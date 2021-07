As "lágrimas" escorrem pelas paredes do monumento, correm pelas laterais da fenda e vão parar em um lago (foto: GPA&A/Divulgação)

Imerso no trabalho que considera o mais complexo da sua carreira, Gustavo Penna une técnica, emoção e profundidade filosófica no projeto do Memorial Brumadinho. Enquanto acompanha de perto as obras, iniciadas há dois meses, o arquiteto expressa seus desejos para o futuro: que o espaço dure e proporcione uma experiência sensorial aos visitantes