CONEXÃO COM CLIENTES

Movimentar é o verbo mais conjugado pelas instituições que regem a moda no Prado. Correr atrás, conectar os clientes que ficaram mais de um ano sem frequentar os showrooms, promover eventos on-line para sensibilizar os lojistas tem sido a meta das lideranças que se estabeleceram, ao longo do tempo, na região.

O objetivo geral é recuperar a força e pujança econômica do bairro, que hoje é o coração fashion de Belo Horizonte, e abriga uma diversidade de marcas e estilos para todos os gostos. Assim, a Associação dos Consultores em Negócios de Moda de Minas Gerais (ACNModa), a mais antiga associação de profissionais da área, também começou se articular para encontrar um lugar de fala nesse período pandêmico.

“Iniciamos com as lives nos showrooms para apresentar as coleções que estavam nas araras. Fomos conectando os proprietários das empresas e, pouco a pouco, a ação foi ganhando audiência. Logo, logo já havia uma lista de solicitações”, conta Paulo da Silva Lopes, fundador e presidente da ACNModa.

Outras lives com pessoas de destaque no segmento foram acontecendo na sede da instituição, na Rua Rio Negro, uma casa ambientada com conforto e toda a infraestrutura construída para os associados trabalharem. Nesse porto seguro, os consultores podem dar uma paradinha entre o acompanhamento de um cliente e outro, fazer um lanche, estabelecer contatos, despachar mercadorias.

Na sequência, a ACNModa reeditou o Gerais Fashion, evento que já faz parte do seu calendário, realizado, desta vez em versão virtual, em 10 de agosto, com uma grande novidade: o lançamento da primeira plataforma de negócios digital voltada para o atacado de moda, que foi desenvolvida dentro da associação.

“Acredito que, daqui pra frente o digital terá uma importância cada vez maior na vida das empresas e vai resolver parte da questão das vendas. Por meio dessa ferramenta, os compradores terão à sua disposição as coleções das marcas para fazerem suas escolhas. Quando iniciamos o desenvolvimento dessa plataforma, há quase dois anos, pensamos no mercado como um todo. Essa estratégia está nos deixando muito esperançosos”, explica o presidente da associação.

Ele reitera que as pesquisas e cálculos indicam que entre 30% e 40% das vendas serão realizadas por meio dessa modalidade. “Vamos seguir mesclando o digital e o presencial”, garante. Paulo observa que um sopro de ânimo chegou à ACNModa com a participação ativa de duas associadas que se organizaram para fazer frente à pandemia. Priscila Valeska Monteiro, vice-presidente e diretora administrativa, e Eliane Medina, diretora financeira, foram pessoas vitais para desenvolver pautas urgentes. “Tivemos o primeiro momento de choque emocional, tanto das marcas quanto dos consultores, ninguém tinha estrutura para enfrentar o que estava acontecendo.

Mas, em seguida, já houve o pensamento de recuperação do mercado e de como atender o cliente que está há mais de um ano longe de Belo Horizonte. Além das lives contínuas, a criação da plataforma de marketplace é uma forma de estabelecer essa conexão facilitando a interlocução entre consultores e lojistas”, pontua Priscila. Para dar importância ao lançamento e impactá-lo, uma outra ideia começou a tomar forma: a organização do Gerais Fashion on-line, no qual as coleções verão’22 ganhassem ênfase.

“A adesão foi imediata, as confecções mandaram os looks e convidamos a consultora Alzira Vasconcelos para acompanhar as apresentações e ministrar uma palestra. O evento superou nossas expectativas e nos mostrou que precisamos estar sempre propondo coisas novas. O mercado não pode parar. E a plataforma é uma inovação que irá contribuir muito para isso”, afirma a consultora. Segundo o presidente da ACNModa, a preocupação da associação é sempre se adequar aos novos tempos. “Temos que ser realistas e tirar proveito da tecnologia, que é a ferramenta de que dispomos agora”.

HISTÓRIA Com uma longa trajetória no setor, Paulo Lopes tem um lugar especial na sua formação. É uma testemunha ocular das mudanças e transformações que ele foi tomando nas últimas quatro décadas. Precocemente, enxergou que o crescimento do segmento fashion estava atrelado ao turismo de negócios, para o qual BH é vocacionada, fortalecendo a gastronomia e a cultura em geral. “O empresário vem a Belo Horizonte para adquirir produtos de moda, hospeda-se por dois, três dias em um hotel, quer conhecer um restaurante novo, um ponto turístico, ir a um show. Isso é importante no contexto econômico, a convergência entre moda, turismo e cultura é muito positiva”, enfatiza. Ele relembra que, em meados da década de 1980, o Barro Preto já havia se tornado uma referência, atraindo caravanas de excursões, que vinham sobretudo do Nordeste. Para abrigar os confeccionistas estabelecidos na região e dar vazão ao atacado, surgiram edifícios ícones, como a Galeria Chaves e o Mondrian Trade Center, que mudaram o perfil do bairro. Ao mesmo tempo, recorda, tinha as fábricas – não ainda os showrooms –, que funcionavam no Prado e no eixo da Avenida Contorno, como Barroca e Gutierrez.

“Observando esse movimento, notei que havia uma média de lojistas que não podia comprar do Grupo Mineiro de Moda nem queria se abastecer no Barro Preto. Entre o topo e a base da pirâmide, concluí que podíamos investir nesse cliente do meio e direcioná-lo para aquilo que precisava”, relata. Entre 1992 e 1993, Paulo e alguns amigos criaram a ACNModa, que hoje reúne cerca de 120 consultores. “Alguns deles estão trabalhando até hoje, outros seguiram outros caminhos. O interessante é que, com essa ação, não atrapalhamos o movimento das fábricas do Barro Preto, mas nos concentramos em outras que estavam iniciando seus negócios”.

Ele salienta o fato de que a ideia gerou a criação de uma nova profissão: o de consultor de moda. “Não nos limitamos, como muitos pensam, a buscar o lojista no aeroporto e conduzi-lo para os showrooms, mas estamos afinados com os lançamentos das marcas, com os produtos que cada uma oferece, e temos condições de orientá-lo rumo a uma compra adequada e assertiva.”

Opresidente ressalta ainda que essa consultoria é realizada desde o início da associação. “O setor não era profissionalizado como agora. Não havia estilistas, as donas das confecções é que criavam os modelos, ofereciam somente tamanhos únicos. Muitas vezes, fomos nós que as conscientizamos de que deveriam trabalhar com opções de grades para que abrissem o leque. Hoje temos um espelho organizacional do qual nos orgulhamos muito”.