profissionais da publicidade mineira em noite marcada pela emoção. O evento, promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Minas (Sinapro-MG), com apoio da Abap-MG e AMP, deixou de ser realizado no ano passado por causa da pandemia. Por isso, sua reativação mobilizou a classe e enchei de alegria os salões da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).

O presidente do Sinapro-MG, André Lacerda, agradeceu a presença de todos e o apoio para a realização do evento, e destacou a importância do Encontro Anual da Propaganda 2021. Disse que depois de tantas mortes em decorrência da pandemia, tanta tristeza, estava na hora de os publicitários voltarem a se unir em torno de ideias inovadoras em favor do mercado. "Estamos mais firmes, mais adaptados e com uma enorme vontade de reconquistar nossa alegria e nosso sucesso. Nos desdobramos muito nesses dois últimos anos, para agora podemos comemorar", destacou o dirigente sindical.





ORGULHO O publicitário José Maria Vargas, responsável pela organização, estava emocionado com a presença maciça da categoria no evento. "A vontade, a ansiedade de voltarmos a nos reunir, discutir o presente e o futuro da propaganda, falaram mais alto. E o resultado foi uma grande festa, um sensacional reencontro, o que nos enche de orgulho"..





HOMENAGEM No Encontro Anual da Propaganda é tradição homenagear personalidades, empresas e entidades que se destacam no mercado. Este ano, receberam diplomas de reconhecimento a Câmara da Indústria da Comunicação e do Audiovisual da Fiemg, representada pelo seu presidente Rodrigo Fernandes, e o Conselho de Comunicação da Associação Comercial e Empresarial de Minas, com seu presidente, Helinho Faria, recebendo a homenagem. Foi entregue também o título de Personalidade da Propaganda de 2021 ao publicitário Diogo Gonçalves, presidente da Rádio Itatiaia.