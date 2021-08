SBT/Alterosa viaja em seus 40 anos

Campanha "Uma Noite nos Estúdios" inicia a comemoração dos 40 anos do SBT (foto: SBT/Divulgação)



Ao som de "Tempos Modernos", de Lulu Santos, a campanha "Aniversário 40 anos" do SBT/Alterosa começou com uma viagem no tempo. O filme "Uma Noite nos Estúdios", que primeiro da campanha, leva o telespectador a um passeio pela programação da emissora, que festeja sua quarta década de vida no próximo dia 19 de agosto. Um atriz com traje de uma funcionária de limpeza, embarca em uma "viagem" por todas as frentes de conteúdo da emissora - desde os clássicos da programação, já consolidados como Programa Silvio Santos; The Noite; Programa Eliana; Arena SBT; A Praça é Nossa; Casos de Família; Programa do Ratinho; Raul Gil; Operação Mesquita; Bom dia & Cia; Domigo Legal; SBT Brasil; Chiquititas; Roda a Roda; Fofocalizando e Bake Off Brasil, até as novidades como o Vem Pra Cá com Patricia Abravanel e Gabriel Cartolano e os programas esportivos, que inclusive representam a consolidação da nova fase do SBT com o futebol.





SELO Os sucessos digitais da emissora também são destaques: SBT News; TV Zyn e SBT Games. Em um tom poético e lúdico, o filme traz uma ideia de renovação em meio a uma luz que abre caminhos para novos momentos, de puro entretenimento, magia e diversão, representando o toque que o SBT pode dar na vida de todas as pessoas. Em alusão aos 40 anos, também foi lançado um selo comemorativo junto ao slogan "Sempre com você".

Criada pela WMcCann, a estratégia de divulgação contempla conteúdos para a TV, um mix de peças digitais a serem desdobrados nas redes sociais da emissora e mídia OOH. Para comemorar essa importante data, o digital da emissora compartilha uma série de conteúdos curiosos e divertidos para presentear o público até o final do mês. Entre eles estão: 40 anos em 40 dias - posts diários de fotos no Instagram como forma de relembrar os 40 anos da emissora durante 40 dias; SBT Lovers - quizzes sobre o SBT com artistas e programas da casa para as pessoas interagirem no Instagram e Facebook; e o Imitok - no qual artistas da emissora dublarão momentos icônicos que aconteceram nos programas na plataforma TikTok. Veja o filme em https://www.youtube.com/watch?v=I0I85l6qpPg&t=1s