Estilo cheio de novidades

Maticevski (foto: William WEST / AFP)



No calendário lotado de desfiles de Milão a Mumbai, a Melbourne Fashion Week tem lutado como uma adolescente para encontrar um visual que agrade. Enquanto o Melbourne Fashion Festival (MFW), realizado em março, trilhou caminhos com sua abordagem pioneira para beleza inclusiva e sustentabilidade, a Australian Fashion Week, em Sydney, atrai a atenção internacional. O MFW tem tentado recuperar o atraso ao longo dos anos, mas buscou pular à frente do bloco voltando para suas raízes durante a realização da semana de lançamentos.

Micky (foto: William WEST / AFP)

“Este é um evento popular. É sobre a pista para o varejo ”, disse Sally Capp, lord mayor de Melbourne, porta-voz do evento, que é operado pela Câmara Municipal de Melbourne. “Esperamos um aumento no CBD. Normalmente, somos os primeiros a entrar no Spring Racing Carnival com os mais respeitados. Ao mudar as datas, estamos garantindo que as pessoas possam ir fisicamente e desfrutar de uma experiência completa de moda no varejo.”

Student collections runway (foto: William WEST / AFP)

O evento, que começou como Melbourne Spring Fashion Week há 27 anos, normalmente inauguraria novos estilos de temporada, mas foi adiado para evitar uma repetição da ativação predominantemente digital do ano passado, apesar de aproximar-se do período de vendas da Black Friday. Como resultado da mudança no calendário, os designers estão sendo incentivados a exibir peças atemporais em vez de coleções atuais.

Student collections runway (foto: William WEST / AFP)

“Nossa cidade foi fechada e, atrás de portas fechadas, as pessoas trabalharam freneticamente para se preparar para a recuperação”, disse Capp. “Temos muita demanda reprimida, energia e interesse. A moda está no DNA de Melbourne. Quase não podemos ter moda suficiente no momento. ”

Os organizadores adicionaram mais energia mudando as pistas para o estacionamento subterrâneo MCG, o Sea Life Aquarium, o Plaza Ballroom, embaixo do Regent Theatre, e a National Gallery of Victoria. Os respeitados estilistas de Melbourne Carlos Mangubat e Abby Bennett estiveram nos bastidores com a ativista de gênero e ex- diretora de moda da Cosmopolitan Deni Todorovic para os eventos com ingressos.

A designer Dimitria Papafotiou mostrou sua marca Diida em um show gratuito na Seafarers Bridge, em Docklands, ao lado de Aje, Rebecca Vallance e Veronika Maine.

“Ter o festival me deixa animado”, disse Papafotiou. “Faz-me sentir que as coisas estão a acontecer e põe fogo ao que faço. Sou um designer de Melbourne que faz suas roupas em Melbourne e isso deve ser comemorado. ”

“Sofremos um pouco na indústria da moda e realmente precisamos que os designers saiam disso. É isso que estou apresentando. Este não é o momento de jogar pelo seguro. Estou ficando grande e glamourosa.”

Os proprietários de Diida no shopping center Emporium estavam esperançosos de que a agitação dos desfiles nos arredores da cidade se traduzissem em um tráfego de pedestres que vai além das vitrines. O centro hospedou cápsulas pop-ups durante todo o festival. “Estimular os compradores a voltarem aos shoppings e às lojas físicas de varejo, trazer as pessoas de volta ao nosso CBD são agora nosso foco número um ”, disse Kate Rooney, gerente do centro Emporium.

Para Kellie Hush, membro do conselho do Australia Fashion Council e do Melbourne Fashion Festival, a Melbourne Fashion Week foi o evento de que a cidade precisa no momento. Melbourne esperava uma recuperação liderada pela moda de seu longo inverno de confinamento com sua última edição da Melbourne Fashion Week, que terminou no fim de novembro.

Mais de 250 designers e 300 varejistas participaram do evento, que contou com mais de 100 desfiles e eventos para consumidores no Centro da cidade. “O MFW é um dos principais impulsionadores para dar o pontapé inicial na nossa recuperação do bloqueio e levar as pessoas de volta às compras e aos gastos da cidade”, disse a prefeita de Melbourne, Sally Capp.

“A celebração da moda se traduz diretamente da passarela para o varejo, portanto, fornece um impulso crítico para nossos empresários locais, que foram os mais atingidos”, acrescentou ela.

Mais de 100.000 pessoas compareceram ao MFW, com outras 50.000 participando de fóruns on-line como parte do evento que no ano passado trouxe US$ 29 milhões para a cidade, de acordo com pesquisa da cidade de Melbourne usando dados pós-evento de participantes e parceiros do evento.

O evento deste ano foi ainda mais importante para a sorte econômica de Melbourne, depois que a segunda maior cidade da Austrália emergiu de seu sexto bloqueio, em 21 de outubro, após 260 dias sob severas restrições para evitar a disseminação de COVID-19.

“Nos últimos meses, todas as nossas lojas, exceto uma, entraram em bloqueio prolongado, por isso estamos entusiasmados em receber os clientes de volta”, disse o cofundador da Alpha60, Georgie Cleary.

Sua marca de moda em Melbourne participou do desfile Fashion x Art na National Gallery of Victoria, que exibiu a recente colaboração do Alpha60 com a artista australiana Patricia Piccinini, juntamente com o trabalho de sete outros designers.

Royal Botanic Gardens, o Melbourne Cricket Ground e o Melbourne Aquarium foram alguns dos outros oito locais da cidade que abrigaram desfiles de marcas australianas, incluindo Maticevski, Akira, Aje e Ginger & Smart, com o objetivo de encorajar os melburnianos a se reencontrarem com sua cidade.

“O longo e incerto fechamento de Melbourne foi incrivelmente difícil e resultou na perda de muitos negócios”, disse Christine Barro, proprietária da boutique de moda Christine, de Melbourne. “O MFW permitiu que varejistas, designers e consumidores se conectem diretamente e tornem a experiência especial.”