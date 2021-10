Festa para as crianças e alívio para o comércio

A expectativa é de alta nas vendas no Dia das Crianças, como aquecimento do comércio para o Natal (foto: Montagem/Pixabay)



O dia 12 de outubro é uma das datas mais importante do ano, não só para a criançada. Para elas, é dia de ganhar brinquedos e outros presentes. Exatamente por esse motivo, o Dia das Crianças também deixa radiante todo o comércio do país. E apesar de a economia ainda estar vivendo os reflexos negativos da pandemia de covid-19, a expectativa é de que a data traga alívio para os comerciantes.

O Dia das Crianças de 2021 é uma espécie de "aquecimento" para a retomada das vendas de fim de ano. A data carrega o título de um dos maiores tickets médio entre as datas comemorativas do mercado. De acordo com pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), realizada com 300 consumidores no período de 19 de agosto a 10 de setembro, 58,3% dos entrevistados pretendem presentear na data. A maioria dos consumidores (36,3%) vai comprar dois presentes com tíquete médio de R$ 92,95 cada.

A expectativa da CDL/BH é que a data injete um montante de R$ 2,35 bilhões na economia da capital, crescimento de 3% nas vendas no mês de outubro de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Os comerciantes da capital, 42% dos entrevistados, esperam aumento nas vendas em comparação ao ano passado. Na opinião de 88% dos comerciantes da capital mineira, a divulgação dos produtos será a principal forma de atrair os clientes.





PREFERÊNCIA Entre os itens que farão a alegria da criançada, os brinquedos estão em primeiro lugar, representando 72,8% das escolhas dos consumidores. Roupas (27,2%), calçados (3,2%) e jogos (3,2%) também aparecem na lista. A internet lidera a preferência dos consumidores para local de compra, de acordo com 40,5% dos entrevistados. Em seguida, aparecem lojas de rua em centro comercial (25,9%), shopping center (24,7%), comércio de serviço essencial como mercado (3,2%), lojas no bairro (3,2%), autônomos (1,3%) e lojista que fornece serviço de delivery (0,6%). O consumidor que optar pela internet deve desembolsar R$ 144,44. Já os que irão comprar nas lojas físicas em centro comercial irão investir R$ 66,25 no presente. E no shopping center, o tíquete esperado é de R$ 101,28.





ALÉM DO PRESENTE Mesmo com uma grande parcela dos consumidores ( 60,6%) afirmando que não irão celebrar a data, muitos revelam que a comemoração vai além dos presentes: 20,7% pretendem realizar algum tipo de programa e gastar, em média, R$ 205,63. Quem pretende comemorar com um almoço (11,1% dos consumidores) vai desembolsar R$ 138,10. Já quem pretende viajar (1,5% dos entrevistados), o gasto será de R$ 950.





CAMPANHAS Na divulgação dos produtos, marcas e serviços, as ferramentas são as mídias tradicionais, como jornais, revistas, TV e rádio, além das redes sociais. Instagram, WhatsApp e Facebook lideram como os canais que mais serão utilizados para divulgar os produtos, de acordo com 84,7% dos entrevistados.





CROSS-SELLING Além de uma boa campanha, ter uma estratégia eficiente também é fundamental para o sucesso no período. E uma tendência de vendas, já popularizada fora do Brasil, que vem ganhando cada vez mais força no país, principalmente em datas comemorativas, é o cross-selling. A técnica consiste em oferecer uma experiência cada vez mais completa ao cliente, seja de forma direta ou indireta.

O gerente de Relacionamento com o Cliente do Sebrae, Enio Pinto, explica como funciona a técnica: "Imagine que você tem um restaurante e ao vender o almoço para as famílias na semana do Dia das Crianças as pessoas ganhem desconto em uma loja de brinquedos parceira. Ou que você tenha uma loja de bicicletas, e nesse período comemorativo ofereça condições especiais para quem levar, além da bike, acessórios como capacetes, joelheiras. Temos aí um exemplo indireto e outro direto dessa modalidade de vendas, que pode ser aplicada em qualquer negócio", completa o especialista. Porém, vale lembrar que nunca é demais repetir as tradicionais promoções com descontos, brindes e ações que envolvam principalmente as famílias.