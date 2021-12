Looks para festas de fim de ano

TD (foto: Márcio Rodrigues/divulgação)







Natal, réveillon, formatura, confraternizações. O que não falta são encontros festivos no fim de ano e todas as mulheres querem estar elegantes e apropriadamente vestidas para cada ocasião. Resolvemos dar um giro por algumas marcas para destacar alguns modelos que caem bem em qualquer uma dessas ocasiões.

Sclub (foto: Márcio Rodrigues/divulgação)

Com a liberação para encontros, as festas retornaram e muita gente quer caprichar no look, mas acaba tendo aquela dúvida: “Com que roupa eu vou?”. Decidimos sugerir alguns looks e para isso selecionamos criações das marcas Skazi, Sclub, Tufi Duek, TD, Alphorria, Amitee, Iorane, Cris Barros, LN Brand e Essenciale.

Skazi (foto: Márcio Rodrigues/divulgação)

Apesar de o branco ser a preferência da maioria das mulheres, principalmente na noite de réveillon, muitas marcas criaram opções em vermelho para a noite de Natal e outras peças mais coloridas para garantir looks alegres, confortáveis e contemporâneos.

Essenciale (foto: Divulgação/essenciale)

Segundo a diretora criativa da Skazi, Paolinha Murta, não faltarão boas opções de peças para as comemorações, porque o verão está chegando com tons vibrantes, bordados de flores e estampas diferentes. “A cartela de cores vem com o laranja, verde, vermelho e amarelo, que estão em alta.”

Iorane (foto: Divulgação/iorane)

Os modelos surgem com transparências, bordados, recortes, decotes, em tecidos leves e fluidos, ideais para nosso clima tropical. Segundo Paolinha, o mais importante na hora de decidir um look para uma ocasião é pensar:como é o ambiente em que estarei? Despojado ou formal? Quero algo mais elegante, confortável ou impactante?. “O importante é se vestir da forma que gosta. Para encontros em família ou na casa de amigos, escolha algo mais descontraído e informal. Já em encontros formais, o ideal é apostar em modelagens com um caimento perfeito com um toque moderno e sofisticado. Se a comemoração for na praia, quanto mais solto e leve, melhor será. Se for réveillon, o branco é uma opção sempre certeira, sobretudo em viscose, brilho, laise e linho.”