Os organizadores Luana Bastos, Lucas Utsch e Silvana Braga (foto: Vivi Martinelli/Divulgação )



A capital mineira é considera importante polo de inovação do país, e acaba de ganhar o Guia BH Inovadora, uma publicação digital, que mostra o cenário da inovação na cidade. O documento apresenta as startups, as instituições de ensino e pesquisa, os institutos e centros tecnológicos, os habitats, os agentes e as políticas de incentivo a inovação. Produzido pela Rocktronic em colaboração com Silvana Braga, CEO da Fumsoft e com Luana Bastos, do Turismo de Minas, ele pode ser baixado gratuitamente e tem ainda sugestões de pontos turísticos e de corredores gastronômicos de BH. Afinal, quem visita a cidade, mesmo que a trabalho, sempre arruma um tempinho para curtir. Ele está disponível no link: https://rocktronic.com.br/startpapo/

De acordo com Lucas Utsch, founder da Rocktronic, o Guia BH Inovadora faz parte do evento Start Papo, criado para mostrar Belo Horizonte como celeiro de startups e divulgar a cidade como destino de inovação, empreendedorismo e criatividade: "O ebook apresenta uma síntese do ecossistema de inovação da capital mineira. A cidade tem excelente infraestrutura, mão de obra qualificada e empresas reconhecidas internacionalmente. Sendo um ambiente muito propício para o empreendedorismo. Belo Horizonte é uma capital conectada, pulsante e cosmopolita, que atrai cada vez mais investidores e turistas".





CENÁRIO Destaque nos cenários nacional e internacional, especialmente no que diz respeito à cultura da inovação e promoção do empreendedorismo. Suportados por programas e recursos destinados à inovação, universidades, centros de pesquisa, empresas e governo somam esforços para garantir o desenvolvimento de pequenos e grandes negócios que impactam positivamente a sociedade e que contribuem para o fortalecimento do mercado mineiro e da economia do conhecimento.





POLO DE STARTUPS Minas Gerais é o segundo estado com mais startups no Brasil atrás apenas de São Paulo. Depois de Santa Catarina é a região que mais tem startups por R$1 bilhão de PIB. 60% dessas startups estão na capital, Belo Horizonte. De acordo com a Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI), Belo Horizonte possui 70% do mercado de TI Mineiro, sendo cerca de 5 mil empresas, com faturamento anual de R$ 2,3 bilhões, gerando aproximadamente 33 mil empregos diretos.





SAN PEDRO VALLEY O bairro São Pedro é conhecido como San Pedro Valley, nome dado em referência ao Vale do Silício, nos EUA, e reúne mais de 200 startups de diversos setores, entre eles turismo, além de coworkings, aceleradoras e investidores. Mas Belo Horizonte possui atualmente mais de 3.000 startups e é reconhecida internacionalmente como pólo de startups, que movimentam o turismo de negócios. Informações: https://rocktronic.com.br/startpapo/