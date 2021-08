Netimóveis celebra mês do corretor de imóveis

(foto: divulgação)



Até o final deste mês, é celebrado o Dia do Corretor de Imóveis, profissional responsável por intermediar as negociações de compra, venda, locação ou captação de imóveis, atendendo às necessidades dos clientes. Como forma de homenagear, valorizar e reconhecer os mais de 1.100 profissionais do mercado imobiliário que integram a rede em Belo Horizonte, a Netimóveis promove uma ação especial. A iniciativa, tradicional na rede de imobiliárias, vai ocorrer ao longo do mês de agosto, de forma exclusivamente on-line, com atividades interativas que garantem prêmios aos colaboradores.





PRÊMIOS Com o objetivo de estreitar o relacionamento com os colaboradores da rede, até 27 de agosto, a rede vai realizar, uma vez por semana, um Quiz com perguntas relacionadas ao universo da Netimóveis. Na ação, os 25 colaboradores que mais pontuarem receberão prêmios. Na primeira semana, serão distribuídos 15 kits de churrasco; na segunda, cinco dispositivos Echo Dots Amazon Alexa; na terceira, três caixas de som da marca JBL; e, na última semana, serão duas TVs de 60 polegadas para os contemplados. A entrega dos prêmios será realizada entre os dias 30 de agosto e 10 de setembro.

A ação visa promover a integração e o engajamento dos associados, movimentando e reforçando o pertencimento dos colaboradores à rede de imobiliárias. Além dos prêmios, os colaboradores receberão uma camisa comemorativa. "Preparamos uma agenda repleta de ações para estreitarmos os laços e potencializarmos as relações com os colaboradores da rede", destaca Ronaldo Starling, presidente da Netimóveis BH.

Como forma de homenagem, a rede de imobiliárias também preparou vídeos com mensagens de reconhecimento e agradecimento, que serão divulgados nas redes sociais. "As nossas homenagens não cabem em um único dia. Especialmente em um ano tão desafiador como este, em que a nossa atuação conjunta tem sido tão essencial para apoiar os nossos clientes", afirma Starling.