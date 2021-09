(foto: Divulgação)



BLACK FRIDAY COVER

O mês de setembro deixou de ser um período de vendas modestas para o varejo nacional. Pelo menos essa era a ideia surgida há três anos, quando o Governo Federal criou a Semana do Brasil para movimentar o comércio e impulsionar os negócios, com a oferta de descontos significativos em diversos segmentos. Segundo pesquisa realizada pela Cielo para o Global Retail Show, apesar do impacto da pandemia, a última edição da campanha registrou alta de 10,3% no faturamento, frente à 2019, considerando os ambientes físico e online. Neste ano, a ação promocional, iniciada no dia 3, se encerra amanhã, com algumas oportunidades de ofertas no comércio varejista da capital mineira. Porém, a inflação e a alta taxa de desemprego ainda devem segurar um pouco a expectativa da chamada "Black Friday nacional". Até mesmo porque o comércio em geral ainda não se engajou na campanha, como ocorre, por exemplo, na versão original da Black Friday.





DIA DO CLIENTE

Nesta quarta-feira (15/9) é comemorado o Dia do Cliente. A Ecobonuz celebra a data com uma campanha de conscientização para o consumo inteligente. Diante da alta do custo de vida, a plataforma de relacionamento e engajamento de consumidores quer mostrar ao público como os programas de fidelidade podem apoiar a gestão do orçamento doméstico, além de gerar renda extra. Para isso, pretende acelerar a jornada dos usuários na plataforma oferecendo R$ 5 a cada novo cadastro realizado a partir do código pessoal de usuários da Ecobonuz, que poderão ser convertidos em benefícios como o pagamento de contas e cashback.





RICOS E PODEROSOS

Quem são os brasileiros mais ricos do país? A lista de bilionários brasileiros é destaque na edição de aniversário da revista Forbes. Com número recorde, a lista apresenta 40 bilionários. Com 315 nomes no total, os ingressantes - cujo patrimônio pode ser individual ou familiar, conforme discriminado em cada perfil - vêm dos mais diferentes setores: 34 empresas diferentes. Entre os destaques está Marcelo Rodolfo Hahn, o mais rico entre os novatos. Aos 52 anos, seu patrimônio é estimado em R$ 7,54 bilhões, fruto da participação na Blau Farmacêutica, companhia que estreou na Bolsa em abril deste ano e figura entre as principais farmacêuticas da América Latina. Veja o ranking completo em www.forbes.com.br





NOCAUTE

Sucesso no MMA, a lutadora Amanda Ribas, atleta do UFC, encarou um desafio pra lá de incomum. No lugar de uma adversária feroz, no comercial que já está no ar, Amanda encara um liquidificador. Em leve e bem-humorado, a atleta é destaque na campanha de Philips Walita, para divulgar a nova linha de liquidificadores Série 5000. A marca está no mercado brasileiro há mais de 81 anos, e reforça seu posicionamento com a campanha "Nocaute", dando enfatizando a robustez e potência do produto com a nova linha Liqui Série 5000.





POTÊNCIA

Outro ponto que a campanha destaca é a potência dos produtos da linha Liqui Série 5000 e um de seus principais atributos é sua jarra inquebrável tamanho família. Para garantir sua qualidade, foi gerado uma atmosfera de preparação para um combate, com anúncio dos adversários - o produto e a Amanda Ribas -, por meio de uma narrativa que tem como desfecho o grande vencedor: o Liqui Série 5000. Tudo de forma bem leve e focando em momentos engraçados e inusitados. A parceria vai até dezembro. Veja o filme em https://www.youtube.com/watch?v=jfaN-Anico8





AROMA & TERAPIA

Cheiros despertam lembranças e sentimentos. Pesquisas indicam que até 75% das nossas emoções diárias são influenciadas por aromas. Agora, além de ser usada apenas para perfumar, as fragrâncias também são associadas a momentos de bem-estar, prazer e rituais de beleza. Pesquisas do Google Surveys apontam que mais de 72% das buscas nesse mercado está associada ao relaxamento, sendo que 45% dos consumidores têm interesse em produtos específicos para esse fim. Pensando nisso, O Boticário lança Aroma & Terapia, nova marca de perfumaria funcional inspirada numa prática milenar, com fragrâncias que trazem sensação de calma, energia e relaxamento, capazes de renovar o bem-estar de cada um e de suas casas.





OPÇÕES ALFATIVAS

Com itens de perfumaria funcional para o corpo e para o ambiente, as fragrâncias de Aroma & Terapia contêm óleos essenciais, que trazem benefícios testados e comprovados por meio da neurociência. A linha apresenta três opções de olfativos para se escolher de acordo com o desejo de cada um: Calma na Alma, um floral cítrico que acalma, trazendo tranquilidade e conforto; Menos Stress, Por Favor, aroma oriental floral que relaxa; e Energia pro Dia, um floral frutal, que energiza e aumenta a sensação de alegria e positividade. Cada olfativo conta com um Desodorante Colônia e um Home Spray. Saiba mais em www.boticario.com.br





SEM MUDANÇA

A possibilidade de transformar a Copa do Mundo de Futebol em evento bienal mexeu com o mercado publicitário. Porém, a possibilidade do aumento no faturamento com anunciantes de marcas esportivas a cada dois anos, principalmente, foi frustrada com a decisão do presidente da UEFA, a federação europeia de futebol, Aleksander Ceferin, de rejeitar a ideia. A Copa do Mundo é um dos maiores faturamentos esportivos. Segundo a BBC, Ceferin acredita que a mudança faria com que a competição, no aspecto esportivo, fosse diluída e perdesse seu brilho esportivo. A decisão vale tanto para a Copa do Mundo masculina quanto feminina. Apesar de atrativa para a própria FIFA e para os patrocinadores, a mudança não tem apoio dos clubes, que teriam de readequar seus calendários, sacrificando ainda mais seus próprios atletas, com maior desgaste físico no fim de cada temporada.





NATURA MUSICAL

A plataforma Natura Musical está selecionando novos projetos para patrocínio em 2022. As propostas podem ter diversos formatos como álbum, show, turnê, clipes, podcasts, além de programações, mostras, festivais, programas de formação, iniciativas de empreendedorismo cultural, circuitos culturais, pesquisas, séries de vídeos ou podcasts, documentários, residências artísticas, intercâmbios, projetos de capacitação profissional, conferências, entre outros. Serão distribuídos até R$ 5,5 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para a projetos de todos o Brasil e região Amazônica; R$ 1 milhão para Minas Gerais; R$ 1 milhão para a Bahia; R$ 1 milhão para o Pará; R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. O Edital, com inscrições até 28 de setembro, renova sua busca por projetos artísticos e iniciativas de fomento à cena que já atuam profissionalmente no mercado da música.





OUTBACK SEM FILA

Para facilitar a vida de seus clientes, os restaurantes Outback Steakhouse e Abbraccio implataram uma facilidade digital muito pedida por seus clientes: agora é possível reservar mesa de forma online ou colocar o nome na lista de espera digital mesmo antes de chegar aos restaurantes, até antes de sair de casa. Os serviços, criados pela startup Tagme, já estão disponíveis em todos os restaurantes da marca no Brasil. Para utilizar a facilidade, basta acessar o link disponível na bio dos perfis oficiais no Instagram (@OutbackBrasil e @AbbraccioRestaurante). As reservas também podem ser feitas diretamente pelo Google, buscando o nome do restaurante.