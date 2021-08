Fios naturais

Encaracolados com luzes é uma proposta da Jr Estilo (foto: Rodrigo Simões Pinto/Divulgação)







Dalila seduz Sansão e corta os fios que lhe dão força e poder. Desde que o mundo é mundo, os cabelos são fonte de inspiração, protagonizam fatos bíblicos, lendas e poemas, fazem parte do imaginário feminino – e masculino também – como atributos de beleza e sensualidade. Além de transmitirem um importante conteúdo histórico: por meio das estéticas e penteados adotados, é possível mapear os hábitos e costumes da humanidade em uma linha do tempo.

Repicados é outra dica da Jr Estilo (foto: Divulgação)

Quem trabalha no ramo é testemunha das transformações que vão acontecendo na área, repercutindo agora nesse momento pandêmico. Entre os exemplos que podem ser citados, os fios brancos ganharam novo status: se antes eram sinônimo de desmazelo, hoje significam uma nova atitude feminina com relação ao envelhecimento.

Hubio Batista Júnior e seu sócio Rodrigo Simões Pinto inovam no Jr Estilo (foto: Bruna Carvalho BE/Divulgação)

Com o fechamento dos salões de beleza por longo período, as mulheres se olharam no espelho e começaram a assumir os grisalhos. “Houve uma mudança de paradigma, uma autoafirmação de imagem e de empoderamento feminino”, explica Hubio Batista Júnior, que comanda o Jr Estilo junto a seu sócio Rodrigo Simões Pinto.

Luiz Martins é dono do LM Studio (foto: Divulgação)

Profissional experimentado, ele é um self made man e pesquisador constante, que se identificou como cabeleireiro há mais de duas décadas. Começou como assistente, abriu um salão pequeno, buscou especialização em grandes centros e escolas conceituadas na área, em Londres, Barcelona. França e Argentina, enquanto prosperava. “Abri um espaço com 20 metros quadrados, onde cabiam só eu, um espelho e uma cadeira. Hoje, temos uma empresa com 230 metros quadrado dispostos em dois pavimentos”, conta o especialista.

Fios brancos pedem corte estiloso segundo Luiz Martins (foto: Divulgação)

Sua expertise conquistou uma legião de mulheres, que confiam nas suas orientações. Hubio acredita que a ditadura de um padrão coletivo de estética caiu por terra, embora predominem algumas tendências a cada temporada – agora, por exemplo, as preferências recaem sobre as franjas cortininhas, os cabelos mais repicados, os comprimento médios e as luzes nos tons dourados e perolados. Ele detecta também que houve um declínio das progressistas em detrimentos dos fios naturais, o que significa também a ascensão dos cacheados e, particularmente, dos étnicos, o que significa uma busca da ancestralidade.

“As pessoas estão procurando suas raízes. Trata-se de uma apropriação cultural e a derrubada de preconceitos enraizados há séculos. Movimentos como Black Lives Matter foram muito importantes para consolidar uma outra referência de beleza e isto não terá volta”, constata. Nesse movimento – completa - linhas de tratamentos vão se aperfeiçoando, cada vez mais, com boas indicações para tratar os fios. Para o cabeleireiro, a pandemia reforçou também esses comportamentos, inclusive o dos cabelos brancos.

Em compensação, os profissionais tiveram que se reinventar para enfrentar os novos tempos. Com o adiamento das cerimônias mais importantes, como a dos casamentos, Hubio e Rodrigo resolveram reduzir parte do espaço do salão reservado para maquiagem.“Tínhamos três salas, que ficaram subutilizadas, e optamos por manter apenas uma delas nesse período. O Rodrigo teve a ideia de investir em uma concept store e convidamos a estilista Giselle Said para ser a curadora das marcas”.

Com a retomada da movimentação, a intenção é oferecer um mix de produtos para a clientela, que vai de roupas casuais às mais elaboradas e, ainda, acessórios e lingerie. A variedade de estilos é um dos pontos fortes da curadoria, que foi pensada para atender a pluralidade de gostos femininos.





Transformações Mestre das tesouras, Luiz Martins, dono do LM Studio, começou sua carreira bem-sucedida em 1973, depois de um curso no Senac. Seis anos depois, partiu para a carreira solo, com a inauguração do seu próprio salão. Se a pandemia o obrigou a um enxugamento dos negócios, mantendo, atualmente, duas unidades, o especialista comemora a volta das atividades e acredita que tempos melhores virão com o avanço da vacinação e, consequentemente, das celebrações.

Apaixonado pela profissão, Luiz enxerga os cabelos como uma moldura dos looks e afirma que, com os anos, adquiriu uma “deformidade” profissional. “Olho para uma mulher, observo roupa e acessórios e, inconscientemente, confiro se o cabelo está em harmonia. É algo instantâneo”, pontua.

Segundo ele, é fácil perceber como os penteados ganharam importância nos trabalhos de artistas ou a sua evolução nos retratos, particularmente quando se visita os museus – são os cabelos vistos do ponto de vista de obra de arte. “Eles são também um passaporte para transformação quando há uma mudança radical de status na vida da mulher, seja por questões afetivas ou profissionais. Separações, nova carreira, transferência de cidade, tudo isto faz com que elas desejem um novo corte ou uma cor diferente”.

Na retomada das atividades, Luiz vem acompanhando o crescimento do número de clientes que adotou os fios brancos. Porém, faz uma ressalva: “Eles exigem um corte estiloso para se manter uma boa aparência assim como xampús especiais para tirar o amarelado ou a aplicação dos tons de cinza corretos sem deixá-los azulados”.

O cabelereiro explica que a estrutura capilar muda com a chegada dos brancos. “Os fios ficam mais finos ou mais rebeldes ou mais grossos ou mais lisos. Exigem bons tratamentos”. Ele observa ainda que a pandemia tem provocado a queda de cabelos, que estão ligados ao estado emocional e de saúde das pessoas. “Há um estudo que já faz a conexão entre a COVID - 19 e esse sintoma”, observa.

Sintonizado com a informação internacional, o especialista dá dicas do que está em alta em termos de cortes: para a garotada, predomina o beauty wave com pontas estouradas; os long bob e medium bob são outras tendências. “Há ainda uma corrente dos fios molhados na raiz com as pontas soltas”, garante.





Imagem De acordo com a consultora de imagem Simone Lacerda a mudança dos cabelos é o último item que aborda em seu trabalho. “Em grande parte dos casos existe uma certa resistência ou apego das mulheres perante a questão. A transformação mexe muito com o lado emocional feminino”, argumenta. Geralmente, Simone explica para suas clientes que cada tipo de penteado emite uma mensagem diferente. Alguns passam um ar mais informal, outros mais clássicos, outros mais requintados, outros mais dinâmicos. “Se você usa um coque mais alto, vai transmitir uma mensagem sofisticada, já um rabo de cavalo é sempre jovem e dinâmico”, ensina.

Com vários cursos no currículo, inclusive o ministrado por Ilana Berenholc, autoridade no tema no Brasil, a consultora é adepta do método École, que mixa estilo com personalidade e seu trabalho envolve sete etapas até a entrega de um dossier completo.Como no início as clientes passam por um questionário relacionado com o autoconhecimento, fica mais fácil para ela orientá-las. “As brasileiras apreciam muito os cabelos longos, que consideram sexies, mas o long bob é um meia medida e costuma funcionar bem”. O mais importante, atesta, na sua consultoria é verificar se os tons dos tingimentos escolhidos vão bem com a paleta de cores proposta e que truques usar quando fugir dela.

No caso dos brancos, esclarece, é necessário observar os constrastes. E, para as mulheres que adotaram os cacheados ou crespos, a sugestão é procurar um profissional que avalie os fios e indique os penteados que expressem melhor a personalidade de cada uma.