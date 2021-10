Fátima Scofield c (foto: Bruno Maluf e Victor de Faria (Estudio Click))

Fátima Scofield conseguiu separar bem duas marcas de sua autoria, que produzem estilos diferentes. A primeira, Scofield, especializou-se em roupas de festa produzidas com o luxo que a ocasião pede, com muito brilho e tecidos preciosos. A segunda, Fedra, navy-chic, inspira-se no verão italiano dos anos 1960. Os dois estilos carregam o talento da estilista e a referência de serem absolutamente atemporais, atração extra para os tempos atuais.