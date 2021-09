Estúdio do Filho - Silvana Prates/Ambiente em conceito aberto e estilo industrial para adolescente que quer vida própria (foto: ivan araújo/divulgação)



Mostra Morar Mais por Menos abre em Belo Horizonte sua 14ª edição com proposta de ambientes que exaltem a sustentabilidade e soluções de decoração que caibam no bolso do consumidor, desafiando a criatividade de arquitetos e designers de interiores