Leve e divertida

(foto: fotos:Divulgação) A paisagem do entorno da sede da Fendi foi grande influência para a diretora criativa de acessórios e moda masculina, Silvia Venturini Fendi. Em uma época de reclusão, ter a possibilidade de ver e desfrutar de uma natureza de beleza rica e ímpar em meio ao prédio de bela arquitetura romana mudou sua percepção do mundo. Segundo a profissional, ela ficou mais ligada à arquitetura da sede, ao que vê dos arcos e do telhado. “É quase como uma vista aérea de Roma daqui. As cores e a perspectiva estão sempre mudando, a paleta suave do céu romano ao longo do dia é tão bonita e eu queria que fosse um ponto focal desta coleção.”





Ver o mundo de cima foi a inspiração principal, que trouxe interação de leveza e facilidade com um foco nítido de lazer no futuro do luxo. A paleta de cores é sutil e representa a flora da primavera e os céus transitórios em tons pastel de limão e lima, azul gelo, lavanda, pistache e peônia contra tons minerais de travertino, giz, grafite e ardósia.





Os arredores do sertão romano foram a base para as estampas, em um estudo sem esforço de proporções e escala. Retirado dos arquivos Fendi, um mapa ilustrado de Roma se tornou a Fendiland, um desenho cartográfico da cidade, onde o Palazzo Fendi surge em seu centro e o Rio Tibre flui por um labirinto de edifícios e ruas adornados aqui e ali com logotipos FF à mão livre. Motivos com contornos abstratos flutuam em ternos de seda de linho, jeans jacquard, camisetas de crochê de pelúcia e shearling intarsia.





A distorção conceitual cria novos volumes de alfaiataria, à medida que os trajes de verão híbridos combinam uma infinidade de materiais, formas e detalhes utilitários. Jaquetas de lã abreviadas são cortadas no tronco ou divididas com organza de náilon e blazers de lapela de linho com bolsos que caem sob as bainhas e os casacos desabotoam os quadris, enquanto os shorts urbanos com vários bolsos abaixo da cintura definem a silhueta ao lado de calças retas divididas no tornozelo ou com painéis em um binário de algodão duplo e camurça.





As novas roupas externas exibem as proezas inimitáveis do ateliê de couro, com gabardinas ventiladas, blusões e sobretudos espaçosos pontuados por costura Selleria e detalhes em relevo em camurça reversível, pele de bezerro e algodão tingido. Camisas em popeline ou cashmere trazem botões de tecido. Pulôveres e camisetas de gola simulada em vison de crochê na frente, expondo cintos utilitários amarrados com pingentes da marca.