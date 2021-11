Marca feminina de moda responsável, parte do Grupo oáz (foto: Luca Oliva/divulgação)







Há alguns anos, os empresários de moda começaram a ter um novo olhar para o seu negócio: a sustentabilidade. Era imperativo pensar na sobrevivência do planeta para as gerações futuras, no ecossistema, na natureza. Foi uma conscientização geral? Infelizmente, não. Porém, este trabalho de formiguinha foi se disseminando, e hoje, em maior ou menor escala, um grande número de marcas já têm um olhar voltado para essas questões. Não se pode mais chamar de um “novo olhar”, porque o tema já deixou de ser novidade, mas podemos sim chamar de “olhar certo”, que tem sido implantado cada vez mais pelos jovens empresários, pela segunda geração. Um grande e bom exemplo disso é a marca IDA, do Grupo oáz coleção de verão.

A marca de moda responsável acabou de disponibilizar – física e virtualmente – seu segundo lançamento de verão, batizado de Sintonia, mantendo o aconchego e conforto propostos pela IDA. A versatilidade das peças segue dando o tom do verão da marca, que privilegia as matérias-primas sustentáveis, um de seus pilares.

COLEÇÃO IDA, marca feminina de moda responsável, parte do Grupo oáz, já tem muito a celebrar. Nascida no varejo on-line, em outubro de 2019, com o propósito de disseminar moda mais consciente e de menor impacto no meio ambiente, trilha o caminho do futuro do varejo: um trabalho híbrido. A sutileza da harmonia entre o ser e o estar e a leveza de estar confortável na própria pele inspiram as novas peças de modelagens aconchegantes e elegantes, feitas privilegiando tecidos responsáveis.

A label usa algodão orgânico ou reciclado, tecidos de garrafas PET reaproveitadas e tecidos que envolvam economia hídrica ou eficiência energética em seu processo de desenvolvimento. A estilista Gabriela Machado, que está à frente da marca desde a sua idealização, destaca que o propósito é pensar sempre em uma forma de consumo mais consciente, criar peças-chave que permitem diversas combinações para ter vida longa no guarda-roupa das clientes.

Os tricôs são best-sellers da marca, todos feitos em maquinaria com pontos que chamam a atenção, e chegam em novas cores e silhuetas. Destaque para os bodies de tramas entrelaçadas, que são curingas para compor looks leves e frescos. O linho, outro material muito trabalhado pela marca, constrói peças de laise, que trazem feminilidade à coleção. A versatilidade ganha mais força com a linha dupla face, de saia e blusa, que podem se transformar para produções diurnas ou noturnas. Para o clima de festa e alegria que se aproxima com o fim do ano, destacam-se as peças em off white com textura especial de jacquard reciclado, como saias, blusas, vestidos e quimonos.





COLLAB A IDA fez, em setembro, sua primeira parceria, e dentro dos seus conceitos não poderia ser com outra marca que não fosse a Insecta, de calçados veganos, que traz seus valores em cada detalhe, como a reutilização de matéria-prima certificada e a inclusão de projetos de impacto social no desenvolvimento do produto. A peça já é um marco no caminho da IDA, e chegou com uma coleção em tiragem limitada de calçados e acessórios veganos.

Batizado de Arete, o modelo é uma sandália vegana, feita de materiais reutilizados da própria cadeia produtiva da IDA, que procura gerar o menor descarte possível. Aliada à expertise da Insecta em calçados ecológicos, a marca criou três versões do modelo dentro da perspectiva de um de seus pilares de marca, chamado Mundo. Ele engloba produtos que contam com práticas responsáveis para reduzir ao máximo o impacto negativo no meio ambiente.

As sandálias contam com faixas que abraçam os pés, e foi feita com mateéria-prima resgatada e certificada e com fibras recicladas. A Arete Listrada, por exemplo, conta com tecido feito da mistura de algodão e PETs reciclados, que criam listras em tons de azul, remetendo às asas da borboleta que dá nome à sandália. As faixas da Arete Florescer são de algodão certificado com viscose, que desenham um jacquard inspirado nas estampas florais Liberty, feito exclusivamente pela IDA para simbolizar liberdade e autoconhecimento através das flores. Já a Arete Off White também tem faixas de tecido em algodão certificado com viscose, que agora constroem um efeito texturizado especial.

Para além da responsabilidade ambiental, a IDA fomenta iniciativas de impacto social, formando também uma rede de sustentabilidade afetiva. A Arete vem embalada na Rebag, bolsa costurada com muito cuidado e delicadeza pelas colaboradoras do movimento Eu Visto o Bem (EVOB), que apoia mulheres encarceradas, capacitando-as e reposicionando-as no mercado de trabalho através da costura.

O grupo oáz foi fundado há sete anos por Bento Guida, que convidou o amigo Mauro Lopes para se juntar a ele, e se tornou o vice-presidente. Bento, CEO do grupo, explica o conceito da empresa: “A oáz é uma plataforma que deseja gerar novas vivências para o consumidor e tornar seu lifestyle mais completo, unindo a expertise de negócios com o anseio de ir além e transcender a experiência do varejo tradicional através de práticas e ativações estruturadas por objetivos com foco em diversidade e impacto socioambiental. Estamos em busca de equilibrar os nossos propósitos e o lucro que geramos. Queremos ser uma empresa que de fato faça diferença no mundo, sempre pensando em nossos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros, comunidade e meio ambiente.”

Hoje, a oáz gerencia as marcas SOUQ e IDA, cocriadas pela mãe de Bento, a experiente e conhecida Traudi Guida, e por ele. “As duas promovem experiências diferentes e originais para seus clientes de moda e decoração. Cada uma com sua história, mas com um mesmo ponto em comum: a provocação em mudar e evoluir em um mercado tradicional de varejo, oferecendo histórias que emocionam e conquistam, buscando aproximar o consumidor de seu próprio mundo”, explica.





consciênciA A IDA é a segunda marca criada pela empresa WBG Retail, atual oáz, e já nasceu com a consciência e provocação sobre transformar o consumo de moda no Brasil. A marca tem o objetivo de chegar cada dia mais perto de uma moda mais responsável. A marca entende a moda como uma tela em branco e oferece peças atemporais para o consumidor se expressar como quiser, desenhar seu humor, pintar seu estado de espírito e suas vontades. São modelos que podem ser combinados de forma criativa e intuitiva, respeitando sempre a personalidade de quem usa. Todas as peças da marca ganham símbolos que são os pilares essenciais que a IDA trabalha e acredita:

Pilar Mundo – Roupas com menor impacto negativo ao meio ambiente, feitas com algodão BCI, orgânico ou reciclado, tecido de garrafas PET reaproveitadas, ou envolvendo economia hídrica no processo produtivo ou eficiência energética nas fábricas, além de outros recursos parceiros do planeta.

Pilar Vida – Peças fáceis de cuidar e lavar, que secam rápido e amassam pouquíssimo.

Pilar Moda – Produtos-chave para agregar ao armário. São práticos, versáteis, e podem trazer informações de estilo que fazem a diferença em um visual. Cada roupa recebe um ou mais selos de responsabilidade, que revelam como a produção protege o meio ambiente e/ou a sociedade.

Traudi participa ativamente de processos criativos e estratégicos da companhia, assumindo um papel inspirador. “É uma fonte de inspiração para quem busca o encantamento do cliente, preocupação de entrega com qualidade incrível. Já construiu uma história na moda do Brasil, de forma única e inovadora. Hoje, com 74 anos de idade ainda traz um olhar aberto ao novo e faz parte da essência da oáz. Traudi é minha sócia e do Mauro Lopez, mas não tem cargo executivo”, conta o empresário.