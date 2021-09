Brasil84 cresce com novos clientes e novos reforços

A Brasil84 conta agora com Cláudia Fróes, Hauck Araujo e Taiane Assis (foto: Divulgação)



O ano de 2020 foi especialmente desafiador para a agência mineira Brasil84. Com escritório em Belo Horizonte, a empresa buscou formas de superar os desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Mas nos últimos meses, a empresa começou a colher os frutos de muito planejamento, estratégia e investimento interno com a chegada de quatro novas contas privadas. Com isso, a empresa pôde fazer a contratação de mais três profissionais, que se juntaram à equipe, que conta agora com quase 50 colaboradores.

A primeira nova conta foi da Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço. A agência iniciou com atendimento à planta de Ouro Branco e foi convidada para ser parceira nas atividades de diferentes áreas em nível nacional. Em seguida, chegaram Unimed-BH, uma das maiores operadoras de planos de saúde do país; o Grupo Valor, especialista em linhas de crédito; e a AngloGold Ashanti, referência global em mineração de ouro. E, mais recentemente, a agência conquistou a licitação da Prefeitura Municipal de Ipatinga.

Para o diretor da Brasil84, Fabrício Menezes, o momento é oportuno para identificar as novas demandas do mercado, buscando atender às necessidades da comunicação dos clientes tanto interna quanto externamente. "A pandemia modificou a sociedade mundial. Nós, do setor de comunicação, precisamos nos reinventar e oferecer soluções completas. A agência tem que entender a realidade dos clientes e facilitar ao máximo seu cotidiano", argumenta o publicitário.





GALO NA VEIA Outro destaque da agência é a reverberação da campanha "A hora é agora", desenvolvida para o programa de sócio-torcedor do Clube Atlético Mineiro, Galo na Veia. Durante a campanha, o clube foi o único disputando o Brasileirão a aumentar sua base de sócios torcedores: 43 mil novos sócios, alcançando a marca de 63 mil torcedores inscritos.





REFORÇO A equipe da Brasil84 é formada por mais de 40 profissionais com diferentes expertises que pensam conjuntamente formas de oferecer protagonismo aos seus clientes por meio da comunicação integrada. O time foi reforçado com a chegada do diretor de Criação, Hauck Araujo, ex-criativo digital da AlmapBBDO; o Atendimento agora conta com a publicitária Cláudia Fróes, ex-coordenadora de marketing do Minas Shopping; e à frente do time de digital está Taiane Assis, ex-gerente de marketing da Toolbox.