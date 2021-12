Príncipe das cores

Entre todas as grifes que criam pensando em embelezar as mulheres, o italiano Emilio Pucci é um dos mais importantes. Um fator que valoriza sua marca é que, mesmo quando sua presença diminui por causa de modelagens espetaculares, ela continua sobrevivendo com fama e importância. E atualmente está em plena fase de sucesso, com coleção que chega principalmente sustentada por modelos que são uma referência marítima ao seu fundador. A coleção mais recente da marca, que acaba de desembarcar em São Paulo, em sua butique exclusiva, é inspirada no espírito livre e alegre dos anos 60. O resort 22 de Emilo Pucci se encaixa perfeitamente no mood do verão brasileiro: é leve, divertido e colorido. Na paleta de cores predominam lavanda, laranja, azul e verde, combinadas em peças versáteis que podem ser misturadas de diversas maneiras

Em destaque, os charmosos biquínis estampados, maiôs com recortes, cafetãs, vestidos fluidos e camisas amplas, que projetam toda a essência e o glamour da casa, uma combinação perfeita para um verão inesquecível.

Com uma paleta de cores em que predominam lavanda, laranja, azul e verde (foto: Pucci/divulgação)





Uma história diferente





Consumidor não se liga muito na vida de seus ídolos, mas a história do italiano vale a pena ser conhecida. É a única de um marquês que se tornou estilista. Ele nasceu na pacata cidade de Nápoles, em 20 de novembro de 1914, e tinha o título de marquês de Barsento. Tudo isso devido à sua árvore genealógica, já que seu pai, Orazio Pucci (cuja origem era russa), e sua mãe, a condessa napolitana Anguste Pavoncelli, pertenciam à mais alta classe italiana, ambos vindo de famílias aristocráticas e renomadas. Então, Pucci nasceu e viveu durante muito tempo no coração de Florença, num palácio cujas paredes ostentavam grandes obras de arte de Leonardo Da Vinci, Sandro Botticelli e Donatello. Local esse que, posteriormente, seria palco de seus desfiles e se tornaria um verdadeiro símbolo da grife que leva o seu nome. Entre os anos de 1935 e 1937, fez o curso de sociologia nos Estados Unidos e, em 1938, se alistou para entrar para a Força Aérea italiana, atuando como piloto; chegou a combater por seu país na Segunda Guerra Mundial.

Emilio Pucci se encaixa perfeitamente no mood do verão brasileiro: é leve, divertido e colorido (foto: Emilio Pucci/divulgação)

Completamente apaixonado por esportes, Pucci praticou várias especialidades, como natação, esgrima, tênis e esqui. A sua carreira pelo mundo da moda começou “sem querer”, quando ele ainda era piloto na Aeronáutica italiana. Preocupado com a imagem e a reputação que tinha a zelar, o seu relacionamento com a moda começou quando ele desenhou seus próprios modelos de roupa. Um belo dia, chegou a oferecer a uma amiga um traje de esqui que havia idealizado: uma calça comprida, levemente ajustada na cintura, um pulôver, uma camisa e, para finalizar, um casaco desenhado como uma parca que tinha um capuz, somados a um bolso frontal, fechados por zíperes. Sua história começou a mudar quando uma fotógrafa americana, Toni Frissell, que trabalhava de forma regular para a renovada revista Harper’s Bazaar, se entusiasmou com aquele traje esportivo de luxo, coisa que, até então, não se conseguia encontrar no mercado. Por sorte , essas fotografias (do traje esportivo de luxo) acabaram nas mãos de ninguém menos que Diane Vreeland, editora chefe da Harper’s, que em dezembro de 47 publicou seu primeiro artigo falando sobre as criações feitas por Pucci, com um título muito forte: An italian skier designs.

Inspirada no espírito livre e alegre dos anos 60, o resort 22 de Emilio Pucci (foto: Emilio Pucci/divulgação)

Depois de uma grande promoção de suas peças, Pucci lançou em 1948 sua primeira coleção, que embora tivesse poucas peças (um único traje de esqui composto por duas peças de gabardine azul, uma calça de esqui bege que era feita no mesmo tecido e duas camisas masculinas de popeline de algodão e três túnicas feitas no tricô de lã) foi vendida prontamente para duas tradicionais lojas de departamentos localizadas na famosa 5ªAvenida, em Nova York – a White Stag e a Lord & Taylor. Com a fama batendo-lhe a porta, Pucci conseguiu se associar a diversas indústrias do setor têxtil de seu país, já que sua fama se propagou rapidamente. Assim, passou a desenvolver tinturas inéditas em tons jamais vistos. Além disso, desenvolveu técnicas específicas de trabalho com seda e algodão, que lhe renderam a verdadeira fama até o fim de sua carreira.





O estilo Pucci





Devido ao estrondoso sucesso, Pucci pediu licença da Aeronáutica e viajou para Capri, cidade que fica ao extremo sul da Itália. Lá, criou sua segunda coleção: uma linha de maiôs e roupas esportivas que poderiam ser usados durante o dia todo, sem o menor problema. O sucesso foi imediato. A cidade conseguiu influenciar Pucci nas texturas e tons. Sob o pretexto de criar uma coleção para sua namorada na época, ele criou uma nova coleção repleta de frescor, com modelagens mais livres e menos estruturadas rigidamente, o que foi prontamente copiado por todas as mulheres de Capri, Cote D’azur e Portofino, sem contar nas praias mediterrâneas. E foi nesse momento que Pucci apresentou ao mundo a famosa calça Capri, que consumimos até os dias de hoje.





A primeira loja de Emilio Pucci





Nos anos 50, ele pediu afastamento definitivo da carreira militar e abriu sua primeira loja própria: La Canzone del Mare, e com ela nasceu a grife que seria sinônimo de inovação e sucesso até os dias de hoje, a Grife Emilio Pucci. A produção de suas peças tinha características peculiares: eram sempre poucas peças, elaboradas a mão, com modelagem simples e preços competitivos, sendo esse um fator essencial para a sua fama no início dessa nova jornada. Em sua grande maioria, os vestidos Pucci eram de jérsei de seda, dando um acabamento impecável e leve, sem rugas e muito, mais muito confortável. Em 1954, Emilio Pucci recebeu o Neiman Marcus Award, um dos mais importantes prêmios do mercado da moda. Em 1959, casou-se com a baronesa Cristina Nannini, e para conseguir atender à demanda de pedidos de suas roupas acabou inaugurando sua segunda loja, no segundo andar de seu palácio, em Florença. Lá funcionava como uma espécie de escritório de estilo, onde ele passou a criar suas estampas e coleções, negociava suas vendas e, também, realizava seus desfiles de moda. Muito embora se autodenomine artesão, Pucci passou a trabalhar mais com as metodologias de design, que comprovaram, posteriormente, que ele estava muito mais além do que simplesmente satisfazer seus gostos pessoais.

Com a abertura do seu escritório, passou a dirigir pessoalmente a elaboração de todos os detalhes e desenhos de suas peças, dando conta do contato com os fornecedores e com seus clientes. Sua fama fora tomando proporções inimagináveis e Pucci passou a ser reconhecido mundialmente. As peças que compõem o estilo Pucci são calças afuniladas, calças capri, shorts, blusas de seda, vestidos incríveis e roupas casuais: tudo virou objeto de desejo feminino, desde que fossem criadas por Emilio Pucci. Em questão de meses, o estilo Emilio Pucci estava nas mais importantes lojas de departamentos dos Estados Unidos.

Estampas extravagantes

Pucci patenteou diversos tecidos criados por ele, ou seja, tecidos inéditos no mundo da moda, como o jérsei de seda e o famoso emilioform (que é um tecido composto por 45% de xantungue de seda e 55% de náilon). O conjunto de cores utilizadas por ele (cores puras, sempre vibrantes, em sua grande maioria, primárias ou naturais), o seu gosto refinado para a abstração artística e a escolha das formas que, geralmente, não representavam figuras, a organização modular de escalas cromáticas e a orquestração de linhas curvas ou retas parecem ser derivadas de uma síntese geométrica muito utilizada pelos pintores renascentistas. Fora as estampas incríveis e suas cores extravagantes, a marca também ficou conhecida através dos bordados marcantes, a seda (material com que o estilista gostava muito de trabalhar), em que ele imprimia suas estampas e criações não estruturadas que valorizavam a beleza feminina. Por fim, mas não menos importante, outro fator que nos chama a atenção é impressão da assinatura a mão de Emilio em todas as suas estampas. Nos anos de 1962, o estilista lançou pela primeira vez na alta-costura uma coleção que fora idealizada e pensada para mulheres de ombros e quadris estreitos, seios pequenos e pernas compridas, cujo retrato imprimia fielmente a primeira-dama americana Jacqueline Kennedy. Depois disso, dois anos após, ele resolveu lançar uma linha dedicada à África, como forma de protestar frente ao governo norte-americano mediante o racismo que estava evidenciado naquela época. Além de as estampas estarem inspiradas em sua cultura, ele chamou modelos negras para desfilar.

O sucesso foi estrondoso. Tanto que, em 1965, a grife lançou um guarda-roupas completo para aeromoças da companhia aérea Braniff International Airways, que muito embora tenha encerrado suas atividades em 1982, até os dias de hoje é lembrada por todos devido aos seus uniformes coloridos e alegres. Em 1996, lançou a coleção Vivara, ilha muito próxima a Capri. Essa coleção constituiu a síntese gráfica mais abstrata até então utilizada por Pucci e por isso é lembrada como a coleção mais memorável do estilista. Nessa mesma época, ele lançou seu primeiro perfume, Vivara, inspirado também em sua coleção.

Em 1990, Laudomia Pucci assumiu a direção da empresa. Emilio Pucci morreu em 29 de novembro de 1992.

Não se pode negar que o legado deixado por Emilio reflete-se até os dias de hoje. Os vestidos clássicos elaborados pelo estilista não saem nunca de moda .Nos anos 2000, o conglomerado francês LVMH (proprietário de marcas renomadas como Louis Vuitton, Fendi e Givenchy) adquiriu a maioria das ações da Pucci.