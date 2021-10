"Bandeiras da revolução" é atração no Mumo

"Bandeiras da revolução" (foto: Divulgação)



Inaugurada durante a Virada Cultural de Belo Horizonte, a exposição "Bandeiras da revolução", realizada pelo Festival Verbo Gentileza, segue em cartaz no MUMO – Museu da Moda, até 31 de outubro, com entrada gratuita. Além disso, toda a programação virtual do festival, veiculada na última edição, pode ser vista e revista pelo público no canal de YouTube do Verbo Gentileza. A exposição "Bandeiras da revolução" reúne criações dos artistas Aislan Pankaru, Ariel (artista invisual) e Dias.

"Eu quero que essa bandeira represente a paz", disse Lavi Kasongo durante o processo criativo que realizou em conjunto com Aislan Pankaru, artista indígena do povo pankararu.

“É muito potente realizar o encontro dessas histórias, uma artista invisual (cega) criando com uma artista transvestigenere não binária, um artista médico do povo pankararu trocando experiências com um artista expulso do Congo pela guerra civil. Por isso escolhi a Marjorie Yamaguti para idealizar e curar este encontro, por ser uma artista com uma visão de diversidade incrível. A nossa bandeira é a da gentileza, e gentileza vem de gente pra gente, da diversidade da nossa gente", diz Patrícia Tavares, idealizadora do Verbo Gentileza.

O projeto artístico foi desenvolvido por meio de uma oficina realizada para o Festival Verbo Gentileza 2021. "A nossa bandeira não nos representa. A nossa gente tem mais histórias de luta, resistência, revoluções sociais e políticas que a casa de Bragança e Habsburgo. Proporcionar a troca dessas diferentes histórias potencializa essa exposição, além do resultado da obra. É a partir de um ponto em comum, o encontro, que cada caminho pode se desenvolver de maneira diferente", revela a curadora Marjorie Yamaguti.

ON-LINE As apresentações artísticas, rodas de conversas, palestras e toda a programação que integraram a edição 2021 do Verbo Gentileza pode ser acessada no canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCHEr5hAfXVBxsIQbmZsiCfg . São abordados temas como o novo gentil, como lidar com as emoções, felicidade, marcas e causas, cidades gentis, entre outros.

Estão na programação as mais expressivas organizações da sociedade civil (OSCs) de BH e São Paulo, Manu São Pedro (Agência de Iniciativas Cidadãs/AIC), Tiago Alvim (Prosas), Daniel Morais (Atados) e Bruna Kassab (Evoé); Brain Squad e a perspectiva das marcas; Flavia Faugeres, com sua trajetória de líder de grandes corporações à busca do propósito; a colombiana Marcella Guerreiro, além de Marjorie Yamagutti, Renata Falzoni, Marcella Arruda, Gurusangat, entre muitos outros.