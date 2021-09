RC mostra transformação do Senac

A campanha conta ainda com outras mídias, como outdoor, painéis e spots (foto: Senac/divulgação )



Uma cabeleireira trabalhando em casa e depois em seu próprio salão; um rapaz em um computador e, em seguida, gerenciando uma equipe de TI; outro na cozinha e, depois, chef, e uma mulher gerenciando uma reunião de trabalho. Essas cenas, produzidas com recursos de colagem, fazem parte da campanha institucional do Senac em Minas. Com o mote transformação profissional, o filme criado pela RC Comunicação mostra a transformação profissional das pessoas, trazendo um conceito envolvente, atual e dinâmico.

De acordo com Igor Oliveira, diretor de criação da RC Comunicação, além da técnica de colagem, eles apostaram em uma trilha bem moderna e atual, na qual as personagens percorrem vários estágios até a evolução de carreira. "Todo o conceito mostra a transformação da pessoa e o Senac como catalisador dessa mudança", destaca.





MULTIDISCIPLINAR Para Raquel Sanabio, gerente de Marketing e Comunicação do Senac, a construção da campanha ocorreu de forma conjunta entre as equipes de criação da RC e da instituição de ensino. "A concepção contou com a participação de uma equipe multidisciplinar, que teve a ideia de mostrar que estamos juntos das pessoas em cada fase dessa transformação. A veiculação do filme ocorre em todo o estado e tem o objetivo de mostrar um pouco da grandiosidade do Senac e os diversos níveis educacionais ofertados pela instituição", salienta.

No filme, foram representados os cursos livres, técnicos, graduação e MBA, que são ofertados pelo Senac em 41 unidades educacionais distribuídas no estado, além de 12 carretas móveis que reproduzem os ambientes das salas de aula.