Luxo e praia no verão

Estampado (foto: Bruno Maluf e Victor de Faria (Estudio Click))







Quem conhece e acompanha a grife mineira Fátima Scofield sabe que um dos fortes dos estilos que cria é a moda festa. Porém, com a chegada da pandemia e a necessidade da quarentena prolongada, ficou proibida a realização de festas, e a label deixou essa linha em stand by e focou mais no casual e resort. Com a pandemia sobre controle e a vida voltando ao normal, a estilista voltou – com força total – ao seu DNA: a alta-costura e a moda festa com todo o seu luxo.

Azul (foto: Bruno Maluf e Victor de Faria (Estudio Click))

A coleção Summer Couture traz, para o verão 2022, o luxo das roupas de festa, que voltam a brilhar. Um resgate à essência da marca, que tem em seu DNA a alta-costura como ponto de partida. A coleção trás uma cartela de cores vibrante, como pede a estação, com tons de verde-esmeralda e verde lima, azul-cobalto e turquesa, rosa pink, amarelo-canário, vermelho rubi e laranja, além de uma estampa em fundo preto com flores que misturam todas essas cores.

Amarelo (foto: Bruno Maluf e Victor de Faria (Estudio Click))

No mix, uma referência aos volumes dos anos 1980, que são peças estruturadas em tafetá, com mangas bufantes, saias amplas e shape balonê. Além delas, os vestidos em tule com volume e camadas são peças-chave da coleção. O brilho não poderia ficar de fora e vem em uma família de paetês coloridos, com tons de verde, fúcsia e vermelho. A seda pura também está presente na coleção.

resort (foto: Bruno Maluf e Victor de Faria (Estudio Click))

A marca trouxe também a coleção casual/resort, com vestidos coquetel para eventos intimistas, jantares e reuniões familiares, além dos fluidos e esvoaçantes, que vão desde um passeio despretensioso até um casamento na praia, dependendo da combinação de acessórios, sempre com a preocupação em mostrar uma moda versátil e atemporal.

Casual (foto: Bruno Maluf e Victor de Faria (Estudio Click))

Na cartela, cores como o lima, o rosa bubble, o lilás, o laranja e o menta dão o tom do verão. Estampas florais, que estão sempre presentes nas coleções da marca, trazem um frescor sofisticado às peças em vestidos mídi em estilo lady like e tubos, além dos fluidos. Destaque para a estampa de carpas, com variação de fundo no rosa bubble e lima, que dá um toque praiano à linha resort, em peças como cafetãs, pareôs, pantalonas e saídas de praia.

Fedra (foto: Bruno Maluf e Victor de Faria (Estudio Click))





Inspiração náutica A outra marca da empresa, a Fedra, lançou o verão 2022 com inspiração no navy chic, que é a cara do verão. Inspirada nos verões italianos da década de 1960, as peças são bem femininas, modernas e atemporais.

Náutica (foto: Bruno Maluf e Victor de Faria (Estudio Click))

A alfaiataria é destaque na coleção. Peças como calças retas, shorts, casaquetos e blazers vêm em uma sarja leve, ideal para a meia estação, em uma família que traz cores fortes como o vermelho, o laranja e o marinho, com pespontos coloridos e botões dourados, bem ao estilo navy. Para complementar os looks, blusas em tricô listrado e lenços com as estampas da coleção compõem as produções.

O crepe está sempre presente nas coleções de Fedra e desta vez vem em peças com recortes geométricos com duas possibilidades de combinação. Uma delas traz o rosa com vermelho e laranja, que já é um clássico, e a outra traz o roxo com o amarelo candy e o azul bebê, criando uma composição ousada e chique.

Os tecidos naturais, como o linho, a tricoline e o voil, estão presentes em uma cartela de cores suave e moderna, como o amarelo siciliano, o salmão, o maçã verde, o lilás e o azul bebê. Outro destaque é a laise branca, que vem em vestidos amplos em comprimentos curtos, mídis e longos, saias, calças e blusas com decotes bem femininos.

As estampas são um detalhe à parte nesta coleção, já que entram no clima do verão com um desenho de cordas em fundos variados como o pink, o coral e o laranja, e uma padronagem de barquinhos bem geométrica, divertida e moderna.