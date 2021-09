Top of Quality Brazil consagra SBT no segmento de comunicação

O prêmio destaca a qualidade do canal de Sílvio Santos (foto: SBT/Divulgação) O SBT colocou mais um importante troféu em sua galeria de premiação. No ano em que comemora seus 40 anos de fundação, a emissora conquistou o "Top Of Quality Brazil/Edição 2021", um dos prêmios mais almejados no cenário nacional. O SBT venceu na categoria Segmento de Comunicação: Emissora de TV, indicada e selecionada pelo critério excelência e qualidade nos serviços e produtos oferecidos, com um índice satisfatório em pesquisa de opinião pública.





Consolidada entre os maiores players de TV aberta e distribuição multiplataforma, com 97% de cobertura nacional, que geram 2,5 bilhões de impactos na TV por mês, o SBT é a segunda maior emissora do país, o maior canal de TV do mundo no YouTube e, nas redes sociais, conta com incríveis 77 milhões de fãs. Só o site oficial recebe mais de 11 milhões de visitantes únicos/mês. SBT é o maior canal de TV do Brasil no YouTube, a emissora é líder em alcance, visualizações e minutos assistidos e, nas redes sociais, conta com incríveis 98 milhões de seguidores*. Só o site oficial recebe mais de 12 milhões de visitantes únicos/mês.





Considerado o canal da família brasileira, amparado pelos pilares Diversão, Família e Informação, atualmente cobre 198 milhões de telespectadores e 69 milhões de lares, contando com 110 emissoras em todo país e 24 horas de programação diversificada, com uma participação de 11% na Grande São Paulo e 10% no Brasil. O SBT é referência em produções infanto-juvenis e programas de auditório proporcionando o bem-estar da família. Em Minas Gerias, o SBT é retransmitido pela TV Alterosa.





VOLTA POR CIMA

Para comemorar seus 40 anos, a emissora lançou várias atrações. Entre as últimas novidades, destaca-se o investimento na programação esportiva. O retorno do esporte à grade de programação foi triunfante, com a aquisição dos direitos de transmissão dos principais torneios de futebol nacionais e internacionais. Além disso, foi gerado uma programação específica para dar sustentação aos jogos.





Os programas que deram uma repaginada na grade foram os seguintes: Arena SBT, SBT Sports, Vem Pra Cá, Te Devo Essa! Brasil, Mestres da Sabotagem e Show do Milhão PicPay; consolidação da vertical TV ZYN direcionada à geração Z; SBT Games para falar com o público gamer; a plataforma de streaming SBT Vídeos; e o SBT News para manter o espectador informado o dia inteiro. Além disso, o SBT estreou o "Programa Câmeras Escondidas" em suas plataformas digitais e inaugurou uma sede própria no Rio de Janeiro - SBT Rio.





A cerimônia para a premiação aconteceu de forma presencial - seguindo todos os protocolos de higiene e medidas preventivas de distanciamento social entre os participantes -, por meio de uma parceria entre a Revista eletrônica "Gente & Negócios Vip" e a Cia. Nacional de Eventos & Pesquisas. O prêmio em si foi patenteado pelo I.N.P.I. (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).





O prêmio Top Of Quality Brazil é consagrado por sua excelência nos meios empresariais e tem como objetivo qualificar, destacar e levar ao conhecimento público a história de empresas e empreendedores de diversos segmentos com a certificação de Qualidade Top Brazil Quality.