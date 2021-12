Pequeno Príncipe inspira O Boticário neste Natal

A marca mantém sua tradição de contar histórias emocionantes em suas campanhas (foto: Boticário/Divulgação )



O Natal se aproxima e as campanhas de fim de ano chegam causando impacto nas pessoas. O Boticário, por exemplo, marca reconhecida por contar histórias reais marcantes, se inspirou na obra “O pequeno príncipe” para nortear sua campanha, que lança luz sobre reconexão por meio da memória olfativa. O conceito do filme teve como ponto de partida o cenário pandêmico e o futuro pós-pandemia para depositar mensagens de otimismo e esperança, no encerramento de mais um ano marcado pelo isolamento social.

Especialista em perfumaria há mais de 40 anos, o Boticário aliou seu core-business ao desejo de devolver os cheiros da vida para as pessoas neste Natal. O sentido, que muitas pessoas perderam durante a pandemia, aparece como elemento central no filme-conceito da campanha. "Nós somos a marca reconhecida por falar de amor e dar visibilidade a histórias reais. Após dois anos de desafios, incluindo perdas irreparáveis para milhares de brasileiros, nós desejamos devolver os cheiros da vida neste momento de reencontro e reconexão com família e amigos e depositar um pouco de esperança", comenta Renata Gomide, diretora de Marketing do Grupo Boticário.





EMOÇÃO Isolada no seu próprio mundo, a protagonista do filme representa as pessoas que, durante a pandemia da Covid-19, estiveram distantes de familiares e amigos. Em uma retrospectiva, com narração de trechos do clássico "O pequeno príncipe", ela relembra algumas das cenas frequentes ao longo do ano: a emoção da alta de quem venceu o vírus; as videochamadas como recurso para estar nos momentos mais importantes; os vizinhos se encontrando nas janelas ou sacadas para dar uma dose de alegria em meio aos desafios.





OLFATO Sentido mais complexo do corpo humano, capaz de evocar memórias, emoções e conectar pessoas a momentos, independentemente da distância física, também permeou a criação do Centro de Pesquisa do Olfato, área dedicada ao estudo do sentido, que, por meio do desenvolvimento tecnológico e científico, tem como objetivo fomentar e difundir conhecimento em torno do tema. O centro reunirá profissionais multidisciplinares que atuam em áreas como ciência e inovação para gerar conhecimento e incentivar pesquisas visando ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

Como uma das iniciativas do Centro no pilar de diversidade sensorial, a marca apresenta o recurso de acessibilidade olfativa #QueCheiroTem, idealizada pela W3haus, agência do Boticário para redes sociais. A hashtag expande a cultura da acessibilidade nas redes sociais ao fornecer elementos descritivos para quem não pode sentir o cheiro das fragrâncias da marca, seja por perda de olfato ou por outra razão. Confira no Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=CrOOLueQvxQ.