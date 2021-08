Campanhas ficam mais personalizadas para os pais

Para todos os estilos de pai, ItaúPower sorteia moto zero quilômetro (foto: Divulgação)



Qual é o estilo atual dos pais brasileiros em tempos de pandemia? Moderninho, conservador, despojado, intelectual, esportista, engajado, econômico, gastador... As pesquisas mostram que o comportamento do consumidor brasileiro mudou muito nos últimos meses. Por isso, neste Dia dos Pais, é importante avaliar se a comunicação de sua campanha é assertiva em relação ao produto ou serviço oferecidos. Aquele tipo de campanha direcionada ao "pai universal" ainda está por aí, mas deixou de ser eficiente. Antes da pandemia, oferecer qualidade e preço, combinados com algum tipo de valor agregado - sorteios de brindes, por exemplo -, ajudavam a fazer a cabeça dos consumidores.

Nos tempos atuais, qualidade, preço e ações promoções, além de boa dose de emoção, continuam sendo importantes no processo de convencimento do consumidor. Mas uma boa campanha, para obter sucesso, precisa acompanhar tendências. É necessário acompanhar o comportamento, cada vez mais volátil, desse "novo" consumidor. Os pais descolados -gostam de impressionar pelo visual e está sempre antenado nas tendências; o cuidadoso -sempre atentos com a saúde dele e da família; o vaidoso -não se descuida da beleza; o divertido - brincalhão e sempre bem-humorado; o participativo -sempre envolvido com as atividades dos filhos; o aventureira - nunca foge dos programas radicais, entre outros, são estilos que jamais deixarão de existir e são mais fáceis de se identificar nos comerciais. Só que agora novos valores afloraram e exigem cumplicidade entre marca e consumidor.





RECUPERAÇÃO Principalmente para melhor aproveitar a demanda reprimida pelo distanciamento sócia. Mesmo com desemprego ainda em alta e inflação em marcha, a expectativa é de aumento expressivo no faturamento. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o volume de vendas seja de R$6,03 bilhões, maior faturamento desde 2018, o que representa alta de 13,9% em comparação ao ano passado. Já o estudo da Associação Brasileira de Shopping Centeres - Abrasce, prevê crescimento de 32% em relação ao ano passado. Em Belo Horizonte, a estimativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CBL/BH) é de que o mês de agosto, impulsionado pela data, deva movimentar cerca de R$ 1,71 bilhão. O valor representa 1,76% de crescimento em comparação ao mesmo período de 2020.





SORTEIO ItaúPower Shopping, para aproveitar bem a quarta melhor data do calendário comercial, agrega o sorteio de uma moto Cafe Racer da Royal Enfield, modelo Continental GT 650 cc para estimular seus clientes. Para participar, basta realizar compras nas lojas físicas ou na plataforma de e-commerce do shopping e cadastrar as notas fiscais acessando o site itaupowershopping.com.br. A cada R$ 150 em compras efetuadas até este domingo para ter direito a um número da sorte. O resultado da apuração será divulgado amanhã nas redes sociais e site do shopping. Com um mix amplo e variado, o ItaúPower tem muito mais a oferecer. São mais de 156 lojas com opções dos mais diversos segmentos, como artigos esportivos, calçados, eletrônicos, perfumaria, óticas, tabacaria e muito mais para você escolher à vontade.





EMOÇÃO NO 335º GOL Um dos comerciais mais marcantes desse ano envolve o ex-jogador Zico e seu falecido pai, José Antunes Coimbra. Zico foi um dos maiores jogadores do mundo e fez 334 gols no Maracanã. Porém, o pai não viu nenhum deles pessoalmente. A marca, patrocinadora do Flamengo, levou o ex-jogador ao estádio como parte de uma campanha publicitária, mas ele foi surpreendido pela voz de seu pai, recriada com inteligência artificial, pedindo mais um gol para ele ver.

Com a voz de Seu Antunes, falecido em 1986, com um vídeo do arquivo pessoal de Zico e um sistema de síntese neural, a empresa criou um dicionário de voz personalizado e um novo texto com fala digitalizada. O resultado é um vídeo emocionante para torcedores de todos os times - e até para quem não acompanha futebol. Vale a pena conferir: https://www.youtube.com/watch?v=DQEIKfl7VhI&ab_channel=

