SKATE NO MINEIRÃO

A brilhante participação do skate nos Jogos de Tóquio deixou o esporte em evidência no Brasil. As primeiras medalhas conquistadas por Kelvin Hoefler, de 27 anos, e Rayssa Leal, de 13 anos, despertam a curiosidade e interesse de novos admiradores, que buscam espaços como a esplanada do Mineirão para iniciar a prática ou curtir o esporte. O local serve como alternativa para os skatistas com corrimões e escadas, ideais para o street. O estilo surgiu entre o final da década de 1970 e início de 1980 nos Estados Unidos e traz como principal característica ser prático em obstáculos da paisagem das cidades, como escadas, bancos, muretas, corrimões, rampas, guias de calçadas, entre outros.





ESCOLA

No último mês, o Gigante da Pampulha se uniu à Academia do Skate, que oferece aulas gratuitas na Esplanada. Com todo o cuidado necessário, uma mini-ramp itinerante foi montada entre os portões B e C. É a primeira vez que a pista que fez sucesso circulando por shoppings centers está em uma área de parque. As aulas de iniciação em skate são abertas para pessoas de todas as idades. Para participar, os interessados podem se inscrever no próprio local ou já levar preenchida e impressa a ficha de inscrição disponível no site natividade.esp.br. Menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis nesta ficha de inscrição. Entre os dias e horários disponíveis para participar das aulas estão: quarta a sexta-feira das 17h às 22h; sábado e domingo das 8h30 às 14h30 e das 16h às 21h.





INTERESSE

O interesse dos brasileiros pelo skate e o engajamento nas redes sociais aumentaram muito depois das conquistas de Kelvin Hoefler e Rayssa Leal. O vídeo que a atleta postou no dia 25 de julho foi o oitavo vídeo com maior número de likes no mundo: Foram 2.4 milhões de likes e mais de 41 mil comentários. Os números não param por aí. A Fadinha teve um aumento de 3.6% de seguidores no seu perfil do Instagram entre os meses de maio e junho. Antes das Olimpíadas, no começo de julho, ela tinha aproximadamente 628 mil seguidores e, agora, bateu a marca de 6,5 milhões, o que significa crescimento de cerca de 850% em apenas um mês.





CONVOCAÇÃO

Para celebrar o Dia dos Pais, o Boticário entrou em campo no clássico Corinthians x Flamengo, para convocar a maior torcida do Brasil e prestar uma homenagem aos maiores torcedores: os pais presentes. A ação faz parte da campanha #TodoAmorDePai que traz uma reflexão sobre o papel e a importância da presença paterna na vida de um filho. Além da bandeira estendida, o Boticário levou a homenagem, literalmente, para o gramado - os jogadores se apresentaram com o nome do pai ou figura que cumpriu esse papel estampando a camisa oficial do time. Como porta-vozes da ação, o goleiro Cássio entrou com o nome da mãe, Ciana, enquanto o capitão rubro-negro, com o nome do pai, Djair.





REFORÇO DE AVÓS

Estudo da plataforma Play Pesquisa e Conteúdo Inteligente aponta que existem 73 milhões de pessoas avôs ou avós no Brasil, principalmente das gerações de Baby Boomers e X. A pesquisa Os "novos" avós e as novas perspectivas para o envelhecimento ouviu quase 800 pessoas, das classes A, B e C de todo o país. Portanto, um contingente enorme de consumidores. A pesquisa mostra que 49% dos avós, entre 50 e 70 anos, ajudam muito financeiramente seus netos, em especial nas classes BC. Já entre os avós de 70 e 80 anos isso ocorre menos (59%). Na educação, os avós entre 50 e 70 anos também estão presentes (49%), contra 28% entre a faixa etária de 70 a 80 anos.





PERCEPÇÕES

Muitas são as diferenças entre as gerações que o estudo aponta: a percepção dos netos sobre os avós da faixa etária maior (entre 70 e 80 anos) é de uma figura mais rígida, por vezes religiosa, que cozinhava mais e com presença maior aos finais de semanas. Já os avós entre 60 e 70 anos estão mais inseridos no cotidiano das famílias, dividindo os lares em muitos casos e participam mais das atividades diárias. Contudo, de uma maneira geral, os dados mostram que a figura dos avós está relacionada à afeição, carinho e amor, independente da geração - 69% entre os avós de 70 e 80 anos e 92% entre os de 50 e 70 anos. Para ver o estudo completo, acesse www.gente.com.br.





'QUEM FAZ O BRASIL'

Com o retorno das atividades no Congresso Nacional, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais (Sitraemg) intensificará as ações da campanha "Quem Faz o Brasil", contra a reforma administrativa. Todas as regiões mineiras receberão outdoors e ainda haverá veiculação de filme publicitário em emissoras de televisão aberta e fechada, além de spots em rádios do Estado. O objetivo é conscientizar a sociedade e formadores de opinião sobre os pontos negativos da Proposta de Emenda à Constituição 32/2020 e cobrar de políticos - especialmente deputados federais e senadores de MG - um posicionamento em prol da população brasileira - e não de interesses próprios. A campanha joga luz às reais intenções do governo federal com a PEC 32/2020 e aos impactos nocivos que sua aprovação causaria ao Brasil.

Bolsa de emprego





A Drogaria Araujo está com vagas abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs) nas cidades: Alfenas, Araxá, Arcos, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Boa Esperança, Bom Despacho, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Formiga, Ibirité, Itabirito, Itaúna, Juiz De Fora, Lagoa Santa, Lavras, Matozinhos, Muriaé, Nova Lima, Nova Serrana, Oliveira, Ouro Preto, Pará De Minas, Pedro Leopoldo, Poços De Caldas, Pouso Alegre, Ribeirão Das Neves, Sabará, Santa Luzia, São João Del Rei, Sete Lagoas, Três Corações, Três Pontas e Ubá. Os interessados devem cadastrar o currículo no site trabalheconosco.vagas.com.br/drogaria-araujo.





SYNAPSES HOLDING O conglomerado formado por nove empresas com foco em criar conexões inteligentes entre soluções tecnológicas, varejo e indústria nacional está com vagas abertas para profissionais que se identificam com a cultura da empresa, focada no investimento e desenvolvimento de novas tecnologias. A companhia iniciou o processo seletivo pela Taqe - plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados e é 100% online. São 100 vagas na área de tecnologia como Java Developer, Product Owner, Analista de Produtos, Scrum Master, entre outras e todas as oportunidades são de regime home-office. O salário e o pacote de benefícios são negociados diretamente com a empresa. Detalhes no aplicativo da Taqe.





CECMG O Centro Educacional Católica do Centro de Minas Gerais (CECMG) está com uma vaga de trabalho aberta para pessoas com deficiência. A oportunidade é destinada ao cargo de auxiliar de atendimento. Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar a aba Trabalhe Conosco, no site https://unileste.catolica.edu.br, realizar o cadastro no Banco de Talentos e, em seguida, se candidatar à vaga. O prazo para se candidatar termina hoje.