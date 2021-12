Luzes e cores impulsionam faturamento no Natal de BH

A Vila Encantada é atração para todas as idades no ItaúPower Shopping (foto: Itaú/Divulgação )



Como num passe de mágica. Assim Belo Horizonte ganhou cores e ares de Natal. Nas vitrines, nos tradicionais comerciais de TVs e jornais, ou nas diversas mídias, tudo lembra a data mais esperada do ano. E para dar brilho às cores do Natal, a cidade ganhou uma iluminação especial em vários pontos tradicionais, acompanhada de programação especial. Juntamente com a rede de comércio, especialmente os shoppings, que também se transformam em autênticas cidades natalinas, o que não falta é atração para todas as idades.

O Palácio da Mangabeiras, por exemplo, também se transforma em Cidade de Natal, comandada por Papai e Mamãe Noel. As atrações artísticas e culturais contam com oficinas de arte e reciclagem, Casa do Papai Noel, Fábrica de Brinquedos e um espaço kids completo com pipoca, algodão-doce e churros, além de um restaurante no local. E ainda tem apresentações com a Orquestra Bachiana e o maestro João Carlos Martins, o Coral Inhotim, o espetáculo teatral Circo dos Sonhos e o espetáculo multimídia “O Tubarão Martelo”. (Saiba mais em www.sympla.com.br/produtor/cidadenatalbh.)

TIRADENTES A cidade histórica também já está repleta de luzes e atrações natalinas. O projeto, em parceria da Cemig com o governo do estado, também implantou o Natal Iluminado de Tiradentes, com atrações culturais e espetáculos, como o Escritório do Papai Noel, as projeções artísticas nas igrejas centenárias, as oficinas gastronômicas e o tradicional presépio, tudo isso, e muito mais, com aquele clima natalino que aquece os nossos corações. (Veja detalhes em www.facebook.com/Natal-Iluminado-Tiradentes-106841631238417/.) A programação fixa conta com oficinas de arte e reciclagem Casa Ideia; Casa do Papai Noel; Fábrica de Brinquedos; espaço kids; lojinhas Verde que te Quero Verde e Hogar; doces de Natal da Douce Enfance; carrinhos de pipoca, algodão-doce e churros; restaurante O Italiano e outros espaços gastronômicos.

O clima natalino ajuda o comércio. A expectativa é de faturamento de R$ 68,4 bilhões no varejo, um crescimento de 5% em relação a 2020, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). A previsão é de que cerca de 123,7 milhões de consumidores devam ir às compras, no levantamento feito em parceria com a empresa especialista em pesquisa de mercado Offer Wise. E ainda de acordo com a pesquisa, cerca de 77% dos consumidores pretendem presentear com roupas em geral (61%), brinquedos (37%), perfumes/cosméticos (36%), calçados (36%) e acessórios (24%).





SORTEIO Por isso, vale muito criar toda a atmosfera para aproveitar a recuperação do comércio, alimentada pelas campanhas publicitárias. As promoções, como os tradicionais sorteios de fim de ano, também ganham os comerciais e as vitrines das lojas. O ItaúPower Shopping, por exemplo, montou sua Vila Encantada com a casa do Papai Noel. Uma atração que mexe com a garotada, principalmente. Mas para cativar os adultos, o shopping vai sortear um Creta zero para todos que fizerem R$ 400 em compras e ainda ganham uma pulseira semijoia.

Enfim, a transformação da cidade ajuda a aquecer os corações mais gelados. O restante fica por conta do mercado publicidade, responsável por alimentar a imaginação e tocar os corações (e o bolso) dos consumidores.