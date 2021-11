Casasanto cria identidade do Hospital Libertas

A agência usou os elementos naturais do ambiente para refinar a nova marca (foto: Casasanto/Divulgação )



A agência Casasanto foi a escolhida para desenvolver a identidade visual do Hospital Libertas. A logomarca foi apresentada ao público em 7 de outubro, no evento de lançamento do Hospital, na Sala Minas Gerais. O Libertas será o sexto empreendimento hospitalar administrado pela Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas, e o primeiro na capital mineira. O Libertas está sendo instalado no prédio da antiga sede da Usiminas, na Pampulha.





HOMENAGEM O nome Libertas é uma homenagem ao estado de Minas Gerais, que tem na sua bandeira a frase em latim Libertas quae sera tamen, ou seja, Liberdade ainda que tardia em português, lema da Inconfidência Mineira. "Para criar a identidade visual, a Casasanto se apropriou da arquitetura, da antiga função para o qual o prédio foi construído e do paisagismo presente no prédio e no jardim do Hospital Libertas, assinado por Burle Marx", conta Robson Santo, diretor da Casasanto. E acrescenta: "Dessa forma, criamos um visual único, fazendo com que o design tenha papel fundamental na construção da identidade da marca e na consequente criação de valor".





CONCEITO A marca foi desenvolvida tendo como pontos de inspiração as linhas retas que marcam o projeto arquitetônico e as formas orgânicas dos jardins do prédio. A imagem única, de personalidade forte, ganhou contornos celulares. O ícone acompanha o nome da rede numa composição equilibrada. O brilho e a forma sinuosa da composição final da marca sugerem a precisão, a flexibilidade e as formas fluidas das bobinas de aço, matéria-prima da Usiminas.

"A Fundação está muito satisfeita com a identidade visual do Hospital Libertas, que marca a nossa chegada à capital mineira. É um projeto que traz nos detalhes a inovação e a modernidade, assim como tudo que está sendo desenvolvido no novo hospital da Pampulha", comenta Salvador Prado Júnior, diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier.