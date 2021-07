(foto: Instagram/douglasouza)



MEDALHISTA NAS REDES SOCIAIS

Em busca de mais uma medalha olímpica para o vôlei brasileiro, Douglas Souza comemorou sua primeira vitória antes mesmo de entrar em quadra: ele é destaque nas redes sociais. Integrante da Seleção Brasileira de vôlei nas Olimpíadas de Tóquio, somente em 24 horas Douglas conseguiu angariar mais de 100 mil novos seguidores. "Estou em choque. É muita gente mandando mensagem. Pessoas que amo e que acompanho há muito tempo me mandando mensagem. Estou muito feliz, vocês não têm noção", comemora. O motivo do sucesso são seus stories engraçados usados para mostrar os bastidores da Seleção Brasileira.





BOM ASTRAL

Medalhista de ouro há cinco anos no Rio, ele vem exibindo curiosidades da Vila Olímpica e até brincando com os companheiros de time. Nas últimas horas, Douglas também já aparece quase quebrando a cama de papelão da vila olímpica cantando músicas de Pabllo Vittar. O atleta é homossexual assumido e tem 1,99 de altura, distribuídos em 75 quilos. Ele é ponta e namora Gabriel Augusto Campos, fazendo declarações ao amado com certa frequência. Natural de Santa Bárbara d'Oeste, interior de São Paulo, Douglas começou cedo sua vida de esportista, aos 11 anos, e faturou o campeonato sul-americano infantil e depois participou dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, conseguindo uma medalha de prata. No mesmo ano dos Jogos do Rio, foi vice-campeão da Liga Mundial. Ele é jogador do Taubaté, também no interior de São Paulo. Confira as publicações em https://www.instagram.com/douglasouza/.





VALOR DA MEDALHA

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) premiará em dinheiro todos os medalhistas nos Jogos de Tóquio. Os valores variam de R$ 100 mil a R$ 250 mil para os esportes individuais. Já nos coletivos, o montante pode variar entre R$ 200 mil a R$ 500 mil para equipes com seis atletas, e de R$ 300 mil a R$ 750 mil para times com sete integrantes.





SUCESSO PELA BOCA

João Carlos Apolonio ficou famoso nas redes sociais na última semana ao dizer que foi expulso de uma loja Ragazzo, em São Paulo, após comer 15 pratos de massas no rodízio de R$ 19,90. Segundo ele, o valor do consumo foi até devolvido e, com a repercussão, ele retornou ao local e comeu mais 23 pratos após convite. Por outro lado, a equipe do Ragazzo afirmou em comunicado à imprensa que a expulsão não passou de uma jogada de marketing, de uma ação promocional para chamar a atenção da marca. Se foi intencional ou não, o certo é que o suposto comilão "explodiu" nas redes sociais.





DESAFIO DAS MASSAS

O restaurante lançou em seguida o Desafio das Massas em busca do consumidor que consiga superar o recorde alcançado pelo cliente. Para participar, basta ir a uma das lojas da rede, pedir o rodízio de massas e coxinhas e postar uma foto com a #DesafioDasMassas, mostrando quantos pratos foram consumidos. O perfil oficial da rede vai repostar as publicações que marcarem o @ragazzooficial. O desafio termina neste domingo. Bom apetite!





VACINA POR PIZZA

Com objetivo de incentivar a vacinação contra a Covid-19, a Domino's está oferecendo pizza de graça para todos que já tomaram a segunda dose do imunizante. A ação acontece sempre na segunda-feira, dia no qual a segunda pizza sairá de graça para qualquer pessoa que comprovar que tomou a segunda dose da vacina. A promoção é válida para pedidos feitos por WhatsApp, pelo assistente virtual da Domino's, pelo app de mensagens, e enviar o emoji de seringa. Aí bastará o cliente enviar uma foto do momento de vacina ou uma selfie com o cartão de vacinação para receber o cupom que dá de presente a segunda pizza. A campanha vai até o final de dezembro de 2021.





ENCONTRO DOS SONHOS

Que tal conhecer Cristiano Ronaldo e Marta, os dois maiores jogadores do planeta, de uma só vez? A promoção "Encontro dos sonhos Clear" vai levar um fã com acompanhante para conhecer os atletas e embaixadores globais da marca. Por meio de uma mecânica de compre e concorra, o participante compra produtos Clear e automaticamente estará concorrendo a uma viagem para a Europa para encontrar seus ídolos, além de sorteios semanais de R$ 10 mil e TVs de 55" em 40 redes parceiras da marca. A mecânica para participar é simples: o candidato deve enviar vídeo com a hashtag #ClearMeLeva demonstrando o motivo pelo qual a Clear deveria levá-lo para conhecer os jogadores. O ganhador será revelado hoje (21/07), às 18h, no Programa Fred+10 do canal Desimpedidos, no YouTube.





REFORÇO NO PORTFÓLIO

A agência mineira PopComm conquistou mais um cliente importante para seu portfólio: a Benefit Cosmetics, uma das marcas de beleza de prestígio. Além do relacionamento com a imprensa, a agência será responsável por todo o planejamento estratégico da marca e ações com influenciadores digitais. Criada há sete anos por Lelê Saddi e Fernando Bento, empresários do setor de marketing e comunicação, a PopComm atua de maneira personalizada, prestando serviços nas áreas de moda, beleza e gastronomia para grandes empresas. A empresa atende os influenciadores digitais, administrando carreiras profissionais com importante destaque em regiões fora do eixo Rio-São Paulo.





TELE SENA DE PAIS

A apresentadora Patrícia Abravanel é a nova estrela da campanha da Tele Sena de Pais. Inspirada no carisma e na carreira de seu pai, Silvio Santos, ela destaca a importância de sua participação nesta edição da Tele Sena, "não apenas por estar presente na minha família, mas também porque ela representa a trajetória e conquistas do meu pai, que é o meu maior exemplo. Participar desta campanha está sendo incrível e estou muito feliz". A campanha publicitária é assinada pelo Departamento de Propaganda e Marketing da Liderança Capitalização (com aprovação de Tadeu Lima, diretor Comercial/Marketing) e traz a produção da 511 Filmes e direção de Fernando Bianchi. Ao todo, esta edição de Pais vai ultrapassar mais de R$ 6 milhões em prêmios líquidos!





ESTÁCIO E SANTANDER

Já estão abertas as inscrições para o Programa Santander Superamos Juntos em parceria com a Estácio, que vai oferecer 40 bolsas aos alunos da instituição, no valor de R$ 4 mil. Além disso, os estudantes selecionados vão poder participar de um curso de inglês, com duração de 30 dias. A iniciativa pretende possibilitar aos estudantes indicados pela Estácio o recebimento de uma bolsa financeira pelo Banco Santander, sendo que o valor será dividido de duas formas. Uma parte do prêmio, R$ 300, será entregue diretamente ao aluno selecionado para auxiliar em custos de material didático, entre outros. A outra parte, R$ 3.700 será entregue à Estácio para que seja usada como descontos na mensalidade do estudante. Para concorrer, o aluno precisa se inscrever até 9 de agosto acessando o link https://app.becas-santander.com/pt/program/superamosjuntos2021.