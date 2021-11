A pequena Júlia Schultz encantou o público na grande final, que estabeleceu recorde com mais de 200 mil participações (foto: Divulgação)



Após disputa superacirrada entre centenas de talentos mirins, Júlia Schultz, do time da dupla Don & Juan, foi a grande campeã do Power Show Kids 2021. Os finalistas se apresentaram ao vivo na TV Alterosa e a pequena cantora, de apenas 6 anos, dominou o palco e simplesmente hipnotizou o público para assegurar a primeira colocação. Foram mais de 200 mil ligações para o programa, estabelecendo novo recorde do evento. Como prêmio, Júlia levou para casa R$ 5 mil. E cada um dos outros participantes recebeu prêmio de R$ 1 mil, além da certeza de que todos estão no caminho certo para se transformar em astros da música brasileira.





LAZER E ARTE A campeã foi eleita diretamente pelo público, que se encantou com as apresentações e votou freneticamente durante o programa ao vivo. O alto nível técnico dos cantores mirins emociona e empolga até mesmo os mais experientes. E o envolvimento das famílias e da comunidade não deixa dúvida da importância da parceria entre o ItaúPower Shopping e a TV Alterosa, criadores e promotores do evento.

"É uma grande alegria para o ItaúPower Shopping dar essa oportunidade para as crianças de Contagem e região. Desde sua primeira temporada, a proposta do evento é ir bem além da competição. Queremos proporcionar um momento de diversão, de aproximação dos pequenos da arte, é um concurso lúdico e repleto de benefícios que a música tem o poder de trazer. Ah, e essa edição foi um sucesso, contamos com mais de 200 mil votos", destaca Renata Costa, gerente de Marketing do mall.





SURPRESA Quando o projeto foi lançado na criativa parceria entre a TV Alterosa eo ItaúPower Shoppping, a expectativa era de um evento pontual, para versão única. Mas o sucesso foi surpreendente e se consolida ano a ano, como revela Mário Neves, diretor de Comercialização e Marketing dos Diários Associados: "A gente imaginou que o evento duraria no máximo um ano e depois seria extinto. Mas, para grata surpresa, a gente foi renovando o contrato dessa parceria com o ItaúPower".





COMPROMISSO SOCIAL Além do apelo lúdico do concurso e outros atrativos naturais, como organização, lisura, premiação, Mário Neves aponta um dos principais pilares desse sucesso: a vocação natural dos parceiros pelo compromisso social.

"Como diz a Renata Costa, do ItaúPower, essa competição proporciona diversão e aproximação dos pequenos com a arte. E isso é o mais importante pra gente, que somos uma emissora que, além de levar entretenimento, levamos informações e temos nossos compromissos sociais. Por isso, é com grande alegria que encerramos mais este ano, e aproveito para parabenizar a campeã Júlia e todos os outros participantes. Estamos muito felizes pela assertividade da parceria com o ItaúPower e, claro, já ansiosos pela próxima temporada".





TRAJETÓRIA Para ser campeã, Julia superou na final outros talentosos concorrentes: Lara Beatriz, Júlia Perdigão, Miguel Roberto Bispo, Calebe Moreira Martins, Vitória Emanuelle e Bárbara Luiza Seabra. Sua caminhada, porém, começou bem antes. O concurso reúne dezenas de crianças entre 6 e 12 anos, que após as inscrições passam pelo crivo dos especialistas: a dupla sertaneja Don & Juan e o vocalista Podé, da banda Tianastácia. Os consagrados artistas atuam como técnicos e escolhem as crianças que foram seus respectivos times.

Em seguida, os candidatos passam por treinamento em estúdio profissional, o que proporciona momentos inesquecíveis para eles. Orientadas por seus técnicos, com dicas pra lá de especiais, as crianças então se "enfrentam" nas apresentações do programa “Power Show Kids”, criação exclusiva da TV Alterosa, até a grande final. Em apresentação ao vivo, os finalistas são avaliados pelos telespectadores, que votam livremente. Enfim, uma atração que tem a cara da TV Alterosa e o espírito familiar do ItaúPower Shopping.





POLO CULTURAL Com 156 lojas, praça de alimentação com 20 estabelecimentos entre restaurantes, cafés e lanchonetes, e seis salas de cinemas Multiplex/Cineart, o ItaúPower Shopping se consolida como polo de cultura e lazer para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. O centro de compras de Contagem oferece atrações variadas, como exposições, peças teatrais, concursos e shows. Responsável por revelar grandes talentos e abrir espaço também para artistas consagrados, o ItaúPower se tornou o "shopping da família", proporcionando arte e lazer para todos os seus clientes.