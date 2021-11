ItaúPower inaugura Vila Encantada, recebe Papai Noel e sorteia carro zero

Natal ItaúPower (foto: Reprodução)



Depois da Black Friday, todos os holofotes se voltam para o Natal, a data mais carinhosa e fraternal do ano. Porém, o ItaúPower Shopping mantém sua tradição e inaugurou ontem uma decoração caprichada, colocando em funcionamento uma Vila do Papai Noel, onde é possível tirar foto de graça com o bom velhinho, além de outras atrações inesquecíveis para toda a família. O mall recriou um ambiente especial para o tão aguardado reencontro das pessoas com a magia do Natal, depois do auge da pandemia do coronavirus, que nos impediu de abraçar quem mais amamos, de curtir os amigos e até mesmo de passar as festas natalinas em família.





CASA DO PAPAI NOEL Depois de quase dois anos de pandemia e com o avanço da vacinação no Brasil, o ItaúPower Shopping preparou uma decoração deslumbrante, que faz jus à magia do Natal, da presença do Papai Noel, retornando com a tradicional foto com o bom velhinho (também já vacinado!), em sua Vila Encantada. No espaço, é possível, além de brincar na roda-gigante, no carrossel e na piscina de bolinhas com escorregador por um precinho que cabe no bolso, poderão conhecer de perto a casa do Papai Noel e todos os mistérios que habitam seus diferentes cômodos.

"Com muito carinho, cuidado e segurança, planejamos um Natal inesquecível! A ideia é que as pessoas aproveitem tudo o que não conseguiram ou não puderam ao longo desses quase dois anos de rígidos protocolos, de modo que elas possam recarregar as energias em família. O ItaúPower sempre acreditou na magia da festa natalina e em sua potência de renovação dos laços. É uma data para brindarmos o fechamento de um ciclo e a abertura de um novo", declara Renata Costa, gerente de Marketing do mall.





SURPRESA A Vila do Natal dos Sonhos está instalada na Praça Central do shopping, localizada no 1º piso, e funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h. Ontem, na inauguração do espaço, os clientes receberam uma surpresa especial: a banda da Policia Militar tocou ao vivo para os presentes, emocionando todos. Mas, claro, a atração maior ficou por conta de Papai Noel. E, a partir do próximo sábado, ele estará a postos esperando por uma visitinha. No espaço, o público pode tirar fotos ao lado do bom velhinho para guardar como recordação pelo celular, que é gratuito, ou contar com um fotógrafo profissional por um preço camarada.





SORTEIO O que é bom pode melhorar. Já imaginou aproveitar várias atrações de Natal e ainda ter a chance de ganhar o novo Hyundai Creta? No ItaúPower, os clientes podem concorrer a um supercarro a cada R$ 400 em compras. É isso mesmo! Ah, e se dobrar o valor das compras para R$ 800, por exemplo, o cliente ganha o direito de receber dois cupons para participar do sorteio. O balcão para o depósito dos cupons ficará na entrada principal do shopping, de 19 de novembro a 31 de dezembro. Não perca tempo e garanta suas chances de ganhar!