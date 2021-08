BRISA REFRESCANTE NO VERÃO DA MODA

Wagner Penna





O mês de agosto de 2021 ficará marcado na trajetória da moda mineira como aquele em que otimismo foi retomado, a partir de eventos estimuladores das vendas e uma certa esperança no ar quanto ao futuro. Embora a onda da covid-19 ainda não tenha passado totalmente, o ânimo da turma fashion melhorou. A feira BH-à-Porter, realizada na primeira semana do mês, deflagrou esse processo ao trazer para a capital mineira quase 100 compradores – sendo que 70% deles visitaram show-rooms das marcas pela primeira vez. As estimativas são de que os negócios totalizaram algo em torno de R$ 3 milhões. As vendas foram feitas no atacado, através do sistema de pronta-entrega ou pedidos para atendimento a curto prazo – da confecção para os lojistas. Outra iniciativa foi o desfile Gerais Fashion, realizado em formato virtual e dirigido aos lojistas de todo o país. O evento também atraiu os olhares para a moda da capital, gerando ações de vendas on-line e ampliando o espectro de compradores da nossa moda. Tanto um quanto outro foram realizados por associações de consultores em negócios de moda (a feira pela Coopermoda e o desfile virtual pela ACModa) e ambos destacados como algo que teve resultados positivos pelos seus participantes e organizadores.

Kalandra (foto: divulgação)





BH-À-PORTER No caso da feira aberta BH-à-Porter, a presidente da Coopermoda, Ivete Dantas, informa que os resultados foram animadores e além do esperado. Segundo ela, cerca de 95 lojistas vieram para comprar durante a semana de sua realização e, desse total, cerca de 70% eram de clientes novos, isto é, compradores que nunca tinham vindo antes a BH. Desse evento participaram 76 marcas. Ela também acrescenta que, além dos lojistas convidados pelo evento (com direito a passagem aérea e hospedagem), também estiveram aqui aqueles que viajaram por conta própria – acrescentando outros 30% no movimento geral em torno do evento. Na sua opinião, tanto nos showrooms quanto no espaço do salão de negócios ( instalado no Hilton Hotel), as vendas foram boas. No caso do salão, ela destaca a presença da marca Amarante que contribuiu para atrair novos compradores de todo o país. O diferencial desse salão é que lá estavam marcas de fora e/ou que não possuem showroom em Belo Horizonte (caso da Feriado Nacional, de Divinópolis), marcas emergentes como a Chart, END, Arbour, e outras já conhecidas pelo trabalho diferenciado, como a Plural, R. Vasconcellus e Kalandra além de grifes-âncoras no atual mercado mineiro, como a Anne Fernandes e a SClub/Skazi.

Plural (foto: divulgação)





RETOMADA Para o empresário e estilista Rogério Vasconcelos, que comanda a marca R. Vasconcellus, o movimento gerado pela BH-à- Porter foi altamente satisfatório, dinamizou os lançamentos no circuito da moda na cidade e gerou negócios efetivos para as confecções. Ele, que é presidente do Sindivest -MG, considera que a iniciativa assinala a retomada do fluxo de compradores na capital e aumenta as perspectivas de futuros eventos de negócios. Sua coleção investiu no design aprimorado, cartela passeando das cores leves às intensas e shape limpo.

A marca Plural levou para o salão de negócios uma linha de cores neutras, porém com pinceladas de cores nos florais e alguns blocos mais solares. O corte preciso e propostas fashion diferenciadas – que são o DNA da grife – foram acentuados no verão 2022. Um dos pontos mais destacados ali foi a sustentabilidade, onde a estilista Gláucia Fróes usou tecido orgânico tramado com o mesmo fio utilizado pela estilista inglesa Stella McCartney – ícone da chamada 'moda verde' mundial – em suas criações.





AFETO Já na opinião da empresária Ana Flavia de Castro, da Kalandra, esse evento presencial “foi muito importante para restabelecer o contato direto com a compradora e reafirmar os laços afetivos que a moda mineira estabelece com sua clientela”. Esse é , aliás, um grande diferencial assinalado por ela para a cliente tomar sua decisão no momento de optar por uma compra em Beagá, em detrimento de outros pólos produtores de moda. Também destaca a rápida adaptação das nossas marcas às mudanças constantes do mercado citando seu próprio caso, cuja marca passou a fazer uma linha de festa mais limpa e fluida. Marca nova no mercado, a END. saiu da feira muito satisfeita.

Sua proprietária, Érika Damoia, diz que o resultado comercial foi além da expectativa e, mais que isso, "a quantidade de comentários positivos em relação à nova coleção, chamada La Vitta È Bella, foi um estímulo para continuar nossa caminhada". Seu estilo jovem e despojado propõe um frescor de estilo, formas e cores que trazem uma brisa renovadora no circuito fashion da cidade.

Enquanto isso, no vaivém dos showrooms, na marca Anne Fernandes a estilista e sua irmã, Luciana, mostraram a segunda coleção cápsula do seu verão 2022 (a terceira foi lançada nesta semana), com ótima receptividade por parte das clientes. Elas destacam que, durante a feira, o movimento foi muito bom e acrescentaram que a feira “atualmente tem o papel fundamental no estabelecimento de um calendário de lançamentos em Beagá, trazendo também o turismo de negócios prósperos para a capital”.

Na SClub, o movimento de clientes se manteve durante toda a semana da BH-à-Porter, registrando também crescimento nas vendas on-line durante o período. Segundo a porta-voz da marca, o showroom registrou a presença de clientes de todo o país, mas o movimento mais intenso veio do interior de São Paulo e do Nordeste. Uma constatação que se deu em vários outros showrooms.

n Na lista das referências Top 10

compradas pelas lojistas na feira estão:





Conjuntos em alfaiataria com cintura mais alta–com

bermuda/ top/blazer ou calça/ top/blazer e cropped mais curto.

Cintura alta (calças, saias e shorts)





Tecido: linho ou tricoline com viscose e elastano e anarruga com novos padrões de dobraduras





Tules, rendas e laise usados em várias ocasiões, incluindo cerimônias pré-wedding em clima mais informal





Mangas bufantes, vestidos amplos, babados remetendo

ao novo Romantismo





Bordados artesanais feitos em linhas, tanto nos detalhes

como em composiçõestemáticas





Fora o comprimento amplo, vale também a barra acima do joelho





Crochê retorna, assim como aplicações de estampas cortadas a laser





Mix de cores contrastantes (laranja e rosa, por exemplo) ou tonalidades mais adocicadas para acalmar – como o lavanda.





Estampas em animal print renovado, isto é, misturando padrões diferentes numa mesma composição – que podem ser acentuados ou dissimulados pelas tonalidades intensificadas.

Um verão sob o arco-iris

No entra e sai dos showrooms durante a BH-à-Porter, as escolhas das peças mostradas nas coleções de cada marca visitada acabaram por sinalizar quais tendências estarão nas ruas no próximo verão brasileiro. Mesmo que a moda atual permita total liberdade para a mulher escolher o que usar ao sair de casa – da feira à festa, como diz o jargão –, a própria essência da moda, invariavelmente, eleva as apostas em algo novo a cada nova temporada de lançamentos.

Um balanço rápido sobre o que os lojistas levaram para sua clientela (e que estará nas vitrines já a partir desse final de agosto), indica que os ventos estivais irão ondular entre babados em profusão, potencializar amplitude das formas, enfatizar detalhes que lembram um romantismo renovado, explode em estampas coloridas e temas tão variados quanto flores, animais e fundo de mar e muito mais. É o chamado estilo breeze. A cartela de cores é ampla, começando pelo neon, passando pelos cítricos e ácidos e chegando aos aquarelados ou adocicados. Um arco-íris fashion.

Novidade mesmo são os tecidos mais confortáveis e práticos, como o linho misturado com elastano e viscose. Quebrando essa informalidade funcional, o recorte de alfaiataria empresta uma certa sofisticação em algumas peças. A nova versão do cropped (cobrindo apenas o busto) é variadíssima e acompanha calças, shorts e saias - deixando a barriga de fora. Mais verão, impossível.