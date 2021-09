Mulheres em foco

(foto: Marcus Desimoni/Divulgação)







Comprometido a ser uma empresa de vanguarda, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) se firma como exemplo de instituição financeira que promove a igualdade de gênero. Em 27 de agosto, passou a ser o primeiro banco de desenvolvimento do Brasil a assinar os Princípios de Empoderamento das Mulheres, conjunto de sete passos estabelecidos pelo Pacto Global da ONU e pela ONU Mulheres para inserir mais mulheres no mundo dos negócios. Isso se soma a outras iniciativas pioneiras, como o lançamento de uma linha de crédito emergencial para micro e pequenas empresas lideradas por mulheres. Desde o início da pandemia, o BDMG liberou R$ 60 milhões para apoiar o empreendedorismo feminino. Em paralelo, a instituição já conseguiu cumprir a meta da ONU de chegar a 50% de mulheres em cargos de liderança nas empresas até 2030. Há três anos como presidente do BDMG, Sérgio Gusmão, paulistano de família mineira, fala sobre a satisfação de apoiar e transformar a vida de mulheres empreendedoras em todo o estado.

De onde vem a iniciativa de ser signatário dos princípios da ONU?

O Brasil participou da formulação, assinou e é parte da Agenda 2030, que traz 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, incluindo o tema que trata da equidade de gênero. Este é um compromisso do Brasil, de Minas Gerais, portanto, e nós como banco de desenvolvimento estamos inseridos no cumprimento dessa agenda. Apoiamos a Agenda 2030 desde 2019, quando chegamos ao BDMG, e, nesse sentido, entendemos que a missão de um banco de desenvolvimento é promover o empreendedorismo feminino e a equidade de gênero. Isso gera desenvolvimento. No ano passado, participamos da primeira conferência do Finance In Common Summit, que ocorreu em Paris, virtualmente, e lideramos um dos painéis sobre sustentabilidade. Tivemos papel de liderança e naquela oportunidade começamos a integrar grupos de discussão, e um deles era sobre empoderamento das mulheres. Após várias reuniões com outros bancos de desenvolvimento, decidimos assumir esse compromisso.

Quais ações vocês já implementaram?

Temos várias ações no ambiente de trabalho interno. Quando cheguei ao banco, os homens ainda eram maioria nos cargos de gestão. Ao longo dos últimos três anos, conseguimos ter 50% dos postos de liderança com mulheres. Do ponto de vista dos clientes, ampliamos o programa Empreendedoras de Minas, uma linha específica de crédito para micro e pequenas empresas lideradas por mulheres. Neste ano, com o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), inovamos e concedemos condições exclusivas (taxas e carência reduzidas) para as mulheres. Somos o único banco do Brasil a abrir um programa emergencial de crédito para micro e pequenas de mulheres. O Pronampe Mulheres é uma exclusividade do BDMG. Combinamos o tema da diversidade com o tema da emergência provocada pela pandemia. Em agosto, ultrapassamos o valor liberado no ano passado inteiro, que foi de R$ 30 milhões. Acreditamos que até o fim do ano teremos um incremento substancial. Há dados de pesquisas – faço referência ao Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – que mostram que, embora no Brasil as mulheres sejam tão empreendedoras como os homens, elas enfrentam maiores dificuldades de prosperar seus negócios a médio e longo prazos. Isso tem a ver com dupla jornada, vulnerabilidade, e as linhas de crédito atendem e dão suporte extra, de maneira que possamos ver a continuidade dos negócios dessas mulheres.





As mulheres são realmente relevantes no contexto do empreendedorismo brasileiro?

Muito relevantes. Vemos mulheres inseridas em todos os segmentos de atividades, seja comércio, indústria ou agricultura, e por todo o estado de Minas Gerais, inclusive em regiões de menor índice de desenvolvimento humano. Já fui visitar mulheres em cidades do Vale do Jequitinhonha, como Itinga. Mulheres empreendedoras, que são criativas e geram emprego. Temos a satisfação de apoiar e transformar a vida delas. Com trabalho, elas conseguem ter maior independência. Muitas vezes, elas são as chefes de família, isso é muito comum no Brasil. Entendemos que, assim, estamos cumprindo o nosso papel como banco de desenvolvimento. No fim, estamos apoiando a liberdade.





De que forma o apoio às mulheres impulsiona a economia mineira?

Isso se reflete na geração de emprego. As pequenas empresas respondem por 60% dos empregos no Brasil. Isso também gera valor, lembrando que todas as empresas grandes nasceram pequenas. Temos na nossa carteira de clientes empresas lideradas por mulheres com expectativa grande de crescimento e história de sucesso.





Apoiar as mulheres coloca o banco em qual posição no mercado?

Isso nos coloca como um banco que está na vanguarda. Durante bastante tempo, fomos o único banco com linha de crédito específica para mulheres. Depois apoiamos instituições-irmãs, que lançaram recentemente linhas específicas, como o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Nosso pioneirismo está rendendo frutos. Podemos trocar experiências com instituições-irmãs e conhecer outros programas que possam ser desenvolvidos no Brasil e aplicados em Minas. É um ciclo virtuoso. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) se tornou correspondente bancário do BDMG e, pela primeira vez, oferece crédito junto com treinamento. Vemos muita força em ter o Sebrae, com sua capilaridade, como nosso parceiro nesta jornada.





Comparando com outros países, quão avançado o Brasil está em relação ao tema da igualdade de gênero?

Estamos fazendo a nossa parte. Há países mais avançados na questão de liderança e empreendedorismo feminino, mas acho que temos avançado bastante. Conheço países que estão mais atrasados, com dificuldade de lidar com esse tema. Diria que estamos em um grupo próximo dos mais avançados. O tema está na ordem do dia no Brasil, mas as práticas que já existem precisam ser escaladas. Digo isso não como um imperativo moral, mas há diversas pesquisas que mostram que empresas com mais diversidade são mais resilientes, mais observadoras e geram mais valor, porque conseguem capturar o que existe na sociedade, como a sociedade é constituída. Acompanho as pesquisas e essas empresas de vanguarda servem de referência para o trabalho. Volto a dizer, esta não é uma bandeira política, é um item que se insere dentro do desenvolvimento sustentável.

Como vocês conseguiram aumentar a liderança feminina no BDMG?

Fizemos uma série de processos seletivos internos para a promoção das lideranças e nesses processos o olhar da diversidade estava inserido, obviamente sempre ligado ao tema da competência. A grande verdade é que não precisamos fazer grandes esforços para identificar e apoiar lideranças femininas. O mais importante é abrir oportunidades para que elas possam surgir e se desenvolver.

O que as lideranças femininas acrescentam ao banco?

Elas trazem o olhar da diversidade para a instituição, que consegue inovar e estar mais atenta às necessidades dos clientes. Somos um banco de desenvolvimento e esse olhar de diversidade nos ajuda a cumprir melhor a nossa missão. Isso nos torna uma empresa mais eficiente e mais adequada à realidade de quem precisa do nosso apoio.





O BDMG já cumpriu a meta da ONU de ter 50% de líderes femininas nas empresas até 2030. Vocês pensam em aumentar esse número?

Acho que este é um esforço contínuo. Não é uma conquista que você alcança e entra na zona de conforto. Temos uma presença feminina considerável, no conselho e na diretoria, mas ela pode ser ampliada. Acho que há avanços para serem feitos nos órgãos colegiados. Mas ainda há desafios e grandes barreiras. O mais importante é ter foco nos clientes, nas microempreendedoras, e conseguir alcancá-las em todo o estado. Prover um financiamento que vai transformar a história de uma família, de uma localidade, gerando emprego.





Quais outras ações estão previstas para promover a igualdade de gênero?

Vamos continuar trabalhando na promoção de lideranças femininas. Recentemente, fizemos um treinamento e trouxemos a vice-presidente do Santander, Patrícia Audi, que é uma executiva muito relevante, muito impactante. Também realizamos, com frequência, feiras de negócios e eventos para apoiar o empreendedorismo feminino. Inclusive, tivemos uma feira do empreendedorismo afro com presença significativa de mulheres. Estamos com a exposição “E eu não sou uma mulher?”, das artistas Lucimélia Simões e Jessica Lemos, na galeria de arte do BDMG Cultural, o nosso instituto cultural, e temos buscado sempre maneiras de poder dar outros passos. É uma atuação do banco e do instituto cultural para apoiar o desenvolvimento sustentável, com destaque para a equidade de gênero.





Como você incentiva o empoderamento feminino na sua vida pessoal?

Tenho duas filhas de grande personalidade, uma de 4 e outra de 5 anos. A nossa visão, minha e da minha esposa Renata, é preparar as meninas para ocuparem o espaço delas na sociedade e seguir a profissão que venham a escolher. Sou filho de pais separados e a minha mãe é uma referência de mulher batalhadora, empreendedora, que refez a vida dela e durante um período chefiou a nossa casa. Tenho uma boa relação com o meu pai, mas ela teve um destaque especial na minha vida após a separação, então pude ver alguns dos desafios de ser mulher. Precisamos ter esse olhar para a realidade, criar as oportunidades e entender que as mulheres podem estar em todos os lugares, e isso é muito bom.





Como tem sido a experiência de morar em BH e liderar um banco mineiro?

É um reencontro com as minhas raízes. Sou neto de mineiros, o meu avô é de BH e a minha avó de Juiz de Fora. A minha avó foi uma das primeiras mulheres que estudaram economia na antiga Universidade do Brasil, ainda nos anos 1940. Somos originalmente da cidade de Itinga, no Vale do Jequitinhonha. O meu bisavô foi o primeiro prefeito da cidade. Agora, sou descendente e ascendente de mineiros, porque o meu filho mais novo nasceu aqui, e ainda tenho família em Minas. Para mim, é uma grande alegria e satisfação liderar o BDMG. Minas é um estado de uma cultura riquíssima e uma economia pujante.





Quais são os desafios do banco nos próximos anos?

Estamos ainda em momento de pandemia, de turbulência econômica, então precisamos nos preparar para o desafio da retomada. Temos também os desafios do desenvolvimento sustentável. Temos que avançar em compromissos como o Race to Zero, que o Estado brasileiro, o primeiro das Américas, assinou para reduzir as emissões de carbono, chegando a zero. Portanto, a nossa economia precisa ser mais sustentável, de maneira que possa contribuir para a preservação dos nossos recursos, para a estabilidade do clima do planeta, ao mesmo tempo gerando oportunidades de negócios, com novas tecnologias que são desenvolvidas em Minas Gerais. Temos a linha de crédito BDMG Cidades Sustentáveis, com grande demanda. Além disso, queremos transformar um banco, que está completando 59 anos, em um banco do século 21, que trabalha com plataforma digital, sem burocracia. Com um simples smartphone ou tablet, você pode simular e contratar um crédito com o BDMG. Buscamos oferecer essa facilitação e atuar de maneira moderna por meio da nossa plataforma.