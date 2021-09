Power Show Kids encerra inscrições hoje

(foto: Reprodução)



Quem nunca se emocionou com uma música que o remete ao passado? Ou se perdeu no embalo de um hit do momento? Agora, imagine a enxurrada de emoções quando sua música preferida é embalada por uma criança... Pois assim é o Power Show Kids, tradicional concurso no mês das crianças que volta a ser realizado pelo ItauPower Shopping, em parceria com a TV Alterosa/Estado de Minas, em sua sexta edição, para eleger os pequenos talentos da música mineira.





INSCRIÇÕES Se seu filho gosta de cantar, essa é a oportunidade perfeita para ele mostrar sua arte no concurso que revelou talentos mirins como Pedro Miranda e Guilherme Mendes, que participaram da competição em 2015 e 2017 e hoje brilham nos palcos de todo o Brasil, inclusive no “The Voice Kids 2019”.

Para garantir a vaga dos pequenos de 6 a 12 anos, pais e responsáveis têm a opção de realizar a inscrição até hoje, pelo site www.itaupowershopping.com.br ou comparecendo ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do mall, localizado no subsolo do shopping, das 13h às 19h, nos dias 25 e 26. É necessário apresentar a carteira de identidade (RG) e o CPF (originais e uma cópia) da criança e dos responsáveis. Caso não seja possível, a certidão de nascimento é válida para a criança. Somente os responsáveis legais pela criança podem inscrevê-la.

SHOW NA TV Todo o concurso será transmitido pelo programa “Power Show Kids”, que irá ao ar na TV Alterosa. Na primeira fase, os candidatos, com idades entre 6 e 12 anos participarão de uma audição no Espaço Cultural do ItaúPower Shopping, 3º piso, em 29 de setembro. Os seis finalistas serão divididos igualmente em dois times. Uma equipe será comandado pela dupla sertaneja Don & Juan e o outro time pelo músico Podé, vocalista da banda Tianastácia.





SEGURANÇA MÁXIMA O ItaúPower Shopping continua seguindo à risca todos os protocolos de saúde e segurança para combate à Covid-19. Por isso, a capacidade de público tem sido limitada, todos passam por aferição de temperatura nas entradas e o uso de máscaras é obrigatório para todas as pessoas que acessam o shopping.