SBT celebra 40 anos com espaço bem demarcado no mercado publicitário

O apresentador Silvio Santos continua inovando a TV popular brasileira (foto: Divulgação )



A semana foi marcante para o SBT. Na quinta-feira (19/08), a emissora comemorou 40 anos de vida. Um marco em sua trajetória de sucesso iniciada em1981, quando seu fundador, Silvio Santos, colocou em prática a realização de um sonho em rede nacional com as emissoras TV Tupi, TV Marajoara, TV Piratini e TV Continental. [

Ao longo de sua história, o SBT se tornou a "cara" do povo brasileiro. Sob o comando inabalável de Silvio Santos, foi-se moldando na "TV da família", e tomou as feições de seu criador. Aos 90 anos, Silvio Santos se mantém atuante, com seu programa semanal, sendo voz forte de comando nas decisões, inclusive perante o mercado publicitário. Sua vitalidade e capacidade de se reinventar impressionam. Como no recente susto provocado pela contaminação pelo coronavírus. O apresentador chegou a ser hospitalizado, por precaução. Mas por pouco tempo. Ele decidiu que deveria se tratar em casa, para alívio dos fãs, e se mantém focado nos negócios da emissora.





MERCADO PUBLICITÁRIO A inovação se tornou marca registrada. Mesmo sempre reforçando o rótulo de "popular" e "segunda colocada" na audiência nacional, o SBT esteve à frente de seu tempo. Mantendo um time de apresentadores populares, como Ratinho, Eliana, Hebe Camargo, Gugu Liberato e tantos outros que passaram pela casa, a emissora, estrategicamente, definiu – e protege muito bem – seu espaço no mercado publicitário.





INVESTIMENTOS Mas para não ficar para trás, está sempre inovando e experimentando. Nos últimos meses, as transmissões esportivas, como Copa América, Libertadores da América e Champions League, foram as aquisições mais recentes da emissora. Desde o ano passado, o SBT reativou um pilar importante que estava parado há anos, investindo nas coberturas esportivas com equipe própria e ao seu estilo. Agora, sua diretoria intensifica também investimentos no ambiente digital, como e-Sports. Por sua proximidade com o povo, o engajamento já faz parte de sua rotina, com intervenções importantes na sociedade.





ON-LINE Nas redes sociais, o SBT disponibiliza conteúdo e cobertura diariamente. O SBT Vídeos, por exemplo, marcou a entrada da emissora no streaming, permitindo ao público "maratonar" os conteúdos a qualquer momento. Porém, a emissora já estava no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e Tik Tok. Além do canal TV ZYN, onde a linguagem é voltada para a geração Z, com webséries, entrevistas e bastidores da cultura pop. Já o SBT Games se destina a aficionados por jogos e videogames. O SBT News e o SBT Sports garantem cobertura jornalística 24 horas por dia sobre esportes e diversos temas.





TRADIÇÃO Porém, apesar do espírito inovador, a emissora faz questão de manter os tradicionais líderes de popularidade e audiência: “Programa Silvio Santos”, “Programa Raul Gil”, “A praça é nossa”, “Domingo legal” e “Eliana”. E para celebrar toda a sua história, nada mais justo do que um emocionante documentário, o "Especial 40 anos do SBT". Uma homenagem à grandeza da simplicidade da mente brilhante de Silvio Santos, o homem que recriou a fórmula da televisão popular no Brasil.