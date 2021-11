A coleção conta a essência da B.Bouclé e a história da marca (foto: B.Bouclé/divulgação)







A doublê de empresária e estilista Bárbara Maciel está experimentando um novo tempo em sua carreira. Além de lançar sua coleção de pronta entrega, tradicional da marca desde que abriu as portas, em 2013, criou, pela primeira vez uma coleção para venda sob pedido. Depois de receber convite para ela participar de duas feiras nesse formato – uma em Belo Horizonte e outra em São Paulo –, decidiu aceitar.

“Foi um desafio que resolvemos aceitar e encarar. A coleção conta a essência da B.Bouclé e a história da marca. Repaginamos algumas modelagens icônicas que fazem parte da nossa trajetória. Podemos dizer que representam o nosso DNA, e fizemos uma grande coleção”, conta Bárbara.

A coleção passeia desde um casual até uma produção mais chique (foto: B.Bouclé/divulgação)

A coleção passeia desde um casual até uma produção mais chique, mas em todas elas tem um denominador comum: a elegância e o estilo inconfundível da grife, podemos ousar dizer que é digital da estilista. A personalidade de Bárbara Maciel está impressa em cada peça da B.Bouclé.

Afinal, a label nasceu de sua cabeça criativa e “cacheada”. Foi a realização de um sonho habitado em uma casinha mineira, muito charmosa, porém com ares parisienses, embalada por canções que chegam ao coração e roupas que vestem não apenas o corpo, mas também a alma da mulher. Quem usa uma peça B.Bouclé ama e é difícil não se tornar fã. Geralmente, em um closet de cliente da marca existem peças de várias coleções.

A cartela de cores trouxe tons quentes e sóbrios como a páprica, urucum e berinjela compondo com tons esverdeados e azuis (foto: B.Bouclé/divulgação)

Bárbara Maciel traz em si uma suavidade que encanta quem a conhece. Aprecia as coisas simples da vida. Mas isso não significa que não goste do que é bom e nem de coisas exuberantes. Ela é grande, e imprime tudo isso em suas criações. Quem procura decotes profundos e transparências em excesso não vai se encontrar na B.Bouclé. Isso não significa que a marca não tenha a sensualidade, ao contrário, ela está presente de forma elegante, como é a empresária. Desde 2013, a marca trabalha com pronta entrega. A cada estação lança uma coleção maior e sustenta a temporada com coleções cápsula lançadas periodicamente, mantendo assim, constantemente, novidade em seu showroom para atender os lojistas.

Repaginamos algumas modelagens icônicas que fazem parte da nossa trajetória (foto: B.Bouclé/divulgação)





COLEÇÃO Como falamos acima, nesta temporada, a B.Bouclé apresenta uma coletânea de memórias afetivas e peças ícones de sua história em modelagens amplas, minimalistas e descomplicadas, que além de serem intrínsecas ao DNA da marca, também proporcionam o caimento ideal nos mais variados corpos.

Em termos de estampas, criam-se elementos ópticos a partir de texturas orgânicas e cores contrastantes. Os criativos buscaram inspiração na natureza para criar através do contraste das cores ilusões de profundidade, sobrepondo os elementos encontrados nas estampas. Como foi um resgate da sua história, a inspiração estava nas raízes. A cartela de cores trouxe tons quentes e sóbrios como a páprica, urucum e berinjela compondo com tons esverdeados e azuis. A marca aposta em contrastes que abrangem as nuances da mulher que nos veste.

Em termos de estampas, criam-se elementos ópticos a partir de texturas orgânicas e cores contrastantes (foto: B.Bouclé/divulgação)

A coleção apresenta 70 modelos e propõe uma gama mais ampla de escolhas que vão do casual, passando pelo casual chic até peças que transitam com facilidade pela noite. Uma das características da marca é, a cada coleção, criar broches exclusivos, grandes, que podem ser sobrepostos nas roupas como golas, ombreiras, cintos etc. Nesta coleção não foi dife- rente. Esses acessórios foram criados de forma a introduzir bordados manuais flutuantes que podem ser delicadamente inseridos nas peças como broches. É a aposta B.Bouclé na versatilidade. Com shapes alongados, a coleção flerta com uma silhueta contemporânea e moderna.